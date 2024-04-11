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fashion news：意大利工藝 黑鑽貓小爪首飾

【明報專訊】貓咪時而嬌嗲、時而高傲，其獨特個性總令貓奴對牠們死心塌地。香氛專門店Scented Niche引入小眾香水品牌Mendittorosa，其創辦人Stefania Squeglia便是名副其實的貓奴，除了推出Mendittorosa Black Daymon香水（$2800/100ml，左圖），宣揚保護貓咪信息，同時亦延伸推出Daymonilia珠寶首飾，展示對貓科動物的熱愛。一如品牌的香水創作，其珠寶同樣以本地方式製作，整個過程均於意大利南部那不勒斯生產。Stefania把對愛貓的感情，結合意大利那不勒斯隱世大師的工藝。首飾上的每顆寶石，均來自市中心的一個小型工作坊，當中包括In Noccolo Name鑲黑鑽貓小爪吊墜頸鏈（$18,300，中圖），創作靈感源自神秘的黑貓，貓爪子形狀吊墜呈雙面設計，散發着黑鑽的光芒；另外，還有Tigre Princesa鑲紅寶石玫瑰金戒指（$15,300，右圖），當中的貓爪子可自由旋轉軸，甚具玩味。●

Mendittorosa, In Daymon Name期間限定店

日期：即日至6月30日

時間：上午11:00至晚上8:00

地址：K11 MUSEA 5樓

查詢：2608 2205（K11 MUSEA店）

文：劉詩言

相關字詞﹕珠寶 Stefania Squeglia Scented Niche

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