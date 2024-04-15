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人生下半場

健康

醫言有理：結核菌點止攻肺

【明報專訊】在1882年，德國醫生羅伯特·科赫（Robert Koch）發現結核分枝桿菌（Mycobacterium tuberculosis）乃結核病（tuberculosis）的元兇。百多年後，結核病仍然嚴重威脅全球人類，尤其是發展中國家及地區。每年3月24日訂定為「世界防癆日」，目標是提升大眾市民對結核病的關注，同心預防及控制結核病。香港每年仍有結核病約5000宗，即每10萬人有約70人染病，數字相對偏高。

可影響淋巴結、腦、腎、骨骼

結核病多影響肺部，又稱「肺癆病」。常見病徵包括持續咳嗽、發燒、盜汗及體重下降等，影像學檢查如胸部X光檢查及胸部電腦掃描有助診斷。結核病可影響身體其他器官組織，包括淋巴結、大腦、腎臟及骨骼等部位，必須小心。

懷疑病者感染肺結核，可先檢驗痰液，查看是否帶有結核菌。利用齊爾·尼爾森染色法（Ziehl-Neelsen stain）尋找耐酸桿菌（acid fast bacilli）可確診。大部分患者的痰液只含微量結核菌，需要在實驗室培養痰液內細菌，或用基因技術探測結核菌基因；前者需時數個星期，後者則即日有報告，有助及早確診。其他檢查方法包括支氣管鏡檢查（bronchoscopy）及肺組織活組織檢查（lung biopsy）。其他器官組織懷疑受結核菌感染，例如胸膜腔（pleural cavity）、淋巴結或腎臟，亦可接受活組織活檢；病理分析見含朗漢斯巨細胞（Langhans giant cells）的壞死性肉芽腫（necrotising granuloma），並可同時接受結核菌培養及基因檢測，有助確診。

腦病變 活檢確診染結核菌

50歲陳先生不幸確診高毒性淋巴癌（high grade lymphoma），正接受標靶藥物及化學治療，反應良好，淋巴腫瘤迅速消退。治療期間，陳先生間中有低燒，最終確診肺結核病，必須接受抗結核菌藥物治療。

75歲李太最近出現低燒現象，同時神志不清，必須馬上入院接受檢查；磁力共振掃描顯示大腦多處出現病變，懷疑患上了腦淋巴癌（brain lymphoma）。而活組織檢查確診結核菌感染，完全沒有淋巴癌迹象，必須馬上接受抗結核菌藥物治療。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

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相關字詞﹕淋巴癌 肺癆 肺結核 結核病 健康 梁憲孫 醫言有理

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