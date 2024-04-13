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e新品：Belkin推Qi2 15W無線充電器 果粉有得揀

【明報專訊】很多iPhone用家都愛用無線充電，不過若非使用原廠認證的充電器，以往充電速度最快只得7.5W；但隨着Qi2無線充電的新標準推出，第三方廠商也能為iPhone推出功率倍增至15W的無線充電產品。

配備防過熱系統

Belkin早前便在港發布一系列全新Qi2規格的BoostCharge Pro充電板及行動充電器，適用於iPhone 13至15系列。它們都配備過熱預防系統，以保護充電裝置。

在此科普一下，Qi、Qi2是什麼？Qi是無線充電聯盟（WPC）於2008年推出的一套手機無線充電標準，確保不同品牌的手機與充電器都能兼容及正常運作。

Qi2新標準則於去年底推出，任何獲得Qi2認證的配件，都可為iPhone以至其他Android手機提供更高的充電功率。值得注意的是，Qi2的運作原理是奠基於蘋果的MagSafe，以磁力吸附在手機上，從而提供更穩定充電。●

Belkin BoostCharge Pro Qi2 15W系列

2合1磁吸無線充電板：$499

3合1磁吸無線充電板：$799

折疊式磁性無線充電座：$399

5K磁力行動充電器（即將推出）：$399

10K磁力行動充電器（即將推出）：$499

網址：www.belkin.com/hk

整理：黃振宇

相關字詞﹕無線充電座 無線充電器 e潮 無線充電

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