妙用現有資源 不製新垃圾 智選走塑用具 溫柔地環保

中學開始支持環保的環保教育工作者大便妹，至今已實行「走塑」生活接近15年，她經常在社交平台分享走塑經驗，無論成功與否，都會公諸於世，去年她更將實踐多年的環保經驗輯錄成《生活給我們上的10堂環保課——我就是要環保過生活》一書。對於即將實施首階段管制即棄塑膠產品條例（詳情可參考：bit.ly/3vb0iNk），大便妹起初認為最受影響的只會是商家，因為客人外賣時，食店餐廳不能再為他們提供發泡膠餐具、即棄塑膠飲管及刀叉匙等，必須找尋其他環保代替品。

轉用新環保餐具「好反智」

不過，她逐漸發現條例原來對社會影響亦大，她指不少人誤以為新例目的是禁膠，而其他即棄產品就不用禁。她認為這是錯放重點，好像早前有便利店引入紙叉供客人食魚蛋、燒賣等小食，她說為何便利店不選用傳統竹籤而要另覓紙叉？「一來竹籤已用了多年，二來竹的生長速度亦快過樹」，沒有好好利用竹樹，到最後也會枯毁，變相浪費可用資源。她認為環保不需太過有創意或創新，亦不是完全不使用資源，而是應該有智慧地使用，「𠵱家搞到大家以為（新條例）是要轉新的環保餐具，令件事變得好反智」。

以她自己為例，中學時便立志「走塑」，但沒有四出蒐羅環保餐具，而是取用家中物資，例如玻璃或塑膠食物盒，又用眼鏡盒裝着匙羮、刀叉等進食工具，一用便用上10多年，直至最近眼鏡盒損毁才換上新的餐具盒。如果有看過她過往的訪問，便可發現她手上絕大部分被攝入鏡頭的餐具都有如「資料圖片」般10年不變，相當耐用。她說環保是鼓勵大家重複使用現有物資外，也要學懂選擇適合及慣用的餐具，所以如打算嘗試走塑，亦可以學她一樣，慢慢地從自己的飲食及購物習慣開始，知道哪些環保餐具更適合自己，到時再買也不遲，避免因不適用而製造新垃圾。

挑戰廟街「裸買夜繽紛」

去年12月油麻地廟街販商商會推出廟街夜市，大便妹曾偕友人到訪，各自攜帶環保餐具挑戰「裸買夜繽紛」，一行人先後購買10多種小食包括炸雞、煎釀三寶、台式滷味、滷肉飯、生腸串、尼泊爾餃子、燒蠔、雞蛋仔、芒果糯米糍及飲料等，最後被商販拒絕率為零，一舉省下近40件即棄餐具。她說裸買並非新鮮事，從前大家到麵店買雲吞麵，亦會自備湯壺；到街市買餸，市民會提着餸籃，商販也會用鹹水草紮魚、肉及菜，「只是後來因塑膠產品太便宜及方便，市民習慣用塑膠盒裝外賣及購買預先包裝好的商品，現在才會覺得裸買有難度」。大便妹指走塑沒想像中困難，更形容街市為「走塑天堂」，「因為街市大部分餸菜或雜貨都以散裝形式出售，你帶自己的容器去買，基本上商販都不會抗拒」。例如早年她要求媽媽買餸時走塑，起初媽媽嫌麻煩，又視裸買為一種退步，反問她是否想過原始人生活，「不過試了多次，媽媽發現裸買都不算難，街市商販又會讚她環保，所以現在她已養成街市裸買的習慣」。她說媽媽更反過來分享心得，例如叫她買肉時用玻璃食物盒，原因是之後可直接在盒內醃肉，不用擔心醬油等醃料令盒子變色，而且清除玻璃上的油脂亦更容易。

待店員空閒 禮貌表明來意

要實行裸買走塑的生活習慣，其實不難，大便妹認為只要在購物前充分規劃及準備，成功率大增。採訪當日，她帶記者到樂富街市示範裸買，「今日我準備買水果、零食，帶備兩個不同容量的盒，另外還有一個食物盒及膠杯，準備外賣一份茶餐」。記者全程跟隨，發現她每到一間店舖，會先留意店員狀况，如店員正招呼其他客人，便默默在旁等待；直至店員忙完手上工作，她才禮貌地向店員表示想用自己的盒子盛載物品，又同時拿着盒子讓對方更易明白她的盒子狀况，無論是街市商販或茶餐廳店員，也很快答應她的要求。

藉着今次管制即棄塑膠產品條例實施，大便妹認為有心走塑的人可由自備匙叉等餐具開始，既方便攜帶，亦算容易清洗，「每次外賣都走一套即棄餐具，已經慳到好多資源」；進階一點，可嘗試自備食物盒及杯，「食物方面最好由簡單一點的三文治、漢堡包開始，因為連同飲品只需準備一盒一杯，之後再試沒有湯汁的食物如炒粉麵飯」。她說湯麵或有很多不同類型食物配搭的常餐，最難走塑，「香港食店習慣要湯、麵分盒，所以買米線要準備兩個盒；常餐因為有乾濕類食物，例如奄列配餐包，店員不會將餐包跟奄列放在一起，所以你有可能要準備3個盒，之後還要清洗，自己諗起都覺得複雜」。難道為了環保就要戒這類食物？她說如果真的非吃不可，其實可選擇堂食，不要因為鑽牛角尖而被自己的胡思亂想嚇得不敢嘗試。

尋找舒適步調 勿強人所難

走塑10多年，大便妹說自己固然有一些心得（見右稿）可以分享，但有時也未必能百分百成功走塑，例如堂食時，店員一時手快把塑膠飲管插進凍檸茶，聚會時朋友誤帶她到一間會使用即棄塑膠器皿盛載食物的餐廳等，不過既然已發生，她說也會繼續使用餐具，只是用過後帶回家清洗及回收，不會白白浪費。她認為環保是一件很溫柔的事，每個人也應有自己的舒適步調，只要有重視環保的心，不應因對方一時未能達到自己的要求而責怪他們，「走塑一係得，一係唔得，最重要是不要因為一次失敗而氣餒，持續走塑，才可令更多商戶參與及支持」。●

文：周群雄

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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