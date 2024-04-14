明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

大火與劏房的距離

【明報專訊】佐敦華豐大廈大火不幸導致5死40傷，令人悲痛，望傷者早癒、逝者安息。華豐大廈是佐敦地標，其外牆的三角標誌及健身中心的亮眼招牌，一直是佐敦鬧市的一道獨特風景。我早年喜歡在彌敦道散步，感受城市新舊交替的複合景觀和節奏，然而自數年前展開了劏房的田野研究後，我便開始以一種截然不同的視角去察看鬧市城景：根據冷氣機數目估計，大廈有沒有劏房？有多少樓層有劏房？平台和天台有沒有僭建劏房？僭建用的是什麼物料？單位窗框隱不隱固、窗戶能否打開？石屎有沒有剝落？鋼筋外露嚴不嚴重？我雖不是檢驗樓宇安全的專業人士，但這些枝節細處總會令我想到我所認識的劏房住戶——也正是這些「細處」，組成了她/他們的日常，甚至是一段不短的人生段落。

在大火當天，我憑着大廈外觀推估大廈內必定有劏房存在，只是沒想到數量之多與密集：15層大樓裏，竟有35間賓館，而區議員和傳媒均指大廈內劏房上百，大廈天台目測亦有僭建單位。如此稠密空間，致使大火波及上百住戶，當中有不少長者幼童，更有移工和旅客。雖然是次大火火源並非來自劏房，但劏房的存在令火災發生後危險驟升，加重救援困難，再次提醒大眾適當住房權（The human right to adequate housing ）並不只為安居樂業，更是維護生命安全的基本條件。

劏房與火險

特首在2023年《施政報告》中提出成立「解決劏房問題」工作組，展現出解決劏房的決心，同時表示劏房是「老大難」問題，在完全取締前必須謹慎部署預備。在華豐大火發生當天，恰巧立法會會議上有議員正就「解決劏房問題」向政府質詢，然而當中並未提及火險。在政府應對劏房問題的政策中，安全問題一直是長期的重點關注。翻查文件，「劏房」一詞最早出現在政府的政策文件和論述始於馬頭圍道冧樓事件，因此早期劏房政策側重樓宇安全，包括防火措施。劏房林立的大廈比一般住宅的火險系數更高，原因眾多：單位改動未必符合防火要求，在改動間更可能拆除防火牆和防火門；走道狹窄，用電量大時有短路；單位內空間窄小，通風不良，一些單位更沒有通風的窗戶；一伙多人，一層多伙，倘有火災亦增加救援的時間和難度；在商住合一的大廈，例如華豐大廈，劏房賓館商舖混雜更令火災風險更大。

劏房火警時有發生，當中有被報道的均涉及傷亡：2024年荃灣唐樓劏房火警一死數傷、2023年北角英皇大廈大火3死、2020年油麻地尼泊爾餐廳火災7死、2020年北角春秧街劏房火警11人傷2危殆、2017年深水埗醫局街和元州街一夜兩宗劏房火警1死30傷、2015年荃灣二陂坊致命劏房火災1死、2013年深水埗保安道一劏十二房火警1死2傷，以及2011年土瓜灣馬頭圍道劏房三級火4死19傷，而最先揭示劏房火警隱患之嚴重性的，是2011年花園街排檔四級大火。當年，排檔起火後波及鄰近兩座唐樓，涉及多個劏房單位，事件最終造成9死30多人傷。花園街大火後，政府在2010至2012年間擴大了小型工程監管制度涵蓋的建築工程，同時加強巡查劏房並取締工廈劏房，然而此後亦無法杜絕劏房火警。

反觀華豐大廈，屋宇署早於2008年曾向法團發出消防安全指示，要求大廈提升防火保障，亦即比2011年的花園街大火還要早，但16年過去，法團至今仍未遵辦指示。同時，屋宇署在過去3年接獲7宗有關華豐大廈內分間單位的投訴，署方就其中兩宗於今年3月向業主發清拆令，包括還原位於處所主入口的防火門及耐火牆，但業主至今仍未按令改善，署方表示若限期後仍未遵辦，會考慮提出檢控。

在走訪劏房大廈時，我深切體會到執法和規管的困難。我曾到過一個劏房單位，單位內分為兩邊，每邊數個劏房，各歸不同業主。面對業主的拖延，「提醒」和「勸喻」並無實質作用，卻延長了住戶承受風險的時間。在我的田野經驗中，總察覺到政府、業主和劏房戶對時間的理解和對危險的覺察之分別和落差：在「限期」之前、「延期」之後，每天為安全和安居費煞思量的，總是劏房住戶本身。

日常防火自救——隱藏居住勞動

我在2021年開始走訪多區的劏房家庭，以了解居住空間如何影響家庭和親密關係。這些年來我看過不少劏房單位，有可住的，也有劣質的和非常劣質的。但無論居於何處，不少劏房住戶都有一種共同經驗，就是在日常生活中必須作出林林總總的應對策略，當中包括預防火險。網友說這些應對策略是人們所謂的「將就」，我則把這些日復日的「將就」稱為隱性居住勞動，它有別於一般維持個人及其家庭生活的家務勞動，而是為抵消不適切和劣質住房的負面影響，而作出的日常的、規律化的勞動，把不可居住的空間湊合和組構成一個可供棲身的場所，甚或能稱之為「家」。

這些居住勞動既細微又不起眼，煩瑣卻又是劏房生活的必須。單以防火為例，不少街坊都懼怕火警，卻無法改動單位結構和主導維修，只能在生活上和所在空間中各師各法。一名住在一個一劏四單位的母親，屋裏的電器經常跳掣，她生怕電器短路，因此會規劃好每日的用電次序，例如用電磁爐煮飯時就不用電熱水爐洗澡，以防用電超出負荷；另一名住在僭建劏房的單親媽媽，屋裏的抽油煙機上方鐵皮天花下塌漏水，令油煙機旁邊的射燈生鏽，電線外露，她生怕漏電，下雨天就不煮飯；她家的熱水器時好時壞，6歲兒子知道她怕觸電，總自動自覺在她洗澡時走到電箱旁站着，一有事便立即關電掣，叫她放心洗澡；一名居於一個不到100呎劏房的男士，會在電器上記錄它們的性能，特別用油性筆仔細寫下拖板上每個插頭位的適用電器和安全提示，以避免錯用插頭釀成意外。如此例子，比比皆是。

這些勞動毫不起眼，卻也是令劏房變得可居住的必須日常實踐。有論者謂，劏房雖不完善，一些條件更是惡劣，但它也有其「社會功能」，緩衝了房屋短缺問題，為低收入住戶提供尚可負擔的居所。對此我並不認同。劏房本質上是累積資本、尋求回報的投資行為，其目的並非為緩解社會的房屋問題；真正緩衝了房屋問題的是住戶這些日常的隱性居住勞動，令原本不可住的空間變為生活和提供照顧的場所。

劏房的最低標準

居住空間的「不可住」，與欠缺最低標準不無關係。「解決劏房問題」工作組將就居住環境訂立最低標準，初步傾向規管樓宇安全、消防及衛生要求，以及居住面積等。在制訂最低標準時，政府應參考聯合國對適當住房權的定義，包括：保有權保障，服務、材料、設備和基礎設施供應，可負擔性，宜居程度，無障礙，地點及文化環境等。事實上，多年來不少非政府組織均就「最低標準」的定義提出建議，不少能兼顧實際限制和劏房戶的基本生活需要，值得政府借鑑。而我希望強調的是，標準定得愈低，居民需要付出的居住勞動和所承擔的風險則愈大。在翻查外國的最低房屋標準時，其中最令我印象深刻的是澳洲昆士蘭政府在2023年實施的最低房屋標準，其中一項要求業主為租戶提供窗簾或其他遮掩物，以為租戶提供符合其合理期望的隱私。這樣的最低要求放在香港，會否成為苛求？這次大火除了挺身救人的地盤工人外，令我記憶尤深的是傳媒訪問的一名婆婆。華豐大廈對面是嘉利大廈，1996年的嘉利大廈大火釀成41死，婆婆那時已住在華豐，記得當年很多死者因逃生而吸入濃煙失救，因此她在這次大火中留家中，打開窗戶讓空氣流通，最終「救番自己條命」。這令我不禁想到我曾訪問的一名街坊，那時她和女兒住在一個一劏九的單位裏；房間沒有對街窗戶，只有一個小氣窗，但鄰居長期在外煮食，油煙都貫入她的房裏，因此她用一個垃圾膠袋擋住油煙，同時保持室內低度通風（圖）；如果這次大火發生在她住的大廈，後果堪虞。

這次大火是場悲劇，卻不完全是無可避免的意外，在調查起因及檢討缺失的同時，當局亦應以此為訂定最低標準的考量。然而，制訂最低標準應是為了確保有尊嚴的生活，而不只是為了生還。

文˙黎苑姍（嶺南大學社會學及社會政策系助理教授）

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

行走佐敦的人
行走佐敦的人
周日話題：減塑徵費 工人姐姐有意見
周日話題：減塑徵費 工人姐姐有意見
星期日現場：在痛覺中尋找快樂
星期日現場：在痛覺中尋找快樂
開門讀書：習馬會之後會有期
開門讀書：習馬會之後會有期
誰人日記：那一天，我和家屬在病房上哲學課
誰人日記：那一天，我和家屬在病房上哲學課
無名周記：安全的代價
無名周記：安全的代價
周日話題：約翰遜興衰史：性格悲劇，還是制度崩壞？
周日話題：約翰遜興衰史：性格悲劇，還是制度崩壞？
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
圖文城市：笨東西（二）
圖文城市：笨東西（二）
同場加映：《葬送的芙莉蓮》中的國際關係、敘事和時間（上）
同場加映：《葬送的芙莉蓮》中的國際關係、敘事和時間（上）
五音筆傳：表面瘋狂，實為精緻：走進Alice Longyu Gao的異世界
五音筆傳：表面瘋狂，實為精緻：走進Alice Longyu Gao的異世界
#023 金魚囝
#023 金魚囝
平安祭：觀死悟生
平安祭：觀死悟生
放心寫作：#83 你真的是個好孩子
放心寫作：#83 你真的是個好孩子
讀者來信：〈我們都是夢想L！〉
讀者來信：〈我們都是夢想L！〉
阿貓阿狗：#227 身邊
阿貓阿狗：#227 身邊
movie chic, movie style：《12怪盜》：真的好難睇嗎？
movie chic, movie style：《12怪盜》：真的好難睇嗎？
論語．電影：從愛情故事到社會劇場——《熱辣滾燙》改編搬字過紙？
論語．電影：從愛情故事到社會劇場——《熱辣滾燙》改編搬字過紙？
家明雜感：N看《麻將》
家明雜感：N看《麻將》
影片簡評
影片簡評
單元連載：香港書93
單元連載：香港書93
星期日文學‧後知後覺地惦念與感覺——紀念齊邦媛
星期日文學‧後知後覺地惦念與感覺——紀念齊邦媛
星期日文學‧齊邦媛和張大飛：《巨流河》的核心人物
星期日文學‧齊邦媛和張大飛：《巨流河》的核心人物
{性教育達人}蔡嘉莉 網絡世代 線上解禁 走入校園談性更顯價值
{性教育達人}蔡嘉莉 網絡世代 線上解禁 走入校園談性更顯價值
盤中食事：一件蔡瀾不知道的事 紫蘇雞肉丸
盤中食事：一件蔡瀾不知道的事 紫蘇雞肉丸
打開垃圾：迎接走塑時代 實測環保紙飲管 向零塑進發
打開垃圾：迎接走塑時代 實測環保紙飲管 向零塑進發
社會實驗：召集失業者、義工埋班 為己為人 裝修搬運助基層
社會實驗：召集失業者、義工埋班 為己為人 裝修搬運助基層
無定向學堂：國家科研40年 發展超低溫自動測氣象 南極療癒艙克服極晝與極夜
無定向學堂：國家科研40年 發展超低溫自動測氣象 南極療癒艙克服極晝與極夜
未來城市：中大研究發現災害循環 堰塞湖可觸發地震
未來城市：中大研究發現災害循環 堰塞湖可觸發地震