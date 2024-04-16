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Happy PaMa 教得樂 第497期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：堅持做家訪 認識準小一生

【明報專訊】「我校最玩得」這個題目，除了讓大家認識每間學校的「威水」活動，也會透過與校長對談，讓大家了解更多學校的特色。這次與中華基督教會基慈小學校長趙潔華談天時，她提到學校會到每名準小一生的家做家訪，這確實令記者感到意外又感動。

了解學童背景 適時支援

記者相信本地並沒有太多學校會這樣做，因為家訪是一項「大工程」，費時又費力，校方需要做很多準備工夫，包括編排與各家庭見面的日期時間、教師團隊的分工配合、往後的跟進工作等，全部都要仔細安排。趙潔華說，為安全起見，教師需要二人一組前行；遇上雙職家長，又要等他們下班後才能探訪，那時或許已經是晚上9時多了，教師只能在校一邊工作一邊等待。

傾談間，她還跟我分享了幾個劏房戶、學童爸爸酗酒等個案，她說幸好透過家訪得悉情况，有機會及早準備，如轉介給社工，或讓教師多加留意等。「你見到小朋友上學校服整齊潔白，但去過他的家，就會知道原來他是在沒有廚房、沒有窗戶的房子生活，更明白他的努力和不容易。」

站在別人角度 體諒對方

基慈小學家訪已維持超過10年，她認為這個安排不但能使校方理解小朋友更多，家長也可藉此對學校有更多的認識，有助雙方日後減少摩擦。能夠站在別人的角度看事情，便更能體諒對方，這說法真沒錯。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第497期]

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