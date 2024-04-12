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再演音樂劇《利瑪竇》 隨導演「練功」 陳潔儀憶苦與樂

【明報專訊】《利瑪竇》下周六起第三度公演，音樂劇改編自意大利傳教士利瑪竇晚明在中國傳教的事迹，利瑪竇的無私大愛精神、與麥小妹情同母子的關係感動觀眾。不同於《雪狼湖》裏活潑樂觀的寧玉鳳，或《漫步人生路》的當紅歌女鄧小君，陳潔儀在音樂劇《利瑪竇》飾演封建囉唆的平民麥小妹，由40歲演到70歲的駝背老婦。陳潔儀說麥小妹與以往光鮮亮麗的角色截然不同，最初不知道該怎樣扮演，依靠導演黃俊達指導肢體動作。訪問前，陳潔儀剛完成《雄獅少年》的演出，未正式回到《利瑪竇》劇組，但談及4年前的肢體訓練情形，她仍記憶猶新。

導演黃俊達鑽研肢體訓練

黃俊達是綠葉劇團的藝術總監，向來喜歡透過身體講故事，劇團作品以形體劇場為主。近幾年他在香港演藝學院戲劇學院任教，同時在研究和比較傳統及當代的身體訓練，「演員的表演還可以怎樣？是不是只流於對白的演技？身體怎麼與對白或對話有機地發生一些狀態？俗語說的『做回自己』是什麼來的？我在找這些答案」。身為《利瑪竇》的導演，黃俊達着重音樂劇演員的肢體動作訓練。

陳潔儀指她唱歌時身體容易跟隨音樂擺動，慣性做出一些手部動作，因此初始排練《利瑪竇》時，她不為意地把習慣帶到角色身上，結果被黃俊達質問：「這個動作是什麼意思？沒有意思的動作就不要做。」陳潔儀馬上意識到平日作為歌手，或扮演其他角色時，經常做出裝飾動作，但那些動作都不適合麥小妹，要提醒自己找回麥小妹應有的狀態。

扮老人家 需轉化非假裝

麥小妹是利瑪竇的工人，負責照顧他的起居生活，是劇中唯一虛構角色，代表村民的心態轉變。起初她畏忌利瑪竇這個外國人，又害怕排外的村民對自己投以異樣眼光，完成工作後便疏遠他。但在日漸相處的過程，麥小妹被利瑪竇堅定的信念和宣揚愛的精神感動，更為他祈禱，最後發展成如同母子的關係。

陳潔儀指出，劇場訓練並非針對指定角色而做，而是抽取訓練遊戲的精髓，自行放進角色，如同練功。「練武功有時候師傅會叫你紮馬，紮馬是一個基礎，不是說你一直都是紮着馬做，所以我覺得很多我們做的練習，它只是給你一些工具。」陳潔儀示範其中一個練習，關於導演叫她拆解動作。她從座位站起來，再坐下、翹腳、擺動右手手腕假扮撥扇，整組動作連貫快速，看似沒有問題，但陳潔儀指導演說要把動作拆成3個動作才對。她再次站起來，重複30秒前的坐下撥扇動作，但這次慢得多，讓人清楚看見動作的層遞。陳潔儀笑說一個動作都弄這麼久，但真的變得更好看。

訓練困難，卻充滿趣味。陳潔儀分享另一個練習，是導演叫她由A點走到B點，途中要慢慢扮作變老，黃俊達在旁引導演員，提示她的身體關節要怎樣屈曲。陳潔儀說：「如果你突然間叫我扮老人家行會好假，但是當它變成一個過渡（transition），就會開始感覺到某些位置不是那麼容易行，身體慢慢的轉化（transform），而不是假裝（pretend）。」黃俊達接着舉起右手食指，彎曲至不同角度並解釋：「你整條脊椎不同的形態已經有很多可能，還有重量，輕一點可以展現很跳脫的狀態。這些外在的東西會影響演員的節奏，節奏又會影響到人聲傳遞，有很多東西互相影響。」其中一幕，年邁的麥小妹身穿白衣，頭披藍色圍巾跪在地上。陳潔儀說她看回劇照時，覺得那刻形態真像一個老人，老態中帶點美麗。

「人海戰術」建構「空間」

除了麥小妹，整齣音樂劇都是根據一個歷史人物、很多史實創作而成，內容寫實，於是黃俊達構想「在一個這麼寫實的空間，怎樣可以有更闊的想像？」他舉例，寺廟有天圓地方的規劃、教堂鐘聲一響就有一種harmony，空間可帶來很多想像空間，角色又會受空間影響，演員狀態就會改變，因此他運用「人海戰術」去建構「空間」。「試想像在冰天雪地行一段路；在沙漠行一段路；在戰禍的地方行一段路，演員呈現的質感會不同，配以觀眾的想像，它會變成一件寫實的東西，可以扣連到他的心，產生共鳴。如果做一個實景，你的想像反而會變小。」虛構的舞台空間，通過演員動作轉化成一艘船、一座皇宮、一條通往天堂的道路。

場地提供：AL FAMILY

陳潔儀：

髮型：Bowie Lo @Admixhairstyling

化妝：劉柏麟 @Stephenmakeup

《利瑪竇》

日期及時間：4月20、22至27日晚上7:30

4月21及28日下午2:30

地點：香港文化中心大劇院

票價：$180至$680

詳情：bitly.ws/3hPFU

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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