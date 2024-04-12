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【墨爾本】行走的攝影展

【明報專訊】相信大家對「行走的（名詞）」形容非常熟悉，這在香港廣泛應用，想不到今次在墨爾本能夠親身體會。

3月，墨爾本在市中心及周邊小區，甚至郊區，舉辦國際攝影節。雖然墨爾本本來就有一所攝影博物館，但今次的攝影節很有噱頭，跳出只有一個特定室內展覽的框架，只需要到圖書館、旅遊詢問處或各大博物館等，拿一份攝影節地圖（也可從photo.org.au下載電子版），跟着路線走，就可看到超過150名本土與國際攝影師的作品，是名副其實「行走的攝影展」。

由於作品太多，筆者今次主要介紹幾個戶外展品，以及一些展期到四五月的展覽，若到澳洲旅行，不妨看看。

維多利亞州立圖書館（State Library Victoria）門外，分別有兩個攝影展，是Malick Sidibé的The Eye of Bamako和Rennie Ellis的Protest，Rennie Ellis還有一個展覽在館內的Victoria Gallery展出，名為Melbourne Out Loud: Life through the lens of Rennie Ellis。

兩名攝影師分別用相片記錄歷史。Malick Sidibé拍下家鄉馬里1960年獨立初期，人民的希望和正能量，他說「It's a world, someone's face, when I capture it, I see the future of the world.」從他的相片可看出當時馬里城市人的生活——騎着單車穿梭大街小巷、於社區會堂載歌載舞等，歡欣迎接自由的到來。Rennie Ellis的戶外展則記錄1973年的墨爾本同志遊行。兩名攝影師關乎自由解放的相展在圖書館廣場展出，甚有意思。

從圖書館向墨爾本皇家理工大學（RMIT）的方向走到RMIT Gallery，這邊有兩個展覽，其中execute_photography非常新穎有趣，是探討AI和相片的互動與關係。展覽共展出9名藝術家的作品，由4名策展人策劃。館內設有不同展品，不止是AI做的相片，也有遊戲讓人一嘗扮演工程師的滋味，使攝影展變得更立體多元，留下討論空間。

Gallery的另一邊展出攝影師Ulrich Wüst的作品，整個展覽就像一部歷史紀錄片，真實記錄德國近代歷史。這些日常生活紀錄的相片，展示時代變遷，把東德在二戰後的生活，無論生物或死物，Wüst都透過鏡頭細說出來。筆者在這邊駐足很久，因為相片想說的太多，像看關於二戰後的電影一樣，赤裸又無奈。

從RMIT Gallery走出來，繼續往Victoria Street行，會見到一幢外牆佈滿反光圓形的建築物，那是RMIT Design Hub Gallery，Gallery現正舉行一個展期至4月27日的展覽The See is to Change，第一個展出項目是長13分14秒的錄像。攝影團隊用閉路電視，從印度孟買一幢36層高的大樓拍攝，以單一角度拍下環境變化、大廈工人生活，當工人發現閉路電視，他們可以無視，也可以變成演員，探討生活與環境空間的關係。另一個作品長100米，是由印度一份已出版約140年的報紙The Hindu多年的剪報合成。一邊行一邊看，剪報反映了印度多年來的歷史事件、人民生活及政治環境，細心看完，才重新認識印度，是很有教育意義的作品。

文：小柔

（80後，生於香港，移居墨爾本8年 認為藝術就是生活最美好的事情）

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