【香港】自傳式作品難能可貴（下）

第一次認識利柏殊，其實是5年前同樣在香港藝術節上演的《887》。那時候甚少看非本地戲劇作品的筆者大為驚艷，感受是：「原來劇場是可以如此說故事的。」利柏殊自編自導自演，連舞台設計也是自己處理，他呈現自傳式故事的方法，是在舞台中央設置一個會旋轉的盒子，這個盒子有不同的面向，印象中一個面向是高樓大廈模型，一個面向是迷你的、利柏殊的兒時家居，一個面向是一比一的、利柏殊的現時家居，還有一個面向是酒吧等。盒子的旋轉就是場景的轉換，利柏殊既是故事的敘述者，也會投入到故事其中，在不同場景飾演兒時和現在的自己等。而我印象最深刻的，是他談過很多家庭對他的影響後，在最後一幕卻是分別飾演自己和父親，來了一場和解般的對話。

在場景設計上，其實《庫維爾1975：青春浪潮》跟其非常相似，只不過這個盒子變得和整個舞台一樣巨大，利柏殊用一塊板隔開上層和下層的空間，當觀眾看着下層的表演時，上層已經轉換成另一個場景，如此來回往復。而其中最精妙的設計，是全套劇同樣由一個演員擔任敘述者，其他在故事出現的角色都是木偶，這些木偶由黑衣人操作，而演員則會為不同角色配音，直到一刻他在故事中要表達自己對家庭的恨時，他重新飾演年輕時的自己，對着母親破口大罵。這幕過後，演員又抽離戲劇，描述之後母親如何遇上意外等。

利柏殊在《887》選用模型和影像呈現兒時回憶，在《庫維爾1975：青春浪潮》則選用木偶和配音呈現青春往昔，寓意是其實記憶是模糊的，端看經歷者如何敘述自己的故事。利柏殊的戲劇形式非常美麗，在於我們都知道長大後，我們會認識到自己性格是什麼，缺陷是什麼，而又如何影響人生的選擇，還有成功和失敗。很多東西其實是由「原生家庭」造成，或各種外在環境塑造我們對世界的看法，以及我們如何與世界互動，我們學習如何了解自己，就是投入和抽離的過程，正如利柏殊選擇的戲劇形式。

同時，利柏殊也會直接以他成長的加拿大魁北克市為題材創作，提及其中社會政策、語言轉變，如何影響孩子的身分認同。這些部分，也可見創作者真誠地反思自己和世界。常說香港沒有史詩式電影，《填》和《但》卻也在真誠描述個人故事時，展現世界對他們的影響，《填》面對複雜的文化生態，以及公司突如其來倒閉，《但》之中見到內地人與香港人關係的動態與轉變。以小見大，每個人微小的史詩，拼湊了整個香港。

文：劉螢

（香港編劇學生）

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