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副刊
Happy PaMa 教得樂 第497期

Happy Pa Ma

親子百分百：成長學習快餐「親子遊戲」

【明報專訊】親子遊戲在家長和小孩之間扮演重要的角色，對於認知功能訓練、情緒發展、社交能力、動作發展，以及感覺統合能力都有顯著的影響。此外，親子遊戲也為小孩提供了一個培養語言能力的平台。

訓練認知功能

專家指出，親子遊戲可以訓練孩子的認知功能。透過遊戲，孩子能夠學習觀察、分析和解決問題的能力。例如，積木遊戲可以幫助他們發展空間認知和邏輯思維。這些認知能力在孩子學習和日常生活中都十分重要，而親子遊戲則提供了一個愉快的方式來培養這些能力。

學習表達情感 訓練社交能力

其次，親子遊戲對情緒發展和社交能力的訓練也至關重要。透過與父母或其他家庭成員一起玩遊戲，孩子可以學習分享、合作、尊重和表達情感。這種互動有助於建立親子間的良好關係，同時也培養孩子和他人交往的社交技能。這些技能在孩子的成長過程中極為重要，能夠幫助他們建立友誼、解決衝突並適應不同的社交環境。

此外，親子遊戲還能訓練小孩的動作發展和感覺統合能力。通過參與各種遊戲活動，例如跑跳、投擲和抓握物品，孩子可以發展身體協調度、平衡感和精細運動技能。這些活動還有助於感覺統合，即促進大腦對於感官刺激的處理和整合。這對於孩子的全面發展非常重要，有助於他們建立強健的身體和靈活的感官系統。

與孩子互動 培養語言能力

最後，親子遊戲提供了一個培養語言能力的機會。透過遊戲，父母可以與孩子互動，使用語言來描述和解釋遊戲中的事物。這種互動有助於擴大孩子的詞彙量、語言表達和理解能力。遊戲還可以鼓勵孩子進行幻想和角色扮演，這對於語言發展和故事創作能力也非常有益。

親子遊戲的互動和樂趣不僅有助於孩子的全面發展，也促進了親子關係的建立。因此，家長應該積極參與親子遊戲，為孩子的成長和發展提供支持和指導。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8 – 96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第497期]

相關字詞﹕親子筆陣 白原顥 親子百分百

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