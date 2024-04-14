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2024年4月14日星期日
星期日生活
星期日生活
大火與劏房的距離
行走佐敦的人
周日話題：減塑徵費 工人姐姐有意見
星期日現場：在痛覺中尋找快樂
開門讀書：習馬會之後會有期
誰人日記：那一天，我和家屬在病房上哲學課
無名周記：安全的代價
周日話題：約翰遜興衰史：性格悲劇，還是制度崩壞？
老少女之麻糬周記！
圖文城市：笨東西（二）
同場加映：《葬送的芙莉蓮》中的國際關係、敘事和時間（上）
五音筆傳：表面瘋狂，實為精緻：走進Alice Longyu Gao的異世界
#023 金魚囝
平安祭：觀死悟生
放心寫作：#83 你真的是個好孩子
讀者來信：〈我們都是夢想L！〉
阿貓阿狗：#227 身邊
movie chic, movie style：《12怪盜》：真的好難睇嗎？
論語．電影：從愛情故事到社會劇場——《熱辣滾燙》改編搬字過紙？
家明雜感：N看《麻將》
影片簡評
單元連載：香港書93
星期日文學‧後知後覺地惦念與感覺——紀念齊邦媛
星期日文學‧齊邦媛和張大飛：《巨流河》的核心人物
{性教育達人}蔡嘉莉 網絡世代 線上解禁 走入校園談性更顯價值
盤中食事：一件蔡瀾不知道的事 紫蘇雞肉丸
打開垃圾：迎接走塑時代 實測環保紙飲管 向零塑進發
社會實驗：召集失業者、義工埋班 為己為人 裝修搬運助基層
無定向學堂：國家科研40年 發展超低溫自動測氣象 南極療癒艙克服極晝與極夜
未來城市：中大研究發現災害循環 堰塞湖可觸發地震
阿貓阿狗：#227 身邊
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【明報專訊】作者•李香蘭
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大火與劏房的距離
行走佐敦的人
周日話題：減塑徵費 工人姐姐有意見
星期日現場：在痛覺中尋找快樂
開門讀書：習馬會之後會有期
誰人日記：那一天，我和家屬在病房上哲學課
無名周記：安全的代價
周日話題：約翰遜興衰史：性格悲劇，還是制度崩壞？
老少女之麻糬周記！
圖文城市：笨東西（二）
同場加映：《葬送的芙莉蓮》中的國際關係、敘事和時間（上）
五音筆傳：表面瘋狂，實為精緻：走進Alice Longyu Gao的異世界
#023 金魚囝
平安祭：觀死悟生
放心寫作：#83 你真的是個好孩子
讀者來信：〈我們都是夢想L！〉
阿貓阿狗：#227 身邊
movie chic, movie style：《12怪盜》：真的好難睇嗎？
論語．電影：從愛情故事到社會劇場——《熱辣滾燙》改編搬字過紙？
家明雜感：N看《麻將》
影片簡評
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星期日文學‧後知後覺地惦念與感覺——紀念齊邦媛
星期日文學‧齊邦媛和張大飛：《巨流河》的核心人物
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打開垃圾：迎接走塑時代 實測環保紙飲管 向零塑進發
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