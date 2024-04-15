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健康

瘦身謬誤：瀉下傷脾胃 食物更易積聚

【明報專訊】坊間盛傳不少減肥方法，看似有效，實則容易傷身。第一類是不斷通過利尿、瀉下等方法，如飲用薏米水、服用有瀉下功效的中藥如大黃、番瀉葉等，達到排走體內水腫及宿便，以輕身減肥。中醫理論認為利尿、瀉下屬於攻伐病邪的手段，針對邪氣偏盛而正氣未衰之實證；對於本身正氣不足、脾胃氣虛者應避免使用，否則使身體更虛。此外，通過利尿排水或誘發腹瀉，看似能迅速排走累贅，快速減磅，但效果往往很難維持。而且久利、久瀉皆會耗傷正氣，當脾胃虛弱時，飲食和水液更容易積聚體內難去除，最終弄巧反拙。要記住健康減肥不能追求速效，理想減重目標應設定在每周減0.5至1公斤。

第二類謬誤是認為戒食某類食物有助減肥，例如戒食澱粉質或肉類等。對部分肥胖人士來說，的確有飲食失調的問題，通過培養健康飲食習慣，糾正高糖、高脂飲食組合，持之以恆，是可以有效減肥。但是對於飲食習慣正常的超重者來說，在保持健康生活習慣的前提下，按個別需要調整體質才是關鍵。要有效減肥，不能只照本宣科光考慮食物熱量，還要考慮身體的代謝和吸收能力，即中醫強調的「運化」，運化能力欠佳者，很可能連「喝水都會胖」。胡亂戒口，既不見得能有效減磅，也容易導致營養不均衡，有可能出現體力不支、貧血、眩暈、內分泌失調等問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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