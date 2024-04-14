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星期日現場：在痛覺中尋找快樂

【明報專訊】上周末到巿集探訪朋友的小攤檔，見她跟旁邊賣辣椒油的檔主有說有笑。那位檔主枱前有一煲燒賣，他笑着介紹自己是夜繽紛20元4粒燒賣那一位，曾是城中熱話。朋友立即驚呼大名鼎鼎，笑說：「香港經濟靠晒你啦， 你係香港經濟命脈呀！」檔主歪着頭傻笑，後來他受訪時說：「夜市不是用來救經濟，夜市是想救自力更生的人。」

那天中午，巿集剛開。我的前記者朋友在桌上一排漂亮手袋的掩護下扒着飯盒，隔籬檔的Terry則在一樽樽辣椒油和一煲燒賣後食麵，大口大口「殊殊聲」，額頭滿是汗珠。朋友笑說：「斬豬肉都可以示範㗎，所以你食辣油都是一種示範！」Terry問要不要試一些辣椒油，他粗眉大眼，笑容滿面，健談有親和力。朋友說好啊好啊，立即遞上自己的飯盒，一起來示範吃辣椒油。

夜繽紛20元4粒燒賣的風波

Terry差不多每次招呼客人都笑說：「我就係夜繽紛20元4粒燒賣嗰個啊。」不少人是露出恍然大悟的樣子。去年9月，「香港夜繽紛」啓動，尖沙嘴星光大道連續4個周末有夜巿響應。網上瘋傳夜巿其中一檔賣20元4粒燒賣好貴，有人更戲謔幫襯夜巿等於交智商稅，熱話直捲不同的討論區及地區谷。有大型網媒之後連續幾日追訪Terry，有報紙全版訪問，還有電台加網台訪問兼各網上KOL熱烈評論，夜繽紛燒賣風頭強勁。

「這個話題好像燒了兩、三個星期，我也覺得很奇怪，香港人是不是真的沒有新聞到這樣？」Terry笑說。他認為很多罵燒賣的人也是借題發揮，實質不滿政府欲以夜繽紛振興經濟，卻敢怒不敢言，只能罵燒賣：「其實大家都是罵夜繽紛，覺得夜繽紛本身是一件錯事，做夜繽紛本身就是戇×原罪。但其實它不搞夜繽紛之前，我已經在擺市集！夜市不是用來救經濟，夜市是想救自力更生的人。」

燒賣惹起風波，但其實Terry的「香料案內所」是賣自家製辣油。他之前開設計公司大約10年，2020年生意差要轉行搵食，他構思做食品，自己又喜歡吃辣：「比較容易生存的，是做一些有癮頭的東西。好似譚仔一樣，譚仔致勝的關鍵是它做辣，人會掛住它的辣。辣是一種容易令人上癮的反應。」

巿集裏自力更生的人

他鎖定做辣椒油後，便借朋友私房菜的廚房試驗。他靠看YouTube看書，膽粗粗自己炒辣椒油，再試不同辣度，試不同的食材配方，由自己做白老鼠試食，經常辣到屁股開花，更試過腸胃敏感火燒肚瀉入院。最終他推出了幾款自家設計，「手炒櫻花蝦椒麻油」有啖啖櫻花蝦；「蒜香七味雜仁辣豆醬」細味有炸蒜頭、腰果及杏仁，配以麵豉和七味辣粉；「本地臘腸辣肉燥」則以半肥瘦臘腸打成肉燥，再搭配鮮薑爆炒。每樽約90元，每種口味有三種辣度，他要用上不同的辣椒去炒，：「少少辣」用指天椒；「正常辣」用非洲霹靂椒；「好撚辣」用緬甸象椒。Terry說分辣度是借鏡譚仔，只是試驗時屁股有着不同的痛。

因此無論什麼辣度，每款辣椒油的產品招紙都寫上「辣手摧花」四字：「你去廁所的時候不會感受到甜酸苦鹹，但你會感受到辣，因為辣是痛覺，所以我才叫辣手摧花，花的意思就是人的肛門。」Terry卡卡笑。招紙還寫着「Oops Daisy」，語帶雙關，是菊花，又是英文俚語，跌倒起來便沒事了。

創業之路有血有淚，Terry早期無租倉，試過一個人搬120公斤的辣椒油玻璃樽回家暫存，分10次爬樓梯上唐六樓，他回想都覺得累。幸運地，Terry在好時機推出產品，2020年10月碰上疫情人人隔離在家，凍肉舖成行成巿，他當時單做批發已生意不錯。他亦在2021年開始跑巿集，最初送小件燒賣讓客人試食辣椒油，後來改賣20元4粒，燒賣大大粒，較5元硬幣大，但真正的主菜是淋上面的自家製辣椒油。客人還可以加5元配芫荽，成一道可口菜式，一直反應不錯。現在批發生意大減，Terry主要靠擺巿集。

在那一次爭議的夜繽紛夜市，他還破例免費送芫荽，讓食客打卡影一張靚相，沒想到竟被罵定價太貴無良。可幸輿論很快轉向，有人讚好味認同定價合理，燒賣因禍得福，成為熱潮，檔口晚晚大排長龍。他由尖沙嘴轉到西環擺夜市還一樣熱鬧，最誇張一晚賣100斤，客人要排一小時去食那4粒燒賣：「每個人都想來八卦，好奇究竟你在賣什麼燒賣……香港人有時都很瘋狂。」

沒法估算的繽紛成效

Terry說市集一個個小攤檔盛載不同人的奮鬥，遠比夜繽紛來得早。財政司長陳茂波是在去年9月14日宣布「夜繽紛」啟動，剛好足足7個月。政府新聞處回覆我們說，政府沒有特別估算「香港夜繽紛」活動可為香港帶來多少額外旅客及經濟收益，但截至今年2月底，「香港夜繽紛」共有近70項活動，另有超過80個商場舉行夜間音樂會和市集等。例如去年12月推出廟街推廣活動，頭半個月錄得逾20萬訪客人次，平均人流較以往上升3至4倍。另外民政事務總署在今年上半年舉辦的一系列「18區日夜都繽紛」活動，形式多元，人流暢旺，不過因為以現有資源推行，並無備存開支資料。

日夜繽紛能否救經濟，似難評估成效，但的確幫助很多香港小本經營的食品和手作。最新的繽紛活動是這幾天移師到公園的九龍城潑水節，Terry的辣椒油和燒賣也有參加巿集，繼續自力更生。他說還有很多人在努力經營香港食品，譬如預先包裝的「師父好茶」推廣港式茶記奶茶、「上水貨舖爆谷」有創意口味，又有用香港悅和醬園的天然生曬豉油等。一些香港品牌更衝出國際，譬如「叄拾士多」魚肉燒賣已經在英國開賣。Terry也希望有一日能把辣椒油出口，香港仍有很多人在做夢。他網站寫着這句tagline：「在痛覺中尋找快樂。Feel the burn. Taste the joy.」

後記

這星期，有親人驗出重病。我以為自己什麽也寫不出，夜繽紛辣椒油與我們何干？但他仍然跟我行山如常生活，就像他努力的這一輩子。人一日有生命，便有希望。於是我也努力下去。共勉。

文、圖˙鄭思思

編輯•利永倫

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