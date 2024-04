癌治準繩：年輕人患癌率 近40年升30%

生存比例 與年長患者無大分別

1.現時全球年輕人患癌症的情况是怎樣?

根據國際和歐洲組織的定義,若在15至39歲不幸患上癌症,便屬於「年輕癌症患者」。而監察流行病SEER資料庫在2019年統計,全球約有120萬年輕癌症新症個案,佔全球新症個案5%。在過去40年間,年輕人癌症的發生率增加了30%。

2.年輕人多患什麼類型的癌症?

約九成年輕人患癌症的種類為白血病、淋巴癌、肌肉腫瘤、黑色素瘤、乳癌、子宮頸癌、睾丸癌、大腸癌和腦癌;另外,甲狀腺癌和胃癌在年輕人中也較為常見。

3.年輕人患癌症,跟年長患者有什麼分別?

根據資料統計,年輕癌症患者的生存比例和年長患者沒有太大分別。不過由於他們比較年輕,要特別注意他們的身心靈健康發展,尤其是青少年正在發育時期和求學階段,需要家人和社會的支持,都比成年人有所不同。

關顧身心 預備「生育力保存」

4.年輕癌症患者在治療和復康過程中,會遇到什麼挑戰?

.認知不足:公眾對年輕癌症患者的認知不足,對於他們需要的診斷和專門護理並未有足夠了解和掌握。

.心理照顧:年輕人有較複雜的心理需要,例如自我形象確立與認同、人際關係、同伴支持、性取向和私隱等問題。而且,年輕人也有特殊的反叛心態和冒險精神,容易有吸煙、酗酒、濫藥,甚至自殺傾向。

.生育問題:化療和電療有可能減少和損害精子和卵子,在治療之前需要為患者做好輔導,並預備「生育力保存」以保存精子、卵子、胚胎或卵巢組織,讓他們將來有機會生育小朋友。

.長遠副作用:化療、標靶治療和電療都有可能造成長遠副作用。例如化療(如doxorubicin)可能影響心臟,電療後多年有可能造成二次癌症;另外,某些癌症病人需要長期服用補充劑,例如甲狀腺癌患者需要長期服用甲狀腺素等。所以,年輕患者需長期覆診和跟進。

.復康之路:年輕患者的復康之路很漫長,除了心理輔導,治療對於學業和工作也有一定影響。不少年輕康復者對恢復學業和工作未有信心,需要更多背後支持,甚至經濟援助,讓他們逐漸與社會接軌。

凱特王妃在BBC電台發表的講話,最後一段也鼓勵同路人,不要失去希望和信心。「For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone.」年輕癌症患者,這條抗癌之路不容易,加油啊!

「家支援」社區紓緩治療應用程式,是香港大學臨牀腫瘤科屬下一個項目,支援癌症病人和家屬在家照顧,為他們加添可用資源,以正面積極心態面對癌症。

下載應用程式:shorturl.at/cmzEX

文:陳穎樂

(香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授)

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)