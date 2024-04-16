有借有還：重用杯買咖啡 毋須自備餐具

她表示，巿民未必需要自備餐具來走塑，綠色和平現時推動參與計劃的商戶向客人借出外賣餐具，客人使用後交回商戶清洗再用。「我們在2022年已與本地初創公司合作開發重用杯借還計劃手機應用程式（現改為網頁版：app.ch00ze.co/login），市民到上環區參與計劃的咖啡店外賣咖啡，只要開App便可借重用杯，飲用後7日內歸還到相關咖啡店便可。」

Leanna說計劃運作近2年，參與的商戶由6間增至36間，重用杯歸還率亦達98%，成功減少消耗約9000隻即棄咖啡杯，證明重用餐具系統確實可行。不過，她說現時環保署未有支持這類創新環保概念的基金，即使有初創公司想申請撥款也無從入手，建議政府能盡早設立專項基金，以免繼續落後他人。●

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