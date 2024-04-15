知多啲：滿9歲可打HPV疫苗 預防子宮頸癌

HPV病毒主要經性接觸傳染，透過性行為可將病毒帶到子宮頸。交友觀念開放，部分人有不止一名伴侶，又或很快轉換對象；當性伴侶數量愈多，染上HPV病毒的機率就愈高，接觸到高危HPV病毒的風險亦增加。「若身體抵抗力不足，無法清除這些病毒，在持續感染HPV病毒下，可引致細胞病變，演變成子宮頸癌。」謝曉明鼓勵女士盡早接種HPV疫苗，「現時9歲或以上女性已可接種，愈年輕接種，免疫反應就愈好，最理想在未有性行為前接種」。另外，應減少性伴侶數目，並發生安全性行為。

驗尿揪出HPV病毒 男女適用

香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾補充，「數據顯示疫苗有約八成效用，女士還需定期做（HPV病毒及子宮頸癌）檢測，才能阻截病毒演變成癌症」。現時透過子宮頸抹片，可檢測HPV病毒和癌前細胞病變；不過仍有部分女士因怕痛或尷尬，對子宮頸篩查卻步。市面上有些HPV病毒檢測包，可從尿液DNA找出高風險的HPV病毒，有助篩查子宮頸癌。檢測包男女適用，招彥燾指即使女性本身並非有多名性伴侶，仍可能會反覆感染HPV病毒，或與伴侶體內本身潛藏HPV病毒有關，他鼓勵男士為保護另一半，也要定期檢查。

為了提高公眾對子宮頸癌的認識和預防意識，有本地生物科技公司將於下周舉辦健康講座，並向每名出席女士派發1盒HPV尿液DNA檢測包，以鼓勵檢測。

健康講座

題目：預防子宮頸癌不容忽視 揭秘HPV檢測的重要性

日期：4月22日

時間：上午10:00至11:30

費用：全免

地點：觀塘翠屏道3號1樓 基督教家庭服務中心禮堂

對象：關注健康的女士，基層優先

報名：shorturl.at/HKS35

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