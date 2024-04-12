賭城轉型 打造全新藝術駐場表演 張藝謀：讓澳門文化與科技對話

2023年的澳門，於香港人眼中宛如「演唱會之都」。「四大天王」除了劉德華，其餘3名天王張學友、黎明和郭富城去年都在澳門舉辦演唱會；澳門甚至吸引國際級韓國女團BLACKPINK舉辦演唱會。日本歌手近藤真彥去年於澳門演唱會時表示香港場地難租，故選址鄰近的澳門，演出時更露出印有「香港」兩字的西裝褸，或許說明很多時澳門演唱會的主要對象並非澳門人。

續牌條件：開發非博彩業務

香港的演唱會場地檔期飽和，但是澳門的演唱會場地從何而來？不難發現，澳門主要場地——銀河綜藝館、金光綜藝館、倫敦人綜藝館和新濠影匯綜藝館背後均為博企，百老匯舞台和美高梅劇院亦然。2023年以前，博企已積極開發非博彩業務，分薄單一業務的風險；2023年以後，博企有更大誘因——因為那是賭牌續牌的條件之一。

6間博企的賭牌在2022年到期，新一期賭牌在2023年1月1日開始，允許經營10年至2032年。在此之先，6間博企的投標文件承諾的投資總額達1118億澳門元（約1074億港元），其中開拓外國客源及發展非博彩項目佔1087億澳門元（約1045億港元），博彩項目為101億澳門元（約97億港元），兩者比例約10:1。不過就「演藝之都」而言，澳門仍是剛起步。

今年2月，韓國男團SEVENTEEN在可容納逾萬人的氹仔運動場演出，表演而來的噪音和封路封站惹來90宗投訴個案，可見周遭配套未如理想；另邊廂，上文提及的博企場地座位數目均未過2萬人，也相信是國際天后Taylor Swift演唱會未有選擇在澳門落腳的原因。

疫間休演 《水舞間》料年底重推

澳門本地表演內容亦有隱憂。先說小型演出，曾於深圳上演的節目《造美之城》今年在澳門城市藝穗節被文化局煞停——指向《造美之城》內的粗言穢語、裸露場面及成人情節。到底澳門小型演出能否自由、開放表達，大膽嘗試不同形式和題材？至於大型演出，2010年開始表演的《水舞間》是澳門的一道明信片，惟2020年中因疫情而休演，至今仍未復演，這段中空期很難再說出代表澳門的大型演出。不過受賭牌續牌條件帶動，似乎澳門的大型演出漸見曙光。

全新駐場表演 全球招募人才

新濠博亞預料2024年底重新推出《水舞間》，美高梅亦打算大展拳腳。本周一（8日），美高梅中國董事長及執行董事何超瓊跟以導演張藝謀為首的創作班底亮相美高梅劇院的座談會，並為駐場表演MGM 2049向全球招募200多名人才，預計今年12月開始駐場表演長跑。在短短8個月內，需要培訓人才和技術測試。

同場除了澳門高官和駐澳門中聯辦官員，澳門、香港和內地的院校學生也獲邀到座談會。在問答環節，澳門學生都問起張藝謀澳門電影產業該如何發展，不過駐場表演作為表演藝術，較難回應他們的電影出路需求。MGM 2049招募負責服裝化妝、道具、機器、音響、燈光特效和多媒體等後台工作人員，幕前方面招募演員、舞蹈演員、威也表演者，有趣的是還包括鼓、醒獅和京劇表演者——因為張藝謀希望駐場表演能讓傳統文化碰撞現代科技。

大多數人認識張藝謀是他的電影，如《紅高粱》、《大紅燈籠高高掛》、《山楂樹之戀》等，但他很早已涉足表演藝術，譬如自千禧年代起的「印象」系列，表演內容取材表演當地的故事和傳統文化，改編成大型演出，例如《印象麗江》、《印象西湖》和《印象海南島》。「印象」系列創作班底張藝謀、王潮歌和樊躍還負責執導北京奧運的開幕和閉幕表演。2017年，張藝謀繼續探索內地各地的傳統文化，推出表演《對話．寓言2047》，他表示即將登場的MGM 2049就是《對話．寓言2047》的升級版。

《對話．寓言2047》自2017年開始，一連3季在北京國家大劇院上演。張藝謀形容《對話．寓言2047》並非傳統意義的舞台劇、歌劇或舞蹈表演，由7至8個段落組成，每個段落都包含內地非物質文化遺產的傳統文化，例如陝西碗碗腔、泉州木偶劇和復州鼓樂等，邀請內地傳統文化表演者上台演出。部分傳統文化表演將近失傳，上台表演者已是白髮蒼蒼；另邊廂，則加入現代表演科技元素，猶如形成傳統文化表演跟現代表演科技對話。

音樂家吳彤和視覺設計師Dominic Faraway在《對話．寓言2047》跟張藝謀合作，並在MGM 2049再續前緣。吳彤走訪內地不同地方探索民間音樂，且因應澳門獨特氣候，改良樂器以作長期演出。編舞家桑吉加、水下攝影專家Bernard Prentice和無線飛行球科技公司Airstage新加入創作班底。Prentice透露已花兩個星期在冰島拍攝；Airstage則曾在倫敦奧運和索契冬奧表演，座談會期間，兩條無線飛行「海豚」突然出現，帶給在席者驚喜。

英語演出 包含澳門傳統文化

雖然MGM 2049並未透露具體演出細節，但張藝謀強調澳門傳統文化必然包括在內：「在澳門做這樣的一個駐場演出，我們有責任也有義務，要讓澳門的文化，尤其是傳統的文化做一個很好的展覽。所以我們就要原創這樣的一部分，來讓澳門的傳統文化和現代科技對話。」除了傳統文化的表演者外，張藝謀表示演出語言是英文，因為國際語言能讓來自不同地方的觀眾明白，這也透視了駐場表演的目標觀眾和野心。

澳門、香港雙城靠攏，但轉型角色相似，到底未來是競爭對手還是合作伙伴？在澳門最新一份《施政報告》看來，似乎澳門更傾向是合作伙伴。澳門不單計劃開拓更多國際直航航線，並意欲完善和宣傳港澳兩地的轉乘措施。就着聯合其他大灣區城市，澳門也籌備開發更多「一程多站」的旅遊產品，表明促進區域間客源互送，目標吸引東北亞和東南亞旅客。

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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