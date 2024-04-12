Friday Planner：洞見

人有眼，天也有眼。黃進曦繪畫《風眼 II》，記錄去年本地懸掛10號風球。這幅畫似乎從星空俯視，發展成熟的熱帶氣旋面積相當大，遠處隱約可見陸地上的高樓燈火。一艘載着獅子山的船，顯露在圓渾的風眼下。這座獅子山，大概剛捱過惡劣天氣，暫且休息一會，明日之後，再次駛進未知的暴風雨，災後或會有人經歷離散。藍藍天空此時高掛大家的夢，閃爍星塵像在提醒人們：you are not alone，還盼眾人平安。這幅畫正於安全口畫廊的黃進曦個展「這天星際浪漫」展出，現場還有更多虛實交錯的風景畫，藏着香港故事。

若此時此刻內心煩亂或心邪，可到藝倡畫廊看王無邪的「水意山情」展覽。看着他的4個系列水墨畫——天地、流水、城市和書法，像被捲進他構想的自然世界，享受寧靜與詩意。頓悟。

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