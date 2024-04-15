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人生下半場

健康

四肢殘障20年 想過不一樣生活 再生勇士變身輪椅旅遊YTber

【明報專訊】中風、意外或大病可以帶來長久影響，當中許多病人因腦部及脊椎受損，導致肢體傷殘，他們的肢體功能、心理健康和社區生活能力大受影響，有些人更因此感到生命不再有意義。

靈實接觸過許多類似情况的傷殘人士，經過職業治療師的幫助，讓他們重拾獨立自主、正面和積極的人生。

腦膜炎致四肢失功能 留醫7年

我們中心有一名會員小陳（化名），2003年因腦膜炎被送到深切治療病房（ICU），5個月後離開ICU時，小陳四肢失去功能，說不出話，只會叫和哭。小陳在醫院完成主要醫療程序後，康復進程不樂觀，母親只能為他拉筋、餵食和抹身，眼前只是無盡的黑暗。他留醫7年後，適逢當時社會對殘疾人士權益的關注，母親終於能接他出院，送到過渡院舍居住1年，再接他回家由她和外傭照顧。

藉「做事」治療 擺脫絕望

多年過來，小陳覺得生命已沒有意義。雖然他後來學會使用電動輪椅，並可以用發音含糊不清的說話與別人溝通，但生活一直沒有重大改變，只是日復日的被照顧和接受治療，看不到生命的其他可能。直至他與母親出席由靈實將軍澳及西貢地區支援中心推出、公益金資助的「舒筋樂活新里程計劃」（The ReLive Project）簡介會，他才受到啟發，即使面對身體限制仍可恢復生活。小陳主動對母親說：「媽媽，我都望住天花板20年，只是做（復康）運動和睡覺，都想好似姑娘所說那樣，過不一樣的生活」，於是參加了我們的計劃。

許多中風或腦部受損病人，由於受到痙攣、攣縮、痛症等問題影響，身體活動限制讓他們難以參與生活，因而缺乏生活上的成功經驗，使他們看不到希望，陷入身心受困的漩渦。我們發現，除了鼓勵話語，他們更需要有價值的生活經歷和感受（occupational experiencing），透過「做事」來治療（healing by doing），讓他們擺脫絕望的深淵。

治療以生活為本 發掘潛能

我們致力發掘個別會員的潛能，透過生活為本的治療活動，推動他們思考如何解難，由淺入深，從而重塑他們的人生。小陳加入了生活重整小組，小組成員都有工作經驗，唯獨他從未見過工，這一點推動他重整自己的生活。他希望兌現當年大病前對母親的承諾，立志找工作。雖然他無法執筆寫字，但利用電腦寫出第一份履歷表。他之後積極向社企負責人、公司高層、負責招聘工作的人士請教，希望把履歷表寫得更好。今年生日，小陳收到一份特別的禮物，他獲得一份兼職工作。

「探路」製無障礙路線圖

此外，我們也鼓勵會員成為彼此的「戰友」，互相幫助，一同解難。以小陳為例，治療師邀請他幫忙「探路」，之後學習用電腦執相，製作出無障礙路線圖。2022年，他參加了ReLive計劃遠赴澳洲墨爾本，除了和其他團友一同策劃行程，更應用所學協助製作旅行小冊子，教導會員到不同地方。旅行之後，他開設了YouTube頻道（ www.youtube.com/@wheeltv），向其他肢體傷殘人士介紹如何利用無障礙設施，設計本地遊路線，甚至走出香港，到澳門和深圳旅遊。

「世上無難事，只要夾硬嚟」

「世上無難事，只要夾硬嚟」，成為他的口頭禪。這句說話其實十分正向，只要肯努力，許多困難都可以迎刃而解。他的母親在過去逾20年一直對他不離不棄，但因為年紀漸大，原本打算安排他入住院舍，但參加我們的計劃後，發現在不同的生活經歷治療下，小陳各方面都有顯著進步，做事更獨立，表達能力有改善，照顧自己的能力也有提升，正考慮讓他繼續留在社區生活。

這正是我們為會員設計出不同治療計劃的目標：會員可以重新建立正面、快樂、獨立、自主的生活態度，以一個全新積極的再生勇士身分，寫出自己的生命故事，並進一步影響和鼓勵其他人。

文：關頌儀（靈實將軍澳及西貢地區支援中心職業治療師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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