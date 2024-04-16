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副刊
Happy PaMa 教得樂 第497期

Happy Pa Ma

超人DadDad：讓ADHD孩子多做運動

【明報專訊】ADHD（專注力不足及過度活躍症）的孩子，總是有無限精力，平日常常忍不住搖晃身體、跑來跑去，上課時甚至可能會觸碰同學或玩弄同學的東西。作為家長，首先要調節心態，才能處理孩子的行為問題。我們要給予更多耐性，去了解孩子的需要，他們並非存心對抗，只是ADHD的徵狀讓他不容易控制自己。

減少衝動 更願意學習

普遍來說，家長會安排ADHD孩子接受藥物和非藥物治療，其中在非藥物治療方面，除了跟隨治療師或教師接受個別訓練之外，有些家長也嘗試給孩子食魚油和做運動。

我建議家長讓ADHD孩子多做運動，不單止可以提升孩子短時間的專注力，也可以讓他們釋放過動的能量，改善協調的問題。有報道指，步行、慢跑、跳躍時，大腦會釋放出幾種重要的化學物質，包括安多酚，可有效減壓，激發愉悅感。同時，運動亦能提升大腦的多巴胺、腎上腺素和血清素濃度，這些都是ADHD孩子所需要的。

哈佛醫學院精神病學副臨牀教授John Ratey表示，「運動能夠開啟注意力的系統，即是執行功能區，當中包含工作記憶、規劃組織、優先順序、注意力的持續等。在實際層面上，它可以使孩子不那麼衝動，讓孩子更願意學習」。如果孩子多參與講求合作的團體運動，甚至可以幫助他們學會如何與人相處，改善人際問題。

挑戰團體運動 學習溝通合作

當然亦有人說，ADHD孩子不適合參與團體運動，因為比較容易與人發生衝突；但是，團隊運動亦可以製造多些機會，讓ADHD孩子學習與別人合作及溝通。當然如果遇到一個作風包容、懂得協調的教練或導師，一定會事半功倍。若真的不能參與團體運動，家長亦可以讓孩子專注在個人競賽的運動項目上，例如游泳、跆拳道等。除此之外，每周步行4次，每次30分鐘亦有效果。

有研究顯示，武術、芭蕾舞、溜冰、體操、攀石等都對ADHD的孩子有好處。許多ADHD孩子常常認為自己不管做什麼事都會失敗，但運動可以減少無助感。事實上，如果孩子多做運動，在學習時感到無助的機率也會較小。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第497期]

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