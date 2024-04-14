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社會實驗：召集失業者、義工埋班 為己為人 裝修搬運助基層

【明報專訊】「佬作」顧名思義就是一班男人工作，前身叫「逆境特工隊」，源於過去3年新冠疫情，各行各業為開源節流而裁員，令不少基層市民手停口停，成為無家者，基督教關懷無家者協會（下稱協會）組織了這班人士做裝修技工，一能幫補餬口，二能服務社區，受助之餘，也憑自己的一分力幫助別人，體會「施比受更為有福」。

背景

項目：「佬作」計劃

目的：培訓無家者家居維修技能，裝備自己並服務社區，重建社區鄰里關係，互助互愛，在社會中找到自己的位置

人物：基督教關懷無家者協會同工、無家者，義工

女義工加入「佬作兄弟」

阿峰（化名，下同）之前住在協會的宿舍，他早前獲批申請入住過渡房屋，上周一在元朗錦田新居入伙，要人幫手搬運家具，協會負責「佬作」計劃的Ban姑娘便召集「佬作兄弟」阿博和阿友出一分力。記者原本跟Ban姑娘約在港鐵站外集合，但阿峰的4件家具太大，要另約貨車運送。抵達阿峰新居樓下，先是見到在香港理工大學修讀傳意設計的四年級女學生Jo，本以為「佬作」只有一班「佬」，沒想到會有女義工，好奇地問Ban姑娘「佬作」的名字由來，Ban姑娘笑言：「個名特別啲，型啲，（女義工）其實都比較少，試過有一兩位（女義工）幫手髹油、鋪地板。」記者雖以訪問之名參與，但光站一旁看着不幹活，難免有點礙手礙腳，索性也加入成為一日女義工。

接下來登場的就是「佬作兄弟」阿博和阿友，他們一肥一瘦，看上去似乎能互補長短。記者主觀地以為瘦削的阿博需要體型較健碩的阿友幫忙，誰料幫阿峰搬搬抬抬時，原來阿博才是總指揮，指導阿友如何搬運大件家具之餘，也包攬不少體力勞動工作。

運送阿峰家具的貨車駛至，阿博他們用板車把木牀、雪櫃、抽濕機和木櫃逐件搬走，他們首先處理木牀，那張二手木牀的組件基本已裝好，只餘牀頭牀尾木板到埗後要上螺絲釘實。木牀足足有189厘米長，比阿博他們還要高，壞消息是要走3層樓梯才可到達阿峰的單位。還未走上第一層，他們先遇到一個難題：「要把木牀放平抬起，還是打直搬？」樓梯的空間剛好只夠1個人通過，勢必要放平抬起整張木牀，走到樓梯轉彎位時，阿博便指示阿友抬高牀尾，好讓人和牀同時通過狹窄的樓梯口。阿博是「佬作」元老，由2020年加入至今，今次是他首次與阿友配合，兩人卻合作無間，阿博說這是因為他們目標一致，都是為了把家具成功搬上阿峰的家，「我覺得做好一件事才算『完成』，一個團隊要懂得配合，而非計較誰多出一點力、誰辛苦一點。說到底，每個人都有出力，目的也是幫人」。雖然阿博經驗老到，但還是難防「暗箭」，搬運時被木牀突出來的一口螺絲刮破頭，阿友甚是擔心，叫他停下休息一陣子。他們分批把阿峰4件家具搬上單位後，開始組裝木牀。阿博和大學義工Jo分別拿起電批，幾下手勢就把螺絲上好。也許阿博上的那口螺絲不僅換來阿峰睡一覺安穩，同時也在這個社會尋找到自己的定位釘牢。

住過渡房屋 互助建歸屬感

Ban姑娘說一班「佬作」義工彼此未必個個熟稔，但要合力完成一件事時，「就會很合得來」。看到他們每次出動大汗疊細汗，無分你我，不論來自什麼群體都和諧共處，同心協力，她也感到很欣喜。

阿博在內地有水電牌，以前做過工程和裝修師傅，來港輾轉做過倉務、清潔工和廚師。他學歷不高，來港後嘗試考取跟裝修相關的牌照卻失敗告終，「我讀書少，沒辦法考得到」。阿博在言語間反覆強調他胸無點墨，但也無阻他用心感受這個世界，關心社會不同階層。阿博光是在過渡房屋地下見到相熟的老農夫，也能說上幾句：「他（老農夫）那年紀還在抽煙，為什麼？因為那口煙對他來說就是新鮮空氣。」阿博則抽煙20年有餘，縱使煙價愈來愈貴，但說「要戒是一件很難的事」，他何嘗不也是為了呼一口氣？他和阿友很守規矩，他們會特意走到大馬路旁吸煙，不會在過渡房屋禁煙範圍內「偷食」。究竟什麼讓他們需要喘息空間？Ban姑娘說阿博先前因為疫情失業，阿友則因溝通不良難搵工，一直只能做些散工，他們透過參與「佬作」計劃幫助街坊，除了建立對社區的歸屬感，發揮互助互愛精神，更獲得身分認同。每次「佬作」出動，協會亦會提供津貼幫補他們生計。

阿友原住在打鼓嶺一處寮屋，因去年一場山火失去家園，經社會福利署轉介到短期宿舍「向晴軒」，再由「向晴軒」轉介到協會宿舍，住了8個月後搬出，現居深水埗太空艙。他形容那個太空艙的空間是一個小小的櫃，只夠他放一張牀墊，他把個人物品「夾硬」塞在身旁，睡覺時「好像躺在棺材般，收着肚腩睡，轉不了身」，亦要跟其他人共用廁所浴室。協會幫他申請入住過渡房屋，等了1年多，本月初獲通知入伙，成為阿峰的隔籬座鄰居。幫完阿峰搬屋，Ban姑娘順道到阿友的單位量尺寸，有別於阿峰的「初步成家」，阿友的單位除了一張摺枱和幾張膠椅外，空空如也。Ban姑娘說：「他（阿友）的錢拿來交租金後也沒剩多少了。」阿博和協會同工為他想辦法四處張羅二手家具。我好奇問阿友，他自己想花錢買什麼家具？阿友答道：「一個雪櫃和放西裝那種大衣櫃，我不是拿來掛西裝，純粹想掛自己的毛巾。」他說免得毛巾一排放在窗口那邊，有礙觀瞻。阿友樣子看起來粗獷，內心卻有一分講究細膩。至於阿友家裏僅餘的那件家具——有少許殘舊和裂開的木枱，是他作為「佬作兄弟」出動時的「戰利品」，他得意洋洋地說：「那是我們幫順利邨一個婆婆髹油，她送的，幾合用。」

鋪設石屎路 成功感爆燈

阿友自去年5月加入「佬作」，小至搬屋髹油，大至復修鄉村學校和鋪設石屎路，基本上每個月都要出動，「（幫人做裝修次數）多到數不完」，但不少裝修知識，是從「佬作」另一個資深裝修師傅學習而來，豪言那名師傅什麼都懂。阿友說起在河背村修路那次，記得那條路原是泥地，生滿雜草，村民難行。鄉村負責人蘇小姐想要修葺路面，阿友與一眾「佬作兄弟」、村子裏的農夫街坊和大學義工合力開路，「看看自己懂得做什麼，如果不懂的話，就等（資深）師傅帶（教）」。他們要評估最近的卸貨位、手推車運送物資的路線，需要用的水泥、石仔及泥沙比例，然後落實除草、挖坑、落石屎，再把石屎耙平待乾，十幾人工作了一整天。阿友興奮說沒想過自己會幫人開路，是一次難忘又開心的經驗。Ban姑娘認為「佬作」算是阿友投入社會的一塊踏腳石，希望他可以從中尋獲滿足感：「他會對外宣稱自己屬於這裏的一分子，向別人介紹自己『我係佬作嘅』。」那麼在「佬作」服務近1年，阿友的溝通技巧有改善嗎？阿友學會以微小的關心跟陌生的受助者打開話題，例如問人有什麼物資短缺，要否幫手買。

跟快人快語的阿友不同，阿博開口說每句話前都經過思考，Ban姑娘笑言他倆都不輕易聊得上話，「阿博一說就有好多偉論」。大概4年前，阿博獨居在一個約60平方呎的劏房單位，他工作的公司因疫情倒閉，多了空閒時間，遂加入「佬作」做義工。阿友說搬屋、裝修、水電等工作都做過，裝修維修經驗算是豐富。新冠疫情改變了阿博的生活，無工開之餘，他的嫲嫲也在疫情中離世，讓他感悟到要珍惜與家人相處的機會，之後便搬回家跟母親同住。疫情爆發期間，人人要戴口罩，餐廳、商店等營業時間受限，市民多數窩在家中，阿博頗為感觸：「互聯網，對於我這樣沒怎麼讀過書的人，不太認識。我這些算是基層，還是基層以下的人？」他當時惘然若失，卻因「佬作」找到自己在社會的位置，「我得到幫助別人的機會」。

見證基層勇敢生存 更要宣揚愛

阿博猶記得疫情期間曾到荃灣石圍角一帶村屋幫一對母女修水喉，她們家的露天水管爆裂，家裏鋅盤去不了水，水龍頭也不出水，阿博反反覆覆上門維修了4次。那兩母女切開了早已爛掉卻捨不得丟掉的西瓜招待他，他回憶說：「看到她們的生活條件……我想不到用什麼詞語來形容。」阿博當下只感覺她們資源匱乏，卻仍願意奉獻僅有的東西答謝他，而且「很勇敢地生存下去」，頓時發現這個社會還有許多人需要關心。修好水喉那天，阿博甫出兩母女的家門，就下起滂沱大雨，還記得雨水一點點灑落那刻，「我覺得我的任務完成了，幫到那兩母女」。阿博說「佬作」為他帶來人與人之間的真誠交流，那種你幫我、我幫你的精神是一分愛，不禁說出一番「偉論」：「每個人都需要愛，人少了愛，世界便不會和平。」這也是大學義工Jo的體會：「我覺得社會上（不同人）互相照顧對方很重要，一些被CCHA（協會）幫過的無家者，現在會做義工，繼續幫助其他新人，展現出pay it forward（讓愛傳出去）的精神。」

「佬作Men's job」原本叫「逆境特工隊」，後來協會獲香港公益金的社會創新基金資助3年，更名為「佬作」，培訓無家者家居維修技能，公益金資助至今年將會完結，但Ban姑娘強調，「我們沒打算停（止「佬作」計劃）」，因為一眾「佬作兄弟」想幫人的心和街坊需要一直存在，譬如說街坊找維修師傅上門檢查，動輒也要花千多元，但「佬作」正好為他們免費提供服務，「這是我們（協會及無家者）可以做到的事，想與街坊同行」，並改善他們的生活。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 受訪者提供、姚超雯

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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