HP筆電DC調光減閃爍 讀取指紋方便網購

【明報專訊】想買價錢在$6000以內，效能又不太差的手提電腦，除了MateBook D 16 2024之外，也可考慮HP推出的15-FC0087AU。雖然機體改用了AMD Ryzen 5 7530U處理器，但仍能提供16MB L3快取、6核心及12執行緒，最高超頻時脈4.5GHz，足夠應付日常文書工作或串流睇片。15.6吋1920×1080像素的IPS屏幕，3邊窄邊框設計，屏佔比為84%，都算不錯。屏幕外層加上防眩光面板，就算在戶外陽光下使用，也可清楚閱讀屏幕。此外，廠方也特別加入DC調光技術，透過調節直流電而非循環背光來控制屏幕亮度，能消除屏幕的閃爍，宣稱長時間使用可紓緩雙眼疲累。