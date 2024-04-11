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jewellery：「人手做的，總是充滿靈魂」 峇里首飾 「神龍」翱翔

【明報專訊】創立於峇里的John Hardy，以獨特設計、傳統工藝，以及可持續發展而聞名，其設計更讓人們珍視大自然之美。新任CEO Jan-Patrick Schmitz深受品牌價值影響，「人手做的首飾，總是充滿靈魂。」Jan-Patrick說。他告訴我們，如何藉着珠寶與大自然建立深厚關係。

加拿大藝術家John Hardy於上世紀1970年代旅居峇里時，不但被島上的大自然美景深深吸引，加上受到當地歷史悠久的珠寶製作傳統工藝啟發，因而決定在當地創辦同名珠寶品牌，致力傳承峇里獨有的傳統手工珠寶技術。直至今日，綜觀整個珠寶世界，John Hardy依然以珍惜傳統工匠，重視可持續發展而成為業內的一股清泉。於2023年8月加入品牌的新任CEO Jan-Patrick Schmitz，更以這份價值觀而感到自豪。

西方現代藝術糅合傳統工藝

「人手做的首飾，總是充滿靈魂。」Jan-Patrick深深欣賞品牌對傳統工藝、藝術的堅持，認為品牌與傳統工藝建立的連繫，是創作手工珠寶的重要元素。曾在Richemont集團工作近20年的Jan-Patrick，其職業生涯將他從歐洲，帶到亞洲不同地方，同時亦為他帶來了多元的經歷和文化背景，讓他懂得透過不同觀點來看世界。在他眼中，他會把John Hardy形容為一個很「laid back」的珠寶品牌，「從品牌的珠寶設計，可以感受到大自然氣息，聯想起陽光、沙灘、花卉，猶如置身於天堂一樣。」事實上，品牌的創作均從峇里的優美大自然環境，以至傳統文化取材，例如Naga神龍系列，便以峇里語中的「龍」來命名，象徵愛、保護和繁榮，「系列由全人手製造，我們將之變得具現代感，並且尤其着重細節」，當中的Naga神龍纖巧手環（右圖，$16,260）採用實心925純銀雕刻而成，流線形的外觀設計配上時尚細節，當中的龍眼睛更以藍寶石製成，讓人聯想起神龍翱翔藍天之境，甚具氣派。然而，Jan-Patrick同時亦承認在競爭激烈的奢侈珠寶市場，必須要保持品牌的獨特賣點，他相信品牌的獨特之處在於，把西方現代藝術感糅合峇里的傳統手工藝，他強調：「我們不需要模仿其他品牌，品牌擁有獨特的身分，只需專注我們的使命。」

設計簡樸貼地 重視可持續發展

有別於其他奢侈珠寶品牌，John Hardy的設計走簡樸路線，其民族風格亦予人一種「貼地」感覺，絕大部分款式都適合每天佩戴。另外，品牌亦一直重視可持續發展，堅持使用符合道德標準的寶石和100%再生銀與黄金，這份對社會、環境負責的態度，亦符合現今世代的價值觀，Jan-Patrick指出，「品牌吸引了不少新世代顧客，他們重視人生真正的價值，懂得追求自己的快樂，例如，我們的女顧客，並不是那些等待情人給她們送上珠寶首飾的女性，她們會自己付錢，購買自己喜歡的首飾」。那麼，對他而言，他又如何看待珠寶的價值？「珠寶的價值遠不止於其華麗的外觀與實質價值，當一件珠寶從原主以傳承至後代手上，它們便承載着家族的歷史和情感。很多時，我們也會在具紀念的時刻給家人送上珍貴的珠寶，讓它們凝結家族的愛與記憶，將家族的故事和文化遺產傳遞給未來的每一代，成為無價的家族遺產。」這不但呼應品牌提倡的傳承概念，也令珠寶變得別具意義。

●查詢：John Hardy 2523 9828（崇光百貨銅鑼灣店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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