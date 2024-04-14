明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

盤中食事：一件蔡瀾不知道的事 紫蘇雞肉丸

【明報專訊】近日《明周》專訪蔡瀾，82歲的他在影片中表現得較81歲的美國總統拜登精靈。自去年3月跌傷骨折後，他fb上的日記停更至今，近日被騙徒假冒發電郵去食肆勒索錢財，網民關心香港「四大才子」最後一人的健康狀况。見他近况安好，仍四出覓食，我也有件積存已久的心事，想告訴蔡瀾先生。

燒鳥貨不對辦？

這件久鬱瑣事關於燒鳥（焼き鳥）。先生常在文中道出愛吃燒鳥店的烤雞皮，而愛店首推東京的「鳥繁」，但比起了「鳥繁」，先生更愛一再強調日人「雞鳥不分」，熟悉蔡瀾的讀者，對這番說法應不陌生。「所謂燒鳥Yakitori，和鳥無關。日本人把雞叫為鳥。」撮自短文〈燒鳥〉，最初於1986年收錄在《蔡瀾談日本》一書，及後也收進多本選文集，如《蔡瀾自選集1》、《蔡瀾食單（四）：日本篇2》。這段文字比我年長，而經歷了30數載，先生對此看法仍根深柢固，兩年前平安夜在fb的帖文上又寫道：「日本人雞鳥不分，燒烤亦不清楚，燒鳥其實是烤雞。」亦有2013年的〈說燒烤〉：「『燒鳥』是另一種形態，日本人稱雞為鳥，其實燒的是雞。」

有趣的是，在《蔡瀾食典》〈鴨〉一文記道，「其實日本的關西一帶也吃的，不過多數是琵琶湖中的水鴨，切片來打邊爐，到燒鳥店去也可以吃烤鴨串」。或許先生心裏亦清楚，燒鳥不止是烤雞，也有烤鴨串，但先生執著於日語貨不對辦。「日本語中罵人的話不多，鴨叫為Kamo〔かも〕，罵人家Kamo，有老襯的意思。」再看文中這句，相映成趣，在燒鳥店發現吃的是烤雞，猶如かも，有種雞同鴨講的deja vu。

日語中的「庭之鳥」

雞隻從公元前300年左右，經朝鮮半島及海路，一般相信是從九州傳入日本，漢字寫作「鶏」，雖標準讀為「にわとり」（にわ即「庭」，とり為「鳥」，意指庭院飼養的鳥，鶏肉則讀「けいにく」），「鶏」經簡化後一般與「鳥」同讀「とり」，因此令人有「雞鳥不分」的看法。在日本最早的歷史書籍《古事記》（711年）中，雞被形容為「常世の長鳴き鳥」般的報時神鳥，在日本古墳時代（約250年至538年）貴族墳中曾出土雞形泥像的陪葬器。

禁肉令的誤解

在〈禁止令〉（《蔡瀾自選集1》）一文先生列了數條日本的禁令，如「仇討禁止令」、「廢刀令」和「混浴禁止令」等，但卻沒提及天武天皇四年（675年）頒令的「殺生禁斷」，這禁肉令只包括牛、馬、狗、猿、雞5類，亦僅限每年4至9月期間生效。不少人誤解禁肉令是因佛教傳入日本，也誤會是全國禁吃肉。然而只限5種動物，顯然與眾生平等的宗教原因無關，歷史學家宮崎正勝在《你不可不知的日本飲食史》書中提及，近代學者認為禁令屬經濟原因居多。有指4至9月為稻米種植期，古人或迷信殺生影響收成，而牛馬在農業中也扮演重要角色，在其他農業社會也視吃牛為禁忌。

相對民間，禁肉令在貴族之間較嚴格地實行，但也有不少灰色地帶，日本平安時代的官方史書《續日本紀》（797年）記載，米、清酒和雞蛋為供奉神的祭品，拜祭後神官與家人可吃掉祭品；又指若貴族、朝臣吃肉，3天內不得上朝，惟雞肉除外。就如香港日本史專欄作家胡煒權在〈「猪」「豚」傻傻分不清楚？日本人吃豬肉的歷史〉一文提及，「從當時的宮廷文獻、竹簡上看，天皇與貴族的『殺生禁斷』起初只集中在齋醮等宗教儀式前後的日子，後來即使擴大延長了期限，但是並不代貴族們與天皇已完全放棄肉食……」有些貴族、武士愛吃獸肉，會以藥膳為名掩飾，把牛肉等肉品煮味噌湯，偷偷吃肉。

串燒麻雀 慶祝豐收

另有一種說法指貴族把雞視為不潔，因而吃鶴、蒼鷺等禽鳥。但或許真正原因是以前的雞較難吃，雞能報時及產蛋，有相應的經濟價值，在鎌倉時代（1185年至1333年），不少武士以養雞為副業，至室町時代（1336年至1573年）大規模飼養雞隻產蛋。而在明治以前，一般會待雞隻成為失去生產能力的老病之軀，才宰殺食用，肉質自然不及新鮮獵殺的麻雀、鵪鶉等好吃。古時亦有習慣把麻雀做串燒，來慶祝豐收，因麻雀被視為破壞水稻等農作物的害鳥。因此「燒鳥」這製法最初不限於燒雞，也包括其他鳥類，至近代外國雞種引進日本及飼養技術的提升，雞肉才成為較普遍、價廉物美的食材。

試作照燒雞肉丸

因模仿不到燒鳥店的火候和技法，在YouTube找到來自東京一間有名的日式餐廳店主笠原将弘的雞肉丸（鶏つくね）食譜，這食譜來自其父在經營燒鳥店時的製法，以洋葱蓉和雞絞肉製成丸子，以昆布湯煮熟再烤至金黃。因這次有數位好友一起試食，又做了一款家庭版的紫蘇口味，不加洋葱，改加豆腐，不燙熟直接煎。閒談間忽發奇想，雞肉丸不就是去皮麥樂雞？朋友W聽道就拿去氣炸，放棄日式照燒汁，改點泰式辣醬，W覺得較原版好吃。而朋友Y覺得紫蘇口味更佳，Y的朋友又建議以雞腿肉絞爛，或用雞皮煉油，令肉質不會太柴。結果我把兩個食譜合併製成「瀨尿牛丸」——不對，是加了洋葱蓉的紫蘇雞丸，就是今次的食譜，味道比初版好一些，但又很像我外婆家鄉的閩南炸肉丸，或許愛吃福建菜的蔡瀾先生也會覺得不俗，但跟燒鳥的關係又遠了一些。

書寫飲食

蔡瀾先生見多識廣，可算是香港最權威的日本通和美食家之一，使讀者從其文字中感受到日本文化、飲食生活的各種魅力。而我對「燒鳥」糾結，源於兩年前8月在本欄寫了一篇牛肉麵的文章，當時深深感受到當文字被書寫成文的力量，書寫的人不一定如逯耀東教授有着歷史學家的頭銜，在食評、飲食文學中也能輕易成為權威。食評性質主觀，飲食文學大多連結生活經驗、日常觀察，耳口相傳的謬誤便成了一家之言。在撰寫本欄時，偶爾陷入不及做學問嚴謹，但太學術對讀者而言太艱澀太悶太wiki太content farm的糾結，盡量少些閒話家常、道聽塗說，怕凡此種種是一己偏見，與史實無尤。鄒芷茵教授的飲食專欄文章平衡得宜，常給我這方面的反思，以其近作《 小食部》饒雙宜推薦序的一句來概括，「文史見方物，一旦被書寫下來，便成為了歷史，即使那細碎如一日三餐等生活痕迹。芷茵在書中詠歎的各種滋味，自她家出發，及至她自己亦成家……」這正是我努力想達至的書寫境界。

個人口味被文化建構

時代由文字轉向影像，飲食對社會的影響依然巨大。除了近蔡瀾被冒名外，香港飲食界最近的「假食評風波」，YouTuber馬田在拍攝時被餐廳阻撓，提出之前在這間餐廳拍攝的KOL是否自費的疑問，瞬間令好些KOL被網民獵巫批評為「打手」。正因為食評主觀，閱聽人追求的真實，看重「真自費」，更甚者如Dogme 95宣言般追求畫面的業餘粗糙感。想起一則軼事，當年仍是一個中學生，與同學M下課後，滿心歡喜跑到利舞臺的何洪記（已結業多年），吃蔡瀾先生推薦的雲吞麵，M大嘆「中伏」， 那味道我早已忘記，只記得那鍋湯頭上一抹蚊螆浮屍，令人倒胃。事後有朋友說都市傳聞，是要看蔡瀾先生在照片中笑/不笑來區別。而我認為是口味上的文化差異，根本沒有好不好吃，只有合不合口味。若說被建構的真實建構成食評，個人口味是被生活文化建構，政治不正確地說，「港女」追求甜品好吃的定義是不甜，嘶吼南洋派對《佳佳》的一句歌詞，「完全唔明你啲女人講乜嘢/話好想去間蛋糕舖嗰啲tiramisu/因為唔係好甜/咁算乜╳嘢tiramisu呀」，很主觀地，我也是港女。

符碼轉換新定義

最近很迷韓國女團ILLIT的Magnetic，但MV被質疑涉戀童傾向視角，幼態化如小學生的造型和指涉女童遭性侵的情節，令人聯想N號房事件。分別跟迷日本坂道偶像的W和Atarashii Gakko!的P說起，這身日本女高校生校服造型算不算戀童傾向，W說喜歡水手服不等於喜歡天星小輪的水手，P提起Atarashii Gakko!的襪寫着「青春日本代表」。女高中生校服似乎象徵成青春的女性形象，這種符碼轉換可能是日本特有的異世界魔法，架空一般所謂「物化女性/男性凝視」等女權術語，成為新的正面定義。

看着剛做好的雞肉丸，把心一橫將「佬味」燒鳥店的菜式，放進粉色的少女風便當中，感受とり的符碼轉換，和那些約定俗成的新定義。

紫蘇雞肉丸（鶏つくね）

【材料】

．雞絞肉……250克*

*市售雞絞肉以雞胸肉為主，口感較柴，可用雞髀扒去皮、筋、膜，自行刴爛代替

．硬豆腐……100克

．洋葱……1個

．生蛋黃……1個

．紫蘇葉（大葉）……約20塊

【雞肉丸調味料】

．粟粉……2茶匙

．蛋液……半隻

．糖……2茶匙

．味醂……2茶匙

．料理清酒……2茶匙

．豉油……2茶匙

．鹽……1/3茶匙

．黑胡椒粉……1茶匙

．雞油/麻油……2茶匙

【照燒汁調味料】

．糖……1湯匙

．味醂……2湯匙

．料理清酒……2湯匙

．豉油……2湯匙

．水……2湯匙

【做法】

1.洋葱刨成蓉，瀝走水分；取4至5塊紫蘇葉切碎

2.雞絞肉、硬豆腐、步驟一材料及雞肉丸調味料攪拌至起膠，放冰格半小時

3.取約1湯匙雞絞肉揉成糰，用一塊紫蘇葉裹着，下鑊用中火煎至兩面金黃

4.肉丸定形後，轉小火加照燒汁調味料，加蓋燜至熟透，蘸生蛋黃食用

文、圖˙ 呂晞頌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

大火與劏房的距離
大火與劏房的距離
行走佐敦的人
行走佐敦的人
周日話題：減塑徵費 工人姐姐有意見
周日話題：減塑徵費 工人姐姐有意見
星期日現場：在痛覺中尋找快樂
星期日現場：在痛覺中尋找快樂
開門讀書：習馬會之後會有期
開門讀書：習馬會之後會有期
誰人日記：那一天，我和家屬在病房上哲學課
誰人日記：那一天，我和家屬在病房上哲學課
無名周記：安全的代價
無名周記：安全的代價
周日話題：約翰遜興衰史：性格悲劇，還是制度崩壞？
周日話題：約翰遜興衰史：性格悲劇，還是制度崩壞？
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
圖文城市：笨東西（二）
圖文城市：笨東西（二）
同場加映：《葬送的芙莉蓮》中的國際關係、敘事和時間（上）
同場加映：《葬送的芙莉蓮》中的國際關係、敘事和時間（上）
五音筆傳：表面瘋狂，實為精緻：走進Alice Longyu Gao的異世界
五音筆傳：表面瘋狂，實為精緻：走進Alice Longyu Gao的異世界
#023 金魚囝
#023 金魚囝
平安祭：觀死悟生
平安祭：觀死悟生
放心寫作：#83 你真的是個好孩子
放心寫作：#83 你真的是個好孩子
讀者來信：〈我們都是夢想L！〉
讀者來信：〈我們都是夢想L！〉
阿貓阿狗：#227 身邊
阿貓阿狗：#227 身邊
movie chic, movie style：《12怪盜》：真的好難睇嗎？
movie chic, movie style：《12怪盜》：真的好難睇嗎？
論語．電影：從愛情故事到社會劇場——《熱辣滾燙》改編搬字過紙？
論語．電影：從愛情故事到社會劇場——《熱辣滾燙》改編搬字過紙？
家明雜感：N看《麻將》
家明雜感：N看《麻將》
影片簡評
影片簡評
單元連載：香港書93
單元連載：香港書93
星期日文學‧後知後覺地惦念與感覺——紀念齊邦媛
星期日文學‧後知後覺地惦念與感覺——紀念齊邦媛
星期日文學‧齊邦媛和張大飛：《巨流河》的核心人物
星期日文學‧齊邦媛和張大飛：《巨流河》的核心人物
{性教育達人}蔡嘉莉 網絡世代 線上解禁 走入校園談性更顯價值
{性教育達人}蔡嘉莉 網絡世代 線上解禁 走入校園談性更顯價值
打開垃圾：迎接走塑時代 實測環保紙飲管 向零塑進發
打開垃圾：迎接走塑時代 實測環保紙飲管 向零塑進發
社會實驗：召集失業者、義工埋班 為己為人 裝修搬運助基層
社會實驗：召集失業者、義工埋班 為己為人 裝修搬運助基層
無定向學堂：國家科研40年 發展超低溫自動測氣象 南極療癒艙克服極晝與極夜
無定向學堂：國家科研40年 發展超低溫自動測氣象 南極療癒艙克服極晝與極夜
未來城市：中大研究發現災害循環 堰塞湖可觸發地震
未來城市：中大研究發現災害循環 堰塞湖可觸發地震