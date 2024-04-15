明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

知多啲：滿9歲可打HPV疫苗 預防子宮頸癌

【明報專訊】安全性行為不止避免意外懷孕，還可預防性病。「很多年輕女性對於避孕措施的知識薄弱，甚至不避孕，容易患上性病。」婦產科專科醫生謝曉明曾遇過10多歲的援交少女，感染性病疣（俗稱「椰菜花」）和其他性病。愈年輕發生性行為，不單增加感染性病的風險，亦愈早暴露於HPV病毒。

HPV病毒主要經性接觸傳染，透過性行為可將病毒帶到子宮頸。交友觀念開放，部分人有不止一名伴侶，又或很快轉換對象；當性伴侶數量愈多，染上HPV病毒的機率就愈高，接觸到高危HPV病毒的風險亦增加。「若身體抵抗力不足，無法清除這些病毒，在持續感染HPV病毒下，可引致細胞病變，演變成子宮頸癌。」謝曉明鼓勵女士盡早接種HPV疫苗，「現時9歲或以上女性已可接種，愈年輕接種，免疫反應就愈好，最理想在未有性行為前接種」。另外，應減少性伴侶數目，並發生安全性行為。

驗尿揪出HPV病毒 男女適用

香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾補充，「數據顯示疫苗有約八成效用，女士還需定期做（HPV病毒及子宮頸癌）檢測，才能阻截病毒演變成癌症」。現時透過子宮頸抹片，可檢測HPV病毒和癌前細胞病變；不過仍有部分女士因怕痛或尷尬，對子宮頸篩查卻步。市面上有些HPV病毒檢測包，可從尿液DNA找出高風險的HPV病毒，有助篩查子宮頸癌。檢測包男女適用，招彥燾指即使女性本身並非有多名性伴侶，仍可能會反覆感染HPV病毒，或與伴侶體內本身潛藏HPV病毒有關，他鼓勵男士為保護另一半，也要定期檢查。

為了提高公眾對子宮頸癌的認識和預防意識，有本地生物科技公司將於下周舉辦健康講座，並向每名出席女士派發1盒HPV尿液DNA檢測包，以鼓勵檢測。

健康講座

題目：預防子宮頸癌不容忽視 揭秘HPV檢測的重要性

日期：4月22日

時間：上午10:00至11:30

費用：全免

地點：觀塘翠屏道3號1樓 基督教家庭服務中心禮堂

對象：關注健康的女士，基層優先

報名：shorturl.at/HKS35

[健康]

上 / 下一篇新聞