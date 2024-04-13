Samsung雙芒繪圖能手 神經網絡處理器迎AI

為了提升視覺效果，屏幕用上Corning Gorilla玻璃以減少反光和眩光，尤其在光線明亮的環境下，使屏幕在不同角度都保持清晰；再加上Vision Booster功能，可根據環境光度而調整對比度和色彩，無論在室內或戶外都能呈現一致的影像。機體內置76Wh電池，最長可連續播放影片21小時，就算一整天在不供電的地方使用也足夠有餘。它也支援快充功能，只需30分鐘便能為機體充滿35%電量。●

Samsung Galaxy Book4 Pro 360

系統：Windows 11 Home

處理器：Intel Core Ultra 7 Processor 155H

雙屏幕：16吋2880×1080 1800像素觸控式AMOLED

記憶體／儲存容量：16GB／1TB SSD

連接：USB Type C（Thunderbolt 4）×2、USB 3.2、HDMI、3.5mm、Wi-Fi 6E、藍牙5.3

體積：355.4×252.2×12.8mm

重量：1.66kg

售價：$15,980

網址：www.samsung.com/hk