明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

HP筆電DC調光減閃爍 讀取指紋方便網購

【明報專訊】想買價錢在$6000以內，效能又不太差的手提電腦，除了MateBook D 16 2024之外，也可考慮HP推出的15-FC0087AU。雖然機體改用了AMD Ryzen 5 7530U處理器，但仍能提供16MB L3快取、6核心及12執行緒，最高超頻時脈4.5GHz，足夠應付日常文書工作或串流睇片。15.6吋1920×1080像素的IPS屏幕，3邊窄邊框設計，屏佔比為84%，都算不錯。屏幕外層加上防眩光面板，就算在戶外陽光下使用，也可清楚閱讀屏幕。此外，廠方也特別加入DC調光技術，透過調節直流電而非循環背光來控制屏幕亮度，能消除屏幕的閃爍，宣稱長時間使用可紓緩雙眼疲累。

雖然15-FC0087AU的定位主打中低階用家，不過機體亦設有指模讀取器，用家用來登入電腦、存取資料及網上付款，都更加安全及方便。為滿足愛看影片的用家需要，機身也設有雙聲道喇叭，而且放在前置，聲音來得更直接。至於充電方面它也支援快充，只需暫時關上電腦，便能在大約45分鐘內由0%電量充電至50%。●

HP 15-FC0087AU

系統：Windows 11 Home

處理器：AMD Ryzen 5 7530U

雙屏幕：15.6吋1920×1080像素防眩光IPS

記憶體／儲存容量：16GB／512GB SSD

連接：USB Type C 、USB 2.0×2、HDMI、3.5mm、Wi-Fi 6、藍牙5.3

體積：359.8×236×18.6mm

重量：約1.59kg

售價：$5799

網址：www.hp.com/hk-zh

上 / 下一篇新聞