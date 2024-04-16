親子筆陣．民房四寶：安享晚年

由被照顧變成照顧者

想起早前的一個遇見。她，90歲，腦筋比身體靈活，在推着自己的輪椅。身旁是她行動不便的女兒，60多歲，由工人姐姐推着。 跟她們走了一段路，緩緩的，或行或站，在陪伴，也在聆聽。婆婆知道我平日在學校工作，說女兒過去也曾經是教師，只是10多年前身體和精神健康都出現了狀况，母女倆的角色就倒轉過來。婆婆由被照顧變成了照顧者，儘管有家傭幫忙，但對女兒的感情、母女之間的關係與責任，是不可能轉嫁給別人的。婆婆即使沒有說，即使保持着微笑，也感受得到她的苦澀。

原來，婆婆還有另一名女兒，或許是承受不了家庭的重擔，多年前離開了這個家，後來知道她移居了外地。「有怪她麼？」我問。婆婆停下來，輕輕搖頭道：「自己的女兒，怎會怪呢……阿妹，也不容易，在哪裏出世，她沒有選擇……有點無辜……」留意到婆婆已收起了原本的笑容，她續道：「做阿媽的，只想仔女過得好……掛住，總會有……想知道她現在是否平安……也想她知道……我和姊姊都安好，不用掛心我們……」然後，緩緩的，緩緩的，繼續往前走。

一個短訊一通電話報平安

這一段短短的路程，沉重得令人沉默。長者照顧者每天所背負的重，或貧或富，都沒有誰比誰容易。在遠方的孩子，無論過去如何，家中總有你所記掛的人吧。家人的感情、關係和責任，是欺騙不了自己的。這天，就給他或她一個短訊、一通電話，讓他們知道你現在平安，也給他們告訴所記掛的你，他們都生活安好，不用掛心。好嗎？

這夜，在中環海旁看見數百個巨型的發光彩蛋，努力地為這城市繼續建立夜繽紛的形象。我在想，一個真正繽紛的晚上該是怎樣的？大概就是看到天地有情、人間有愛，讓安享晚年，不再是遙不可及的夢話與想像。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第497期]