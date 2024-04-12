明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

孤獨的快樂

【明報專訊】投進5元硬幣，推動搖桿，窗裏頭的鐵爪隨之移動，對準位置，按下按鈕，夾起貓玩偶。成功抱得貓咪歸嗎？這個由藝術家黃嘉瀛創作的互動裝置作品Love for Luck（2024），是香港兆基創意書院新任校長甄拔濤推介的展品。它是一台經改裝的夾公仔機，觀眾可付錢夾走「布偶貓」。

作品現於黃嘉瀛個展Plastic Love展出，展覽名字取自經典city pop歌曲——1980年代日本歌手竹內瑪莉亞的Plastic Love。甄拔濤表示，展覽跟歌曲一樣帶出城市人的孤獨感，但同時享受這種痛苦的快樂。「Plastic」令他聯想起港人會以「很膠」形容人事物，「這裏（展覽）用的狀態，是會令人笑一笑，不是笑人，是笑自己。這個東西很膠，但我們很喜歡，我們不能夠否定我們的feeling（感受）」。

展覽營造冒險樂園的氛圍，佈置有花哨貓狗海報、仿珠寶飾物等。甄拔濤推介Love for Luck除了因為他喜歡貓，也因這反映香港文化現象。他指出，香港發展基石包含消費主義和功利主義，「我們從小到大，被教育以至社會風氣訓練成講實際利益，如果賺到錢就能換取歡樂」。花錢夾公仔，同樣為換取快樂，「這件事好像很消費主義，但某程度上是孤獨感的反映」。據他觀察，人們經歷數年疫情後，有不同創傷和恐懼；雖然經濟比過去差，但會奇妙地看到，當出現一些香港人認為值得花錢的東西，大家會紛紛去排隊，就像報復式消費。夾公仔機令他想到，這種歡愉就算很普通、很廉價，但無可否認能為人們帶來短暫的歡樂。

主要從事劇作的甄拔濤，中學時期愛看書和電影，自大學開始喜歡看藝術品。他說現在去不同城市都會遊覽當地藝術博物館，透過觀賞其展品，可了解該地關心的事物。他本身對空間很感興趣，稱看裝置藝術可啟發他如何運用劇場空間。踏上主理書院教育的路，還看他如何運用自身經驗教育一眾年輕人，培育藝文創意思維，並肩負書院期望帶學校走向國際。

此刻，毗鄰的澳門亦正開闢文化路，計劃發展成為「演藝之都」，他們又有什麼招數「變身」？

（美藝客廳‧十）

「客席策展人」簡介

甄拔濤，著名劇作家，4月初上任香港兆基創意書院校長。2016年憑英文劇本《未來簡史》獲德國柏林戲劇節劇本市集獎，為首個華人獲得殊榮。擔任「再構造劇場」藝術總監、德國曼海姆國家劇院駐院作家（2021至2022劇季），前香港藝術發展局文學藝術範疇民選委員及文學委員會主席。

黃嘉瀛個展Plastic Love

日期：即日至5月5日（周日及一休息）

時間：中午12:00至下午6:00（須預約）

地址：上環四方街21號Square Street Gallery

詳情：squarestreetgallery.com

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞