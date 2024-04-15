瘦身謬誤：瀉下傷脾胃 食物更易積聚

第二類謬誤是認為戒食某類食物有助減肥，例如戒食澱粉質或肉類等。對部分肥胖人士來說，的確有飲食失調的問題，通過培養健康飲食習慣，糾正高糖、高脂飲食組合，持之以恆，是可以有效減肥。但是對於飲食習慣正常的超重者來說，在保持健康生活習慣的前提下，按個別需要調整體質才是關鍵。要有效減肥，不能只照本宣科光考慮食物熱量，還要考慮身體的代謝和吸收能力，即中醫強調的「運化」，運化能力欠佳者，很可能連「喝水都會胖」。胡亂戒口，既不見得能有效減磅，也容易導致營養不均衡，有可能出現體力不支、貧血、眩暈、內分泌失調等問題。

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