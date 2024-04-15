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拆解迷思：性交未射精也可致懷孕

【明報專訊】網上性資訊真假難分，易「搞出人命」！婦產科專科醫生謝曉明拆解避孕迷思：

1. 體外射精不會懷孕。╳

當陰莖進入陰道，即使男士未射精，分泌物中都可能有精液泄漏，使女方懷孕。

2.計算安全期，月經「前7後7」可避開排卵期。╳

安全期不易計算，尤其是月經不準的女性。另外，壓力、身體不適、藥物等都可改變體內荷爾蒙，影響排卵期。有研究指，計算安全期避孕有兩至三成機率失敗，不建議用此方法避孕。

3.安全套「打孖上」更安全。╳

沒有這種說法。安全套若正確使用，一個已能安全避孕。注意應在陰莖未進入陰道前套上，而非射精前。另外拆開包裝時需小心，以免破壞安全套。

萬一沒有避孕，或避孕方法失敗，例如安全套破損，應盡快採取緊急避孕措施，「服緊急避孕丸或用避孕環」。謝曉明指，現時緊急避孕丸有兩種，包括單一荷爾蒙和黃體激素受體劑，兩者都能抑制排卵，減低精子與卵子結合的機率，「但愈早服用愈好，否則已排卵或受精，就會失效」。前者需在性行為後72小時內服用，避孕失敗率約2%至3%；後者需在120小時內服用，失敗率為1%至2%；至於避孕環，「需在發生性行為後5日內使用，由專業醫護置入體內，失敗率低於0.1%，非常有效」。

[健康]

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