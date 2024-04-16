明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

妙用現有資源 不製新垃圾 智選走塑用具 溫柔地環保

【明報專訊】4月22日是世界地球日，亦是本港首階段管制即棄塑膠產品條例實施之日，意味着餐廳食肆商店機構不再提供塑膠餐具或其他塑膠產品。大家可能認為這只是影響餐廳、酒店，事不關己，己不勞心。如果你仍抱有這種想法便大錯特錯，因為隨着8月都巿固體廢物收費徵收，你每扔一樣餐具、垃圾，都會成為你的日常開支，與其為自己加重生活負擔，不如主動出擊養成走塑習慣，實行從源頭開始減廢！

中學開始支持環保的環保教育工作者大便妹，至今已實行「走塑」生活接近15年，她經常在社交平台分享走塑經驗，無論成功與否，都會公諸於世，去年她更將實踐多年的環保經驗輯錄成《生活給我們上的10堂環保課——我就是要環保過生活》一書。對於即將實施首階段管制即棄塑膠產品條例（詳情可參考：bit.ly/3vb0iNk），大便妹起初認為最受影響的只會是商家，因為客人外賣時，食店餐廳不能再為他們提供發泡膠餐具、即棄塑膠飲管及刀叉匙等，必須找尋其他環保代替品。

轉用新環保餐具「好反智」

不過，她逐漸發現條例原來對社會影響亦大，她指不少人誤以為新例目的是禁膠，而其他即棄產品就不用禁。她認為這是錯放重點，好像早前有便利店引入紙叉供客人食魚蛋、燒賣等小食，她說為何便利店不選用傳統竹籤而要另覓紙叉？「一來竹籤已用了多年，二來竹的生長速度亦快過樹」，沒有好好利用竹樹，到最後也會枯毁，變相浪費可用資源。她認為環保不需太過有創意或創新，亦不是完全不使用資源，而是應該有智慧地使用，「𠵱家搞到大家以為（新條例）是要轉新的環保餐具，令件事變得好反智」。

以她自己為例，中學時便立志「走塑」，但沒有四出蒐羅環保餐具，而是取用家中物資，例如玻璃或塑膠食物盒，又用眼鏡盒裝着匙羮、刀叉等進食工具，一用便用上10多年，直至最近眼鏡盒損毁才換上新的餐具盒。如果有看過她過往的訪問，便可發現她手上絕大部分被攝入鏡頭的餐具都有如「資料圖片」般10年不變，相當耐用。她說環保是鼓勵大家重複使用現有物資外，也要學懂選擇適合及慣用的餐具，所以如打算嘗試走塑，亦可以學她一樣，慢慢地從自己的飲食及購物習慣開始，知道哪些環保餐具更適合自己，到時再買也不遲，避免因不適用而製造新垃圾。

挑戰廟街「裸買夜繽紛」

去年12月油麻地廟街販商商會推出廟街夜市，大便妹曾偕友人到訪，各自攜帶環保餐具挑戰「裸買夜繽紛」，一行人先後購買10多種小食包括炸雞、煎釀三寶、台式滷味、滷肉飯、生腸串、尼泊爾餃子、燒蠔、雞蛋仔、芒果糯米糍及飲料等，最後被商販拒絕率為零，一舉省下近40件即棄餐具。她說裸買並非新鮮事，從前大家到麵店買雲吞麵，亦會自備湯壺；到街市買餸，市民會提着餸籃，商販也會用鹹水草紮魚、肉及菜，「只是後來因塑膠產品太便宜及方便，市民習慣用塑膠盒裝外賣及購買預先包裝好的商品，現在才會覺得裸買有難度」。大便妹指走塑沒想像中困難，更形容街市為「走塑天堂」，「因為街市大部分餸菜或雜貨都以散裝形式出售，你帶自己的容器去買，基本上商販都不會抗拒」。例如早年她要求媽媽買餸時走塑，起初媽媽嫌麻煩，又視裸買為一種退步，反問她是否想過原始人生活，「不過試了多次，媽媽發現裸買都不算難，街市商販又會讚她環保，所以現在她已養成街市裸買的習慣」。她說媽媽更反過來分享心得，例如叫她買肉時用玻璃食物盒，原因是之後可直接在盒內醃肉，不用擔心醬油等醃料令盒子變色，而且清除玻璃上的油脂亦更容易。

待店員空閒 禮貌表明來意

要實行裸買走塑的生活習慣，其實不難，大便妹認為只要在購物前充分規劃及準備，成功率大增。採訪當日，她帶記者到樂富街市示範裸買，「今日我準備買水果、零食，帶備兩個不同容量的盒，另外還有一個食物盒及膠杯，準備外賣一份茶餐」。記者全程跟隨，發現她每到一間店舖，會先留意店員狀况，如店員正招呼其他客人，便默默在旁等待；直至店員忙完手上工作，她才禮貌地向店員表示想用自己的盒子盛載物品，又同時拿着盒子讓對方更易明白她的盒子狀况，無論是街市商販或茶餐廳店員，也很快答應她的要求。

藉着今次管制即棄塑膠產品條例實施，大便妹認為有心走塑的人可由自備匙叉等餐具開始，既方便攜帶，亦算容易清洗，「每次外賣都走一套即棄餐具，已經慳到好多資源」；進階一點，可嘗試自備食物盒及杯，「食物方面最好由簡單一點的三文治、漢堡包開始，因為連同飲品只需準備一盒一杯，之後再試沒有湯汁的食物如炒粉麵飯」。她說湯麵或有很多不同類型食物配搭的常餐，最難走塑，「香港食店習慣要湯、麵分盒，所以買米線要準備兩個盒；常餐因為有乾濕類食物，例如奄列配餐包，店員不會將餐包跟奄列放在一起，所以你有可能要準備3個盒，之後還要清洗，自己諗起都覺得複雜」。難道為了環保就要戒這類食物？她說如果真的非吃不可，其實可選擇堂食，不要因為鑽牛角尖而被自己的胡思亂想嚇得不敢嘗試。

尋找舒適步調 勿強人所難

走塑10多年，大便妹說自己固然有一些心得（見右稿）可以分享，但有時也未必能百分百成功走塑，例如堂食時，店員一時手快把塑膠飲管插進凍檸茶，聚會時朋友誤帶她到一間會使用即棄塑膠器皿盛載食物的餐廳等，不過既然已發生，她說也會繼續使用餐具，只是用過後帶回家清洗及回收，不會白白浪費。她認為環保是一件很溫柔的事，每個人也應有自己的舒適步調，只要有重視環保的心，不應因對方一時未能達到自己的要求而責怪他們，「走塑一係得，一係唔得，最重要是不要因為一次失敗而氣餒，持續走塑，才可令更多商戶參與及支持」。●

文：周群雄

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[專題]

相關字詞﹕外賣 即棄塑膠產品 環保 專題 走塑

上 / 下一篇新聞