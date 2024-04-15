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副刊

健康

調養脾胃化痰祛濕 踢走水腫虛胖

【明報專訊】超重和肥胖是現代都市人的「文明病」，肥胖不止影響外觀，更會帶來多種慢性疾病如糖尿病、心血管疾病、腦中風等，嚴重可威脅生命。中醫認為超重和肥胖與體內痰濕積聚、脾胃運化欠佳，以及氣虛都有密切關係。中醫可以通過改善體質，配合飲食、作息調整，預防肥胖，並且幫助超重者積極減磅。

肥胖，就是身體脂肪過多，是一種疾病。一般而言，成年男性正常體內脂肪含量為12%至19%，女性為25%至32%，超過即屬肥胖。臨牀上要診斷肥胖症，通常會透過計算身體質量指數（BMI）和量度腰圍這類比較簡單的方法評估。根據世界衛生組織2000年亞太區體重指標指引，BMI 23或以上屬於過重，BMI 25或以上屬於肥胖；男性腰圍超過90厘米（約35.5吋）或女性腰圍超過80厘米（約31.5吋），便屬於中央肥胖。

BMI計算方法：

體重（公斤）÷ [身高（米）]²

腰圍正確量度方法：

肋骨最下緣與盆骨側邊上緣之間的中間位置量度一圈

飲食不節、少動 致痰濕蘊結

肥胖成因簡言之，是營養攝入過多，或者是能量消耗太少，導致多餘熱量在體內以脂肪的形式慢慢積聚。這類有形之物並非憑空想像，按中醫理解可歸納為「痰濕」。中醫典籍普遍認為「肥人多痰」、「肥人多濕」，醫家朱丹溪在《丹溪治法心要》中認為「肥白人多痰濕」。

隨生活條件改善，食物充裕，不少人會因過量飲食以致營養過盛；加上現代都市人常過着養尊處優、多坐少動的生活，毋須經常從事粗重的體力勞動，皆容易令痰濕脂膏積聚體內。飲食不節，如暴飲暴食，嗜食肥肉或油膩食品、糖分過高食物或飲料等，都會導致痰濕蘊結，造成身體臃腫、痰多、動作不靈活、皮膚油脂分泌旺盛、舌苔厚膩等情况。

脾胃氣虛運化差 體重易大上落

除此之外，脾胃氣虛運化欠佳，也是致胖原因之一。清代醫籍《石室秘錄》認為「肥人多痰，乃氣虛也」。由於嗜食生冷或鍛煉不足，容易形成脾胃氣虛的狀態。脾胃氣虛則運化食物和水液的能力欠佳，當正常飲食及水液不能有效運化時，容易產生痰濕一類性質黏滯滋膩、會妨礙氣血運行的病理產物。氣虛者常見表現包括氣短乏力、體力不支、肌肉鬆弛、身體浮腫、面色蒼白、語聲低微無力、小便不暢、舌體腫脹胖大等。氣虛者體重通常容易大上大落，此乃因脾胃運化差所致，容易形成水腫、虛胖。中老年人容易變胖，尤其是以腹部堆積脂肪為特徵的中央肥胖，中醫認為也與氣虛、新陳代謝減慢、脾胃運化失司有關，以致身形改變。

方藥調整體質 改善代謝、消化

要預防肥胖和增進減肥效果，除了節制飲食減少過量攝入營養、保持運動以增加熱量消耗外，中醫認為調整體質一環也相當重要，可以改善代謝、消化等機能。痰濕蘊結者可通過化痰、祛濕的辦法減輕身體痰濕積聚，有助促進氣血運行和改善脾胃運化，常用方藥如二陳湯、半夏、陳皮、瓜蔞等。脾胃氣虛者可通過健脾補氣，改善運化，提升體力，常用方藥如補中益氣湯、黃芪、黨參、淮山等。針對宿食停留胃腸，引起腹脹脘痞等症狀，可配合使用消食藥如山楂、麥芽、神曲等。氣滯胃腸者常見脹氣、大便不暢，噯氣或矢氣（放屁）增多，治療可配伍有行氣作用的中藥，如枳殼、厚樸等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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