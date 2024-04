漆黑中的文本 觀念藝術看非裔處境

【明報專訊】「根據現有所有證據,在我到來之前,這條瑞士小村莊從未有過黑人到訪。(From all available evidence no black man had ever set foot in this tiny Swiss village before I came.)」非裔美國作家James Baldwin在1953年的散文Stranger in the Village寫道,當時無知造成種族之間的樊籬。即使時至今日資訊氾濫,樊籬仍舊,同樣是非裔美國人的觀念藝術家格蘭‧里根(Glenn Ligon)轉化Baldwin的文字,回應當代非裔處境。