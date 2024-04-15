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打機玩App交友 模糊親密界線 疫後意外懷孕趨升

【明報專訊】支援年輕女性的本地非牟利機構「青躍」發現，近來接獲意外懷孕的求助個案是疫情前3倍，當中不乏中學生，估計與交友渠道多元有關，如交友Apps、網上打機等，令親密關係界線變得模糊；加上網上充斥錯誤的性資訊，導致「意外」頻生。

青少年遇上意外懷孕，面對隨之而來的責任，人生計劃被全盤打亂，令他們手足無措。

青躍：求助者最小11歲

關注年輕女性權益與發展的「青躍-青少女發展網絡」（簡稱：青躍），處理不少戀愛暴力、家暴、少女援交、意外懷孕等求助個案，發現近來意外懷孕的個案明顯上升。青躍資源發展主管周昭欣指，疫情前機構每月平均接獲2至3宗個案，但在疫情爆發後及至近年，直接求助數字是疫情前3倍；連同由學校、教會、其他中心等轉介，每月曾有近20宗個案。求助數字至今未見回落，而求助人年齡差距愈來愈大，「我們主要支援16至25歲的女生，但機構熱線每日24小時運作，收過未成年懷孕個案，年齡最小的僅11歲；近期較常見17歲左右的個案，亦有30至40歲女士求助」，當中甚至牽涉性暴力、原生家庭問題等複雜情况。

性知識不足 網上多錯誤信息

意外懷孕求助數字急增，青躍曾向不同院校、醫院及前線同工了解原因。比如疫情期間公立醫院暫停終止懷孕手術等非緊急服務，女士唯有轉向機構求助；另外，近年結交朋友的渠道多元，如交友Apps、網上組團打機等，這些交友方式對親密關係的界線較模糊。周昭欣又指，網上討論區、社交平台等不少人談論性，但內容分散又夾雜謬誤，青少年容易抱有僥倖心態發生不安全性行為。

「我們發現，根本原因在於當事人對於安全性行為的看法出現偏差，他們對避孕措施有一定認識，但對『安全』卻有不同詮釋。」青躍外展項目幹事、註冊社工蔡凱霖表示，最常見是誤以為體外射精、計算安全期等方法能有效避孕（見「拆解迷思」）。家計會「2021年青少年與性研究」調查亦發現，僅三至四成的中三至中六學生對上述性知識有正確認知。周昭欣續說，「在溝通過程中，伴侶之間未必有明確共識，女方即使覺得不安全，也未有表態，結果雙方在對安全性行為的模糊定義下性交，就易有意外懷孕的情况出現」。

打亂人生計劃 壓力大可致抑鬱

「當少女發現意外懷孕，情緒會即時受到影響；因讀書、工作或各樣計劃都可能因而被打亂。」周昭欣指，求助人聯絡機構時，很多都徬徨無助、備受壓力，例如應否繼續懷孕，在港抑或內地做終止懷孕手術、有何風險、怎向家人交代等，「華人社會對未婚懷孕仍有禁忌，她們還需面對個人形象、自愛等問題，很大壓力」。生理上，部分少女自身營養不足，不適合懷孕，甚至懷孕後才發現基因有問題會影響下一代，這些都對孕婦和胎兒健康有影響。婦產科專科醫生謝曉明亦指，「無論怎樣處理這次懷孕，之後也會很影響當事人的情緒，甚或引致抑鬱、情緒病等」。

伴侶間仔細討論安全避孕

避免意外懷孕，周昭欣指伴侶間應就親密行為有雙向溝通，不止是什麼時候發生性行為，還要就安全的避孕措施仔細討論，「女生都可採取主動，跟對方說出自己認為安全的措施，例如服避孕丸、打避孕針；若使用安全套，還要深入地談及什麼時候戴」。青少年應學習正確的性知識，不少機構包括青躍，在網上都有性教育資料庫，建議主動了解。

香港終止懷孕手術有周數限制

萬一發現意外懷孕，「別把責任全放在自己身上」，周昭欣鼓勵女性尋求相關機構協助，毋須獨自面對。在香港做終止懷孕手術有周數限制，例如家計會，接受懷孕10周或以下孕婦終止懷孕，她建議若經濟能力許可，當事人應盡量檢查懷孕周數，「愈早知道愈好，若屬懷孕早期，可有更多選擇」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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