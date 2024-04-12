明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

隱藏版藝術酒吧 沉浸光影 聽醉人故事

【明報專訊】藝術不局限於美術館或展覽會之中，餐廳和酒吧也可化身藝術空間。去年底銅鑼灣開設了一間人氣的黑膠主題餐廳，它有一個隱藏景點：以藝術為主角的speakeasy隱蔽酒吧，帶來沉浸式光影藝術加雞尾酒體驗！

城中著名現場音樂酒吧Lost Stars Livehouse Bar & Eatery，去年底進駐銅鑼灣，開設黑膠主題餐廳Mercury Recalls by Lost Stars，於指定時間有DJ打碟，並有以茶為創作主題的雞尾酒，以音樂會友。餐廳原來還有一個秘密，就是隱藏了一間藝術酒吧Corsican Stars，逢周四至六晚上才開放，讓人體驗一趟別開生面的藝術雞尾酒之旅。

Corsican Stars的創辦人Alvis Pang分享，早於3年前已構思一間融入視覺藝術的隱蔽酒吧，最後命名Corsican Stars，設定為靈魂古樹裏的密室。名字源自電影《雲圖》（Cloud Atlas）的一句對白 "Find me beneath the Corsican stars, where we first kissed." ，象徵愛情、緣分和命運的相聚，正是酒吧的概念。

畫風抽象 如置身無邊際異度空間

要進入這間隱蔽酒吧，首先要取得專用代幣（成為餐廳會員兼充值或參加小遊戲，便有機會獲得代幣，詳見Mercury Recalls IG）。記者早前體驗了一次藝術雞尾酒之旅，向餐廳員工展示代幣後，由他們帶領前往酒吧隱藏門口，經過一個不能「劇透」的神秘環節，之後進入一間漆黑的鏡房。眼前突然出現耀眼的光線，同時響起音樂和播放影像，原來這是由本地創意團隊XCEPT創作的光影藝術作品《恆定錄》特別版。

XCEPT的監製Daisy Lee表示，在Corsican Stars展出的《恆定錄》是為酒吧而設的新版本，由創作總監 Chris Cheung帶領團隊一同創作，「靈感來自collective consciousness（集體意識）和Akashic Records（阿卡西紀錄），意思是指所有生物記憶都存在一個地方，所有人都有聯繫的，譬如我今天遇到你，好像命中的安排」。Daisy指這概念剛好跟Corsican Stars不謀而合，促成合作。

XCEPT團隊結合影像、投影、低頻音樂、3D圖案等數碼藝術，創作出約3分鐘的光影數碼藝術。畫風抽象，參觀者在鏡房看着各種圖案和流動的線條不斷變化，投影在鏡子中，影像看似向外無限延伸，令人恍如置身於一個無邊無際的異度空間，沉浸在不可思議的氣氛中。

感受細胞記憶 放下日常煩惱

影像以水晶為載體，一開始畫面黑漆，漸漸出現白色的水晶圖案，逐漸散開及變形。「這意味着世界不是既定，而是不斷演變」，Daisy在旁解釋。光線變化成單色調的圖像，繼而化身鮮艷斑斕的光譜，「中途穿插細胞圖案，表達還原最基本的細胞記憶」。她說這是一個讓人內觀的過程：「這些細胞的visuals慢慢變成生命的單位，再進入世界的Akashic Records，放下自己和日常生活的煩惱。」

走入靈魂古樹的密室

欣賞3分鐘的《恆定錄》後，離開鏡房，終於來到酒吧核心「靈魂古樹的密室」。裏裏外外充滿樹的元素，例如倒生的樹幹、「窗」外樹皮等，還有一張長長的吧枱。

調酒師開始訴說Corsican Stars的故事，並將穿插在《恆定錄》中的6個圖紋創作出有故事的雞尾酒，每個圖紋對應一個真人故事和兩杯雞尾酒，一共12杯。「我們的作品比較抽象，但他們將無形抽象概念變成有形的具象，變成有故事的雞尾酒，變成（人類的）養分，是一個完整的體驗。」Daisy說道。

圖紋不能劇透，但可以分享一下雞尾酒的故事，均來自Lost Stars其中6名合作伙伴的人生故事，平凡又貼地。一個少女蛻變的故事，啟發他們創作一杯荔枝味琴酒雞尾酒，搭配藍色燈光，更顯夢幻。另一杯白苦瓜Tequila，則關於一個尋找星星的故事。還有一杯混合威士忌，關於擺脫迷惘人生重現光明，因此製作此雞尾酒時加進點火效果，隱喻人生「找到光明」。記者邊享佳釀，邊細聽其他故事，漸漸微醺，最後從「密道」離開回到餐廳。整個體驗最大賣點是故事完整，藝術品與雞尾酒關係緊密，留下強烈的記憶。

Daisy表示「Arkwork延伸至餐飲，這種跨界別合作很有趣」，而且喜見Corsican Stars願意投放時間和空間，與藝術團隊合作創作。她又指香港以往試過辦一些immersive dining，「但很多時參與者未必明白做緊乜」，要進一步將藝術延伸至餐飲中，她認為值得再深入探索。Alvis亦說要做到完整的體驗，要捨得開闢空間，而且還要花時間訓練調酒師「說故事」，未必每間餐廳都願意投放。Alvis也分享，打算每半年更新一次入場方法和藝術品主題，保持新鮮感，現在第一季暫定至9月左右，詳請留意官方IG公布。

Corsican Stars

開放時間：周四晚上6:00至午夜12:00；周五六晚上6:00至凌晨2:00

地址：銅鑼灣百德新街51號華爾大廈地下A號舖Mercury Recalls by Lost Stars內

IG：corsicanstars_

Mercury Recalls by Lost Stars

IG：mercury.recalls

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕玩樂擴志 開眼 Fortnum Mason Corsican Stars 雲圖 speakeasy bar 雞尾酒吧 雞尾酒 沉浸式藝術

上 / 下一篇新聞