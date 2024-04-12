「平等」「解放」「永續」 社會關懷伴巧思 編織貓狗身上衣

談及寵物服飾，人們普遍都會抱持疑惑：「寵物需要著衫嗎？」有曾接受《明報》訪問的獸醫認為寵物有足夠毛髮保護，毋須穿衣；但也有獸醫說可為身體比較虛弱的幼犬和老年犬添冬衣，說法略有出入。Twiggy說這是常見問題，她不否認有些主人想幫寵物扮靚而為牠們穿衣，但主要根據寵物品種和需要決定，舉例體質容易生病、沒有毛髮保護的無毛貓，冬天時可為牠們添衣，保持身體和氣管溫暖。她補充：「還要顧及小動物喜不喜歡。」

主張「肉球平等」 對應市面「重狗輕貓」

Twiggy從小到大對製衣深感興趣，在縫紉機的喀噠喀噠聲響牽動下感到分外紓壓。在學時，她曾修讀時裝設計，卻遭父母反對，指沒有前途，後來轉讀傳理系，畢業後進入了創意相關行業，但她偶爾還是會用衣車縫製衣服。在職場打滾一段時間，Twiggy察覺是時候做回自己感興趣的事。加上家中育養4隻貓，包括兩隻無毛貓，她指在市面上難以尋獲合適的寵物服飾，並發現款式多為可愛風格設計，而且大部分根據狗的身形製造，拿給貓穿會衣不稱身。種種契機驅使下，她在4年前創辦寵物服飾品牌momotone，以設計貓狗服飾及配飾為主。

服裝設計涵括構想系列主題、量身、挑選布料、設計服飾廓形、製版、繪畫紙樣等步驟。查看momotone的理念，當中一個有趣的概念叫「肉球平等」，Twiggy解釋因為市面的寵物服飾不能同時符合貓狗身形，她希望設計出貓狗都合穿的服飾。在籌備品牌時，她自行蒐羅資料，研究貓狗身形差異，牠們的頸長、胸骨及生殖器位置，再用了半年與本地製衣廠磨合，她指工廠負責人初時聽見做寵物衫的反應都是拒絕——「不做！沒有經驗，很難做」。有製衣經驗的Twiggy明白製造寵物服飾的困難，「寵物衫的夾位和袖位很細，縫製時要慢慢、逐針逐針推。有些品種的小動物胸骨特別大，變成要調節胸腹弧度，但是人基本上胸和背部距離不會相差很大，而且人衫大件，寵物衫難做好多」。她認為製版最花心神，過程需不斷嘗試，她繪畫衣服版型紙樣後，再請教專業的紙樣師傅，讓他們修改。最初研究出來契合「肉球平等」的尺碼亦沿用至今，小至兩公斤的幼犬幼貓、4至5公斤的臘腸狗和中型貓、6至9公斤的八哥和法國鬥牛犬，甚至25公斤以上的大型犬，都可找到合適的服飾。

「和服」吸睛 圖紋意味「解放乳頭」

Twiggy拿出數件衣服介紹，其中一款芥末黃華夫格布料的背心引人注目。她參考和服設計，左側加上暗綠防水口袋，呈寬鬆剪裁。穿著時套入寵物前肢，再從後背啪緊鈕扣和繫上橙色繩帶，設計細節集中在背部，讓人一眼望到。另一件綠白色的網格紋理套裝，解開鈕扣就可以分拆成上衣和裙襬。種種獨特構思都在導向她所追求的美學、「以設計為主導」的品牌定位。

momotone設計風格主張多元化，分成多個系列。網站上整齊展示一格格寵物模特兒照片，初時看見「#FreetheNipple（解放乳頭）」一格，尤其亮眼，Twiggy將追求性別平等運動的象徵置於寵物衫：無毛貓身穿海軍藍色短袖衣碰撞鮮紅色領口，肚皮位置有8點紅色點綴。原來，#FreetheNipple系列緣於Twiggy與朋友之間的對話，「因為我經常跟朋友說free the nipple，又想到其實貓通常都有8個乳頭，狗約有6至12個，我就覺得很有趣，想玩一些wisdom joke」。儘管Twiggy稱主要用意在於令設計變得有趣，看看寵物服飾可以「玩到點樣」，但服飾圖紋具有傳意之用，可視為信息載體，透過視覺符碼表達價值觀和情感。別具意涵的圖案出現在寵物服飾上，品牌已在芸芸布料之間闢出花俏可愛以外的風格和意義。

選布重安全親膚 純素皮圍巾可持續

Twiggy稱或因自己是雙子座，性格跳脫隨意，很容易將忽發奇想的事物變成設計靈感，例如Moonrise系列向美國電影導演Wes Anderson致敬、Building Block系列啟發自方塊等幾何形狀、着重功能的Yama Paws系列呈山系風格。她又說寵物皮膚容易敏感，因此她在挑選不同系列布料時各有考慮，原則是安全親膚和注重永續發展。據她所說，品牌使用經國際安全測試的日本和意大利布料，如去年秋冬推出的一件雨衣用上一種3層高性能的布料，透氣、透濕，考慮到寵物喜歡滾地的習性，胸口位置又採用另一種運動服裝常見的防水及抗撕裂布料製成，望能提高品質，延長服飾壽命。

設計師亦更有意識地留意設計在社會的功能和位置。Twiggy說：「因為我以前做creative就是每生產一些東西，就會同時製造很多廢物，很浪費，所以我也希望做到可持續設計。」於是她特意成立Seed系列，用上回收物料和各個系列的剩餘面料製作服飾配飾；Vision系列的圍巾用上蘋果和木纖維組成的純素皮革。聽畢不禁問：有什麼驅使你堅守各種理念？Twiggy只拋下一句：「見到小動物就開心。」

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：孫志超

電郵：friday@mingpao.com

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