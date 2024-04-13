泰國潑水節攻略 胡慧冲：宜選傳統水戰區

每年4月13至15日是泰國傳統新年節日宋卡節（Songkran），在泰語中，宋卡源自梵文，有「通過、進入新的天體運動周期」的意思。在這個傳統節日中，泰國人會以代表「純淨」的水互相潑洗，象徵洗走過去一年的厄運，迎接新一年，故又稱為「潑水節」。

延長一天賀復常 舉辦大型巡遊

潑水盛事，香港曼谷同步連線。上周末，荔枝角長義街有商場預先舉行潑水節活動，記者現場所見，專程到場打水戰的人龍極長，各人都有備而來，有的帶了大型水槍，有的穿上連身雨衣及戴上護目鏡；雖然水戰區面積不大，但到場市民依然盡興，看見記者拿起相機拍攝，亦毫不吝嗇以水槍來「招呼」。移居泰國多年的胡慧冲（Roger）說，香港舉辦的潑水節規模較小，但模式基本上與泰國當地相若，「每逢潑水節，我都會去泰國3個地方拍片，至少已去過現場30、40次，不過今年因為獲邀出席香港潑水節活動，唯有缺席一年」。

雖然參與過泰國當地多次潑水節，但 Roger說今年特別有意義，因受疫情影響，泰國潑水節曾停辦2年；去年雖然復辦，但規模仍與以往有差別，今年才算是完全復常後的潑水節。Roger說泰國政府隆重其事，早前在「2024年世界超級潑水節」發布會上，宣布潑水節將延長至4月16日，更會舉辦大型巡遊活動，希望將潑水節推上全球十大節慶之一。

最大型地點超級多人 交通不便

今年泰國特別將曼谷皇家田廣場及Ratchadamnoen Klang大道設定為最大型的潑水節地點，位置正是港人熟悉的考山路（Khaosan Road）附近。不過，Roger不建議港人到該區體驗潑水節，「因為考山路太多人，好迫；再加上那邊是外國遊客區及酒吧區，路人玩得好激烈，比較容易發生意外」。就算撇除危險，他說交通也不太方便，因為附近沒有BTS、MRT鐵路系統，大家都要靠的士、篤篤等前往，部分狹窄街道容易塞車，搭車進場或離開都不容易，「就算搭（比較靈活的）篤篤都死，沿途會畀人瘋狂用水槍由頭射到落腳」。他說雖然去得潑水節早有濕身準備，但不停被水槍狙擊也絕非一件好玩的事。

如果只想體驗節日氣氛，他認為去一些交通方便的地方，如港人熟悉的Siam Square、centralwOrld等已足夠，「雖然不是官方點名的玩水地點，不過仍是傳統水戰場，所以氣氛都好熱鬧；場地規劃亦較清晰，例如會劃分為乾、濕地區，乾區有音樂表演、小販檔，濕區就擺明車馬玩水槍。你玩完水換完衫，去乾區就不怕會再被人射濕」。至於另一傳統「戰場」席隆路（Silom Road）暫時未知會否舉辦潑水活動，但Roger根據去年經驗，不少當地人都在街上玩水，所以若打算到那裏逛街，或要有濕身準備。

現場可買特別水槍 入商場或要「繳械」

想更盡情玩水戰的遊客，對水槍性能或有較高要求。Roger說曾有港人查詢可否攜帶昂貴的水槍入境泰國，「但我就不建議帶太貴的水槍去潑水節」。他又表示，有商場試過要客人「繳械」才能入內，「個個都拎住支水槍入去，一定整到地板好濕滑及污糟，清潔困難，又容易發生意外」。如果想在當地購買水槍，網上有貼士建議到Big C等超市，價錢較便宜，Roger也贊同，但他補充超市只提供基本或功能一般的款式，想要另類或花巧的水槍就在現場較易買到。

透心涼冰水香飯 芒果正當造

打水戰只是潑水節其中一種慶祝方式，泰國人還有較靜態的慶祝儀式，例如浴佛、堆沙塔等。Roger說，「以前寺廟沒有鋪水泥，大多是沙地，善信離開時腳底會帶走一些沙粒，令地面變得不平」，後來有人開始搬沙入廟供修整工程使用，慢慢演變成在寺內堆沙塔，屬於祈福儀式。他說浴佛儀式很容易在寺廟看到，但堆沙塔並非每間寺廟都舉行，如果想看，他建議到centralwOrld及Siam Paragon之間的巴吞哇那南寺（Wat Pathum Wana Ram），交通最方便。

一場來到泰國，又怎少得歎美食？Roger說現時正值芒果當造，隨便到任何餐廳食芒果糯米飯都不會中伏。他特別提到一款以往屬宮廷料理的美食──冰水香飯，「以前沒冷氣，為了在悶熱天氣替王室成員降溫及增添食慾，當時御廚想到用茉莉花泡水，再把花水、冰加入飯中，再配上菜脯、肉碎釀青椒等小食，吃時不單有花香，更有透心涼感覺，好味又舒服」。他說潑水節期間，曼谷不少餐廳都會供應冰水香飯，以往他曾在曼谷文華東方酒店吃過，加上近年冰水香飯賣相愈來愈精緻，打卡必點。

雖然今次只集中介紹曼谷的潑水節，但Roger說其實幾乎全泰國都有活動，例如清邁古城、芭堤雅海灘亦是外國遊客愛到的激戰區，如這段期間正身處泰國，可留意泰國政府旅遊局的官網介紹：bit.ly/43S6yGI。●

● 泰國旅遊錦囊

入境要求：持特區護照免簽證

匯率：10泰銖約兌2.14港元

機票：香港快運4月份香港往返曼谷，來回票價連稅約1262港元起

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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