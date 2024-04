隱藏版藝術酒吧 沉浸光影 聽醉人故事

城中著名現場音樂酒吧Lost Stars Livehouse Bar & Eatery,去年底進駐銅鑼灣,開設黑膠主題餐廳Mercury Recalls by Lost Stars,於指定時間有DJ打碟,並有以茶為創作主題的雞尾酒,以音樂會友。餐廳原來還有一個秘密,就是隱藏了一間藝術酒吧Corsican Stars,逢周四至六晚上才開放,讓人體驗一趟別開生面的藝術雞尾酒之旅。

Corsican Stars的創辦人Alvis Pang分享,早於3年前已構思一間融入視覺藝術的隱蔽酒吧,最後命名Corsican Stars,設定為靈魂古樹裏的密室。名字源自電影《雲圖》(Cloud Atlas)的一句對白 "Find me beneath the Corsican stars, where we first kissed." ,象徵愛情、緣分和命運的相聚,正是酒吧的概念。

畫風抽象 如置身無邊際異度空間

要進入這間隱蔽酒吧,首先要取得專用代幣(成為餐廳會員兼充值或參加小遊戲,便有機會獲得代幣,詳見Mercury Recalls IG)。記者早前體驗了一次藝術雞尾酒之旅,向餐廳員工展示代幣後,由他們帶領前往酒吧隱藏門口,經過一個不能「劇透」的神秘環節,之後進入一間漆黑的鏡房。眼前突然出現耀眼的光線,同時響起音樂和播放影像,原來這是由本地創意團隊XCEPT創作的光影藝術作品《恆定錄》特別版。

XCEPT的監製Daisy Lee表示,在Corsican Stars展出的《恆定錄》是為酒吧而設的新版本,由創作總監 Chris Cheung帶領團隊一同創作,「靈感來自collective consciousness(集體意識)和Akashic Records(阿卡西紀錄),意思是指所有生物記憶都存在一個地方,所有人都有聯繫的,譬如我今天遇到你,好像命中的安排」。Daisy指這概念剛好跟Corsican Stars不謀而合,促成合作。

XCEPT團隊結合影像、投影、低頻音樂、3D圖案等數碼藝術,創作出約3分鐘的光影數碼藝術。畫風抽象,參觀者在鏡房看着各種圖案和流動的線條不斷變化,投影在鏡子中,影像看似向外無限延伸,令人恍如置身於一個無邊無際的異度空間,沉浸在不可思議的氣氛中。

感受細胞記憶 放下日常煩惱

影像以水晶為載體,一開始畫面黑漆,漸漸出現白色的水晶圖案,逐漸散開及變形。「這意味着世界不是既定,而是不斷演變」,Daisy在旁解釋。光線變化成單色調的圖像,繼而化身鮮艷斑斕的光譜,「中途穿插細胞圖案,表達還原最基本的細胞記憶」。她說這是一個讓人內觀的過程:「這些細胞的visuals慢慢變成生命的單位,再進入世界的Akashic Records,放下自己和日常生活的煩惱。」

走入靈魂古樹的密室

欣賞3分鐘的《恆定錄》後,離開鏡房,終於來到酒吧核心「靈魂古樹的密室」。裏裏外外充滿樹的元素,例如倒生的樹幹、「窗」外樹皮等,還有一張長長的吧枱。

調酒師開始訴說Corsican Stars的故事,並將穿插在《恆定錄》中的6個圖紋創作出有故事的雞尾酒,每個圖紋對應一個真人故事和兩杯雞尾酒,一共12杯。「我們的作品比較抽象,但他們將無形抽象概念變成有形的具象,變成有故事的雞尾酒,變成(人類的)養分,是一個完整的體驗。」Daisy說道。

圖紋不能劇透,但可以分享一下雞尾酒的故事,均來自Lost Stars其中6名合作伙伴的人生故事,平凡又貼地。一個少女蛻變的故事,啟發他們創作一杯荔枝味琴酒雞尾酒,搭配藍色燈光,更顯夢幻。另一杯白苦瓜Tequila,則關於一個尋找星星的故事。還有一杯混合威士忌,關於擺脫迷惘人生重現光明,因此製作此雞尾酒時加進點火效果,隱喻人生「找到光明」。記者邊享佳釀,邊細聽其他故事,漸漸微醺,最後從「密道」離開回到餐廳。整個體驗最大賣點是故事完整,藝術品與雞尾酒關係緊密,留下強烈的記憶。

Daisy表示「Arkwork延伸至餐飲,這種跨界別合作很有趣」,而且喜見Corsican Stars願意投放時間和空間,與藝術團隊合作創作。她又指香港以往試過辦一些immersive dining,「但很多時參與者未必明白做緊乜」,要進一步將藝術延伸至餐飲中,她認為值得再深入探索。Alvis亦說要做到完整的體驗,要捨得開闢空間,而且還要花時間訓練調酒師「說故事」,未必每間餐廳都願意投放。Alvis也分享,打算每半年更新一次入場方法和藝術品主題,保持新鮮感,現在第一季暫定至9月左右,詳請留意官方IG公布。

Corsican Stars

開放時間:周四晚上6:00至午夜12:00;周五六晚上6:00至凌晨2:00

地址:銅鑼灣百德新街51號華爾大廈地下A號舖Mercury Recalls by Lost Stars內

IG:corsicanstars_

Mercury Recalls by Lost Stars

IG:mercury.recalls

