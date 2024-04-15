一個曾任職銀行高層的朋友，在最近的飯敘分享了一個30年前發生的小故事，不禁令我深思「機會」這個課題。

朋友說，當年某日在香港辦公室的電梯大堂，遇到一名前來應徵的內地女士，跟她攀談了好一會。其間她談到一些對香港及內地銀行與金融業的看法，令朋友十分讚賞，深信她會求職成功。

過不多久，人事部同事就該職位招聘徵詢朋友意見，原來招聘團隊正躊躇應否取錄那名女士。她對銀行與金融業的專業知識和豐富經驗讓招聘團隊留下深刻印象，然而英語水平卻較其他應徵者稍遜。朋友卻認為，當時內地銀行業正在急速發展，實在很需要熟悉內地銀行體制的人才。倘若她符合該職位最需要的條件，但僅因語言問題而落選，未免太可惜了，所以朋友建議人事部給那名女士一個機會。最終該名女士獲聘，並憑自己的努力屢獲晉升，現已成為該銀行內地業務的其中一名最高負責人。

世無完人 分析職位需要

我問朋友：「你這樣做，不怕被人批評嗎？」朋友回答說：「世無完人，總有優點和缺點。我們招攬人才，就是因應工作的需要，物色最合適的人選。那名女士的學歷和經驗都是應徵者之中最優秀，語言能力既不是那職位最重要的聘用條件，也可進修提升，為什麼不給她一個機會呢？事後證明我沒看錯人，她也沒有令我失望。」

老子說：「知人者智。」能洞悉他人的優劣，因材任用，從來是一門不易掌握的學問，也是非凡智慧的表現。歷史上不少領袖正是因為用人不當而失敗；因此，我們不應吝嗇給予他人機會，說不定能激勵他們竭誠盡心，做得更好。我十分認同朋友的見解，尤其在簡短面試中要定奪應徵者的高下優劣，實在極不容易；多年來，我十分樂意給予學生和同事機會，讓他們多作嘗試，盡展所長。

飯敘後第二天，我參加了協康會的60周年慶祝活動。我除了衷心讚揚協康會一直積極支持具有特殊學習需要的學生，讓他們得以發揮潛能，我更深深體會到要促進社會和諧，接納、包容和支援有需要的人實在非常重要。我深信，即使是有缺陷的人，只要得到機會和適當的支援，仍能出類拔萃、貢獻社會。因此，身為師長和領袖，應該盡量予人機會，助人自助，建設更和諧、共融的社會。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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