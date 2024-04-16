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旅遊

歎海鮮美食 免費足湯賞東京灣 豐洲穿越江戶 扮忍者殺陣

【明報專訊】近日每百日圓一度跌穿5.1港元，為近34年新低，加上日本經常有新景點，哈日族自然大條道理密密出發。好像今年2月開業，在東京豐洲市場毗鄰的全新景點豐洲千客萬來，不但「神還原」江戶時代的街景，還集美食、購物、玩樂、打卡、溫泉、美景於一身，一站式食買玩，大大提高豐洲一帶的觀光CP值。記者在平日早上10時到達，多家店舖前已排滿長長人龍，果真是「千客萬來」。

到築地市場吃刺身壽司，以往是很多人遊東京的指定動作，但自2018年魚市場由築地搬到豐洲市場後，很多遊客也轉到豐洲「搵食」，不過豐洲附近觀光設施較少，不如築地般熱鬧過癮。今年初，籌備已久的豐洲市場全新觀光設施豐洲千客萬來終於開幕，匯聚美食、購物、體驗、打卡、溫泉等元素，立即帶旺人氣。

雲集江東區人氣美食 未開店已見人龍

豐洲千客萬來由兩座主樓構成，包括4層高的食樂樓「豐洲場外 江戶前市場」（下稱市場）及溫泉樓「東京豐洲 萬葉俱樂部」。市場裝潢以江戶時代的城鎮為靈感，進駐約70家商戶，其中2樓的古街色彩最濃厚，地標的木製鐘樓「時之鐘」充滿懷舊味道。2樓戶外的豐洲中央大道和室內的行家小徑就像美食街，進駐多家江東區的人氣美食，包括創業逾80年的玉子燒「丸武Premium」、八女茶專門店濱風茶房等，遊人可邊走邊吃。3樓則為室內美食廣場，集結海鮮丼、壽司店等人龍店，例如著名壽司店築地海鮮虎杖、海膽丼名店築地海膽虎等。

市場內多家店舖大約早上10時開店，但未開店已有人龍在門外。雖然食物價格普遍略高，但勝在選擇多，部分店舖更是由豐洲市場的批發商直營，選料以鮮味為首。例如由擁有近150年歷史的海鮮批發商水長水產開設的漁火，便以新鮮海鮮炮製爐端燒，鮮味十足；另一家豐洲市場的批發商則開設「炭烤魚串 飯糰 越後屋助五郎」，主打香魚、鰻魚等烤魚串；還有由逾400年歷史的魚商鮑屋開設的直營店「小田原六左衛門」，帶來鮑魚等多款海鮮美食，充滿昔日築地特色。

$196起歎露天溫泉 24小時營業

品嘗美食後，最好來個免費足湯！「東京豐洲 萬葉俱樂部」8樓設有千客萬來足湯庭園，免費開放。足湯採用湯河原的溫泉水，宣稱有美肌、消除疲勞等效果。記者約於早上11時半去歎足浴，現場幾乎爆滿，而當日氣溫約5℃至6℃，足浴後全身特別和暖，而最讚是大家可以邊足浴，邊觀賞東京灣美景，愜意得很。意猶未盡，可考慮到「東京豐洲 萬葉俱樂部」浸溫泉，基本收費為3850日圓（約196港元），可享用露天溫泉、岩盤浴等設施，採用箱根溫泉及湯河原溫泉，更是24小時營業呢！

「足料」仿真刀 學劍法忍術

嘗過美食，泡過溫泉，打過卡，以為已經玩夠本？且慢，這裏還有日本武士及忍者武打體驗設施「不動夢幻流 神風鍊道場」，你可穿上服飾，化身成日本武士或忍者大顯身手！道場負責人兼教練渡邊宰希子表示，「我們的師父抱晴彦在狛江市開設道場，給予認真想學習『殺陣』的人，而豐洲千客萬來的道場以體驗為主」。日文「殺陣」泛指舞台劇、電影、電視劇的武打場面，尤以日本武士及忍者等傳統武藝居多。

現場鋪設榻榻米，擺放了仿武將盔甲、仿日本刀等。想試下做武士或忍者，首推武士或忍者殺陣體驗，每人15,000日圓（約764港元），在60分鐘內了解他們的歷史、兵器，並學習武打招式、劍法等，選擇忍者的話更可學習用暗器，「我們最大特色是像真度高，貼近真實武士或忍者的武功和劍法，仿刀亦與真刀重量一樣，一般約1.2公斤」。

另一個戰國武將體驗，參加者可穿上重逾30公斤的仿製盔甲，化身將軍對打，更具真實感，過程中導師會從旁指導，並指出一般人最常犯的錯是用刀刃擋刀，「正確是用刀背，否則會令刀刃損壞」。在現場，已學習殺陣約3年的教練鷹矢Ren和伊丹奏明即席示範過招，眼見她們長時間半蹲，維持像紮馬的動作，只以雙膝和大腿肌肉來支撐身體，甚有難度。雙手拿着仿日本刀揮動、對打、擋格，動作如行雲流水般，腦海即時浮現日本著名導演黑澤明的電影《七俠四義》、Netflix人氣日劇《忍者之家》等對戰畫面，若喜歡體驗日本文化和武術，不妨一試！若你只愛打卡也可選「拍攝體驗」，每人收費16,500日圓（約840港元），便可租借忍者服、將軍盔甲等在豐洲千客萬來的古式建築內打卡，製造充滿江戶色彩的個人回憶。●

豐洲千客萬來

地址：東京都江東區豐洲6-5-1

交通：乘百合海鷗號在「市場前站」下車，步行約4分鐘

網址：www.toyosu-senkyakubanrai.jp

不動夢幻流 神風鍊道場

體驗：「武士或忍者殺陣體驗60分鐘」，滿16歲人士15,000日圓/人（約764港元）；「戰國武將殺陣體驗60分鐘」，滿16歲人士28,000日圓/人（約1426港元）；「拍攝體驗 30分鐘」16,500日圓/人（約840港元）

地點：豐洲千客萬來1樓祭典廣場內

IG：@fudomugen_zinpuren

註：逢周三休息，滿10歲可報名，未滿18歲須獲家長同意

東京豐洲 萬葉俱樂部：千客萬來足湯庭園

時間：上午10:00至晚上8:00

收費：免費（自備毛巾）

網址：tokyo-toyosu.manyo.co.jp

●日本旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照毋須簽證；於bit.ly/3TE6mHj網上辦理入境審查及海關申報

匯率：100日圓約兌5.1港元

機票：4月份往返香港與東京（成田），國泰航空$3526起、香港航空$3312起、香港快運$2083起（均連稅）

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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