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健康

癌治準繩：年輕人患癌率 近40年升30%

【明報專訊】如果大家近期有留意新聞，都知道英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）不幸患上癌症的消息，並開始接受化療。凱特才42歲，消息令人意外之餘，也令大家更加關注年輕一代患上癌症的情况。

生存比例 與年長患者無大分別

1.現時全球年輕人患癌症的情况是怎樣？

根據國際和歐洲組織的定義，若在15至39歲不幸患上癌症，便屬於「年輕癌症患者」。而監察流行病SEER資料庫在2019年統計，全球約有120萬年輕癌症新症個案，佔全球新症個案5%。在過去40年間，年輕人癌症的發生率增加了30%。

2.年輕人多患什麼類型的癌症？

約九成年輕人患癌症的種類為白血病、淋巴癌、肌肉腫瘤、黑色素瘤、乳癌、子宮頸癌、睾丸癌、大腸癌和腦癌；另外，甲狀腺癌和胃癌在年輕人中也較為常見。

3.年輕人患癌症，跟年長患者有什麼分別？

根據資料統計，年輕癌症患者的生存比例和年長患者沒有太大分別。不過由於他們比較年輕，要特別注意他們的身心靈健康發展，尤其是青少年正在發育時期和求學階段，需要家人和社會的支持，都比成年人有所不同。

關顧身心 預備「生育力保存」

4.年輕癌症患者在治療和復康過程中，會遇到什麼挑戰？

．認知不足：公眾對年輕癌症患者的認知不足，對於他們需要的診斷和專門護理並未有足夠了解和掌握。

．心理照顧：年輕人有較複雜的心理需要，例如自我形象確立與認同、人際關係、同伴支持、性取向和私隱等問題。而且，年輕人也有特殊的反叛心態和冒險精神，容易有吸煙、酗酒、濫藥，甚至自殺傾向。

．生育問題：化療和電療有可能減少和損害精子和卵子，在治療之前需要為患者做好輔導，並預備「生育力保存」以保存精子、卵子、胚胎或卵巢組織，讓他們將來有機會生育小朋友。

．長遠副作用：化療、標靶治療和電療都有可能造成長遠副作用。例如化療（如doxorubicin）可能影響心臟，電療後多年有可能造成二次癌症；另外，某些癌症病人需要長期服用補充劑，例如甲狀腺癌患者需要長期服用甲狀腺素等。所以，年輕患者需長期覆診和跟進。

．復康之路：年輕患者的復康之路很漫長，除了心理輔導，治療對於學業和工作也有一定影響。不少年輕康復者對恢復學業和工作未有信心，需要更多背後支持，甚至經濟援助，讓他們逐漸與社會接軌。

凱特王妃在BBC電台發表的講話，最後一段也鼓勵同路人，不要失去希望和信心。「For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone.」年輕癌症患者，這條抗癌之路不容易，加油啊！

「家支援」社區紓緩治療應用程式，是香港大學臨牀腫瘤科屬下一個項目，支援癌症病人和家屬在家照顧，為他們加添可用資源，以正面積極心態面對癌症。

下載應用程式：shorturl.at/cmzEX

文：陳穎樂

（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕腦癌 子宮頸癌 淋巴癌 白血病 年輕人 健康 癌症 威爾斯王妃凱特 凱特 癌治準繩

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