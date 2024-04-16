Jimmy's Kitchen東山再起 重現百年海派西餐滋味

Jimmy's Kitchen的歷史要追溯至100年前的上海。1924年，美國人Jimmy James於上海大名路（舊名百老匯路）開設餐廳The Broadway Lunch，由於Jimmy與客人熟稔，客人也直呼其名，Jimmy在1年後正式把餐廳改名為Jimmy's Kitchen。當時上海有不少俄羅斯人，餐廳供應菜式以俄菜為主，例如羅宋湯、基輔炸雞等。1928年，Jimmy的好朋友Aaron Landau把餐廳帶來香港，初期在灣仔開業，由於餐廳常有不少英、美軍官到來，因此在俄羅斯菜式上，添加了他們的家鄉菜式，變成了香港Jimmy's Kitchen混合式的風格，菜式糅合俄、英、中歐及印度等地特色，別樹一格，不少名人如李小龍及甘迺迪夫人都是座上客，其招牌乾咖喱、基輔炸雞、白汁雞皇飯及火焰雪山等都是不少上一代老饕的必點菜式。

改良基輔炸雞 一切牛油流出

要重現一間有歷史有故事的餐廳不容易，掌舵大廚絕對是關鍵，餐廳找來在港土生土長的行政總廚Russell Doctrove率領團隊。他在上世紀1980和1990年代期間，經常與家人在Jimmy's Kitchen用餐，這裏算是他家族每逢有重要慶祝日子時的「飯堂」，亦令他留下不少回憶，加上餐廳保留了以往總廚留下的食譜，Russell便將其多年來在其他星級餐廳的經驗，結合舊有菜譜，將經典菜式重現之餘，亦增加一些新的菜式。Russell說：「有些食材今日已很少用到，甚或用開的品牌已經沒有了，雖然有傳承下來的舊食譜，但一些食材也寫得很簡單，例如只寫下咖喱粉一詞，但款式眾多，還是要靠試做及不斷調整食譜。」

總廚自言小時候在餐廳留下不少美好回憶，他的父母最愛是招牌咖喱雞，而他自己則對基輔炸雞情有獨鍾。翻開今日的菜單，他依然保留這兩道經典菜式，並謂招牌咖喱雞原是昔日香港印度籍廚師為員工做的「福食」，餐廳在上世紀1940年代正式把這員工福食列入菜單之中，並發展出鮮蝦及蔬菜等版本，一直深受客人歡迎。至於香口冶味的基輔炸雞絕對是老少咸宜的菜式，Russell把經典版本稍改良，為了提升當中香蒜牛油味道，他試過多款不同牛油，直至找到最滿意的配搭才用來入饌。大家切開帶骨的炸雞時，濃郁的蒜頭香草牛油隨即流出，整塊肉也有滿滿牛油香。他亦在雞塊下加入了香草牛油醬汁，讓客人可以隨時添味；更用上英國生產的Agria薯仔製成細滑薯蓉，伴上牛油醬汁，非常好吃。另外，招牌羅宋湯更以上海Jimmy's Kitchen版本奉客，以紅菜頭及椰菜為主角，清甜暖胃，配上港式西餐常見的軟牛奶餐包，是在香港才能吃到的地道味道。

多佛龍脷魚配雞肉汁 豐富味道層次

除了昔日招牌菜，當然也有Russell的新創菜式，好像醃漬希靈魚配新薯及酸忌廉，以往餐廳也用上醃漬希靈魚，不過做法不一樣，今次Russell除了用同一供應商的醃漬希靈魚，還配上德國農村風沙律，令人胃口大開。此外，帶有港式豉油西餐風味的法式多佛龍脷魚配豬油蘑菇，用料十分講究，法國優質多佛龍脷魚除了輕裹麵粉以牛油煮過外，特別加上以豬油煮過的日本本菇，以及以椎茸及新鮮龍蒿煮成的雞肉汁，為龍脷魚添上豐富的味道層次，甚有本地特色。他又說，大家對餐廳都有一份舊日情懷，因此他們特別在晚市免費提供自家製醃洋葱給客人當小吃，這道小吃看似簡單，但要花時間處理，清洗醃漬，需要4天時間才可醃成，喜歡的話，更可外賣回家品嘗。

椰棗太妃糖蛋糕 妙配酸忌廉雪糕減膩

甜品也是不可錯過的環節，除了招牌火焰雪山，甚具英式風情的椰棗太妃糖蛋糕是Jimmy's Kitchen的新焦點，充分表現出椰棗的拖肥甜香與質感，單吃蛋糕可能會覺得太甜，但總廚加上法式酸忌廉雪糕就將甜膩度稍減，是極佳的配搭。而Russell亦深明香港人喜愛日式甜品，因此創作出全新的士多啤梨奄列，將日式梳乎厘班㦸及法式crêpe suzette結合，奄列入口鬆軟不膩且帶有水果清新及橙油香甜。重開後的Jimmy's Kitchen面積比舊店更大，除了主用餐區，更增加Crudo Bar及Cafe等區域，亦設有happy hour及下午茶等，讓你全天候感受老店經典與新派的好滋味。●

Jimmy's Kitchen

地址：中環畢打街12號畢打行閣樓

查詢：2526 5293

註：另加一

文：潘小熊

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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