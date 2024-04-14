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{性教育達人}蔡嘉莉 網絡世代 線上解禁 走入校園談性更顯價值

【明報專訊】在香港，性教育並沒有獨立成科，教授內容、形式與導師背景全由中小學校本課程決定。過往平機會調查發現，逾八成受訪學校表示沒有時間教授性教育。前線慈善機構「青躍」教育經理蔡嘉莉（Carey）從事性教育工作近8年，走進學校近距離了解少男少女對性的好奇。全面性教育不止談性，也談親密關係，她體會到開放聆聽，總比批評施禁更理想。

女警：勿為魚蛋粉出賣身體

蔡嘉莉中學就讀天主教女校，記得初中時一次震撼性教育。她的座位正好在老師桌前，靠近放映屏幕，「那時我跟同學在聊天，一轉身就看到一張陰莖生皰疹的（照片），『啊，好核突啊！』」到訪的姑娘藉照片講解性病，蔡嘉莉只覺很惡心，之後還在廁所嘔吐。性教育為她留下一種印象：「男性的下體很醜。」

性病知識沒記得多少，帶來的驚嚇倒是印象深刻。蔡嘉莉升到高中，「援交」這詞開始在香港社會普及，警方連續兩年派員到校舉行講座。「叫我們不要援交，說那些女生（援交）很慘。」那名女警來到這間女校，着大家不要為一碗魚蛋粉出賣自己身體。身邊同學不以為意，開了個玩笑：「我不會為了魚蛋粉出賣自己囉，係都為多一些錢。」

蔡嘉莉發現香港社會講性教育，總抱着「擔心出事」的心態，尤其女性被視作受保護的一群。不少學校傾向採取禁慾教育，向學生強調不要進行性行為，否則會有嚴重後果。香港有約六成學校帶有宗教背景，以天主教和基督教為主，校方會選擇符合其價值觀的機構，或者相熟教會團體進行性教育。

宗教背景學校多忌諱

蔡嘉莉曾到一所學校，向高中學生分享年輕媽媽的經驗。同學問道怎樣避孕以避免這些危機，她都會直接回答，有效方法就是安全性行為。從學校社工口中，她得知校方會安排修女採用禁慾教育，教導學生以基礎體溫排安全期。「聽到（會覺得）都幾不安全，那不是最有效的一個方法。」學校基於宗教教義，例如天主教徒把懷孕視作天賜，故沒有讓學生了解安全性行為或安全套使用方法；然而蔡嘉莉認為，學生不一定有宗教信仰，「當她的認知只有這方法（避孕）的時候，她就會很危險，把自己身體放到一個相對弱勢的位置」。

根據聯合國教科文組織發布的《國際性教育技術指導綱要》（下稱《綱要》），單純的禁慾教育是無效的，而且對年輕人的性與生殖健康和權利帶來潛在傷害。雖然禁慾是預防懷孕及性病傳播的一個重要方法，但很多年輕人不可能永遠禁慾。蔡嘉莉大學時讀過一科性別課程，其中一份功課以香港性教育為題，對比外地採納全面性教育的例子，她發覺後者無法阻止性行為，但有效推遲學生發生性行為的年紀，並教導他們保護自己、預防性病的知識。

女生哭訴分手 頓變情緒支援

好奇蔡嘉莉怎樣入校講talk，她糾正記者現時團隊少了用講座形式，「講talk大家都經歷過，很單向，同學都睡覺」。每次四五個導師一齊出動，一人入一班。事前會經老師向學生派發匿名問卷，收集他們想知道的知識。即使主題並非完全切合，團隊都會盡量在過程中插入相關內容。

蔡嘉莉與同事從問卷中發現，師生對於性教育的期望差天共地，老師所選主題並非學生感興趣。譬如老師的心態是：「想他們（學生）唔好瀨嘢呀，唔好有咩發生呀，唔好被欺騙呀，唔好被人傷害呀，唔好有咗（懷孕）呀。」然而學生想聽的，反而是戀愛衝突如何處理，怎樣與另一半溝通。

蔡嘉莉走進學校推廣性教育，有時活動過後學生會捉住她傾談，印象深刻的一次是一個中二三的女學生在她面前流淚，哭訴剛剛與同學分手，很不開心。身邊朋友也在問蔡，有什麼可以幫上忙。性教育突然變成情緒支援，她引導該學生回想紓緩情緒的方法，鼓勵她告訴好友想如何被幫助。「她們會問：『那個同學（前度）是同級的，會見得到，很尷尬，那怎麼辦？』」蔡嘉莉當時建議分手二人盡量保持距離，不要追蹤對方的IG，讓大家有空間整理心情，同時提醒不要惡言相向。

原本以為性教育只是教導安全性行為、性病，其實全面性教育亦會教「關係」，畢竟親密行為與親密關係息息相關。在聯合國《綱要》的定義下，全面性教育有8個核心概念，不單關心學生的性與生殖健康，還包括培養互相尊重的社會關係和性關係，以及思考其選擇如何影響自身和他人的福祉等等。性別平等、人權亦是全面性教育的核心元素。

教師社工應開放聆聽

經過短短1小時工作坊，有些學生願意坦露心聲，令蔡嘉莉覺得很滿足。「好像過程中我不是給予知識，而是（讓你）覺得原來有些東西，是找到一個可以信任的人去講。我覺得這可能是現在年輕人缺乏的東西。」或許是工作坊成功塑造非批判的氛圍，就算不太牽涉性的話題，有些學生仍會WhatsApp青躍的電話訴苦，慢慢建立關係。「其實覺得都幾神奇的，我明明是教性教育，但是她跟我說心事。」

她知道一些教師有心搞好性教育，但一來行政工作多，二來親自教學生會感尷尬，不知如何訂立界線。部分校內社工也會組織小組，邀請「高危」的學生參加。至於全級或比較全面的性教育，則視乎社工本身的能力和工作安排。

「我跟學生的緣分就只有一兩個鐘，但是平日學生遇到的事，其實老師和社工會觀察得比較多。」蔡嘉莉認為教師和社工應具備基本的性教育知識，起碼可以回答學生的問題。不過更重要是展示非批判的態度，開放一點去聆聽學生問題背後的東西，「如果他們有這個態度擺出來，學生會更容易跟他們傾，透露自己遇到的事」。

模擬填寫交友程式自我介紹

青躍的到校工作坊設自由發問環節，蔡嘉莉基本上有問必答，就算是問及安全套如何使用的尷尬問題。「學生在眾目睽睽下，30人一班，問你一個牽涉性的問題。對他來說，他也要勇氣，也是尷尬的。」其他少男少女竊竊私語，蔡嘉莉更希望給予那同學信心，「問這些是很正常，不想描繪到好像犯法似的」。

經過多年觀察，蔡嘉莉留意到男女學生感興趣的範疇不同。男生由中一至中六都喜歡聽與身體形象有關的迷思，例如自慰多少次才算正常、射精量與顏色等；女生則會想聽有關平權的主題，例如性別定型、男女平等、性小眾等。以前或許認為學生對性行為最感好奇，蔡嘉莉卻說這並非學生真心想聽。「他們會覺得（講安全性行為）好搞笑啊，但是內裏最想聽的可能跟生理不完全有關係，反而是跟關係、心理上，或者社會整個價值觀，女生男生其實在社會正經歷什麼。」

這世代青少年多透過網絡接收資訊，性教育亦不例外。蔡嘉莉坦言這無可厚非，因為學校無法提供他們想知道的資訊。青躍的性教育工作坊從貼身例子出發，其中一個活動是模擬填寫自己在交友程式的自我介紹。蔡嘉莉察覺到學生很自然會填假資料，男生假扮女生，女生又自稱男生，年齡又虛報。「我們看完會說：『你們全部填一些假的東西，網上的人（填個人資料）你會覺得有多少比例是真呢？』」

除了假資料，學生填的內容亦反映交友價值觀，例如有男生會寫想找「大波人妻」。「他們當然會說『是搞笑咋嘛，玩吓咋嘛』，但是上網是否見過有人這樣寫？他們會說有。」導師接着會帶領學生分析，自己到底是基於什麼原因認識朋友，提醒他們做任何決定也要負上責任。這活動會否變相鼓勵學生使用交友程式？蔡嘉莉表示，他們或許無用交友程式，但人人皆有社交媒體帳戶，打機也要填寫個人資料，這活動正是想引導學生反思網上交友。

理解身體界線 貴乎尊重

香港學校性教育主要由青春期開始，小五六學生總會上過性教育講座，教導身體在青春期的變化，女生來經時如何使用衞生用品。「其實外國自幼已經在幼稚園階段去做（性教育）這件事，不像香港一嚟就青春期，前面其實有很多東西。」外國一些地方從小教小朋友身體界線，哪些部位可以碰、不可以碰。蔡嘉莉入學校與青少年溝通，有時討論到身體界線，「很多學生會說：『咁以後不用碰啦，碰吓都非禮啦。』 他們很喜歡說這些」。她強調要讓他們理解身體界線很主觀，每個人感覺不同，最重要是有一份尊重，主動問對方感受。「這是一個日常練習，可能家裏或者整個社會環境都沒有說過這件事，（這是）社交禮儀來的。」

常言道性是社會禁忌，人人避而不談，但無處不在。在這網絡盛行的年代，性話題早已在線上解禁。蔡嘉莉相信校內性教育仍有價值，「始終學校都逼學生聽，他都要坐在這裏，不認真聽也有些東西入腦」。不過，網上教育的確要多花工夫，尤其每逢性相關的社會事件發生，網上討論總會很熱切。她希望從中推動多些正向討論，而不是純粹責罵與批評。

青躍將在4月20至21日於逸東酒店舉辦「青躍性別嘉年華—自主少女性別之旅」 ，邀請各界嘉賓討論性別議題，並以遊戲模擬女生的青春期、戀愛關係，以及踏入社會的生命歷程，歡迎大眾參與。活動詳情：bit.ly/tkhealthfair

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 李紹昌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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