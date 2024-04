seasonal picks：結合日常衣著 運動休閒風格潮流

同色系街頭風

當下時尚界興起的Athleisure潮流,既可定義為用於運動鍛煉,又可以視為休閒服飾打扮。韓國潮牌BONBOM以大膽誇張輪廓而見稱,一款鏤空連帽衫透過鏤空剪裁、馬甲式衫腳,塑造出剛柔並濟的女性形象,將前衛街頭風格糅合運動造型中;襯以同色系運動褲,不論做運動與否,都能穿上sporty girl味道。●

選擇舒適面料

除了身體,身心靈平衡也是健康的重要一環,wellness fashion正正帶出這種生活態度,強調選擇服裝時,不僅要考慮外觀,還要重視舒適和實用度,以及關注衣服的製造過程和物料的選擇。Loro Piana透過選用柔軟的空心絲面料、寬鬆的輪廓,為穿者帶來輕鬆的感受,散發出舒適休閒氣息。●

融入生活日常

運動風格服飾亦可融入辦公室,本地時裝品牌Autopilot主打兼具時尚和功能的運動服,務求融入穿者的一整天生活。品牌一款白色百褶連衣裙,配以不對稱下襬,腰間特別加入黑色橡筋帶裝飾,看起來充滿玩味與個性,讓穿者在漫長的工作日保持舒適和時尚感,下班後則可輕鬆投入到與好朋友聚會的快樂時光。●

露腰短身衣

單車短褲只限於騎單車時穿著?這想法已經過時。放眼當下,單車短褲不僅適用於運動時穿著,亦可作為休閒活動時的打扮,全因為它們非常舒適,穿起來就像短身的緊身褲,配搭時能輕鬆穿出型女風格。例如以一件短身上衣拉長身形比例,露出小蠻腰為造型帶出一份性感氣息;再加上單車鏈頸鏈點綴,為造型增添趣味。●

長褲百搭易襯

運動長褲的特點在於百搭易襯,能塑造既舒適又精緻的造型。它們本身予人休閒感覺,位於褲側的白邊醒目型格,可搭配相似氣息的白恤衫。另外還可以內襯白色小背心,讓它從領口展露出來,增添造型層次感。擁有長腿的女孩更可配搭高筒運動鞋,突顯腿長優勢。●

貼身剪裁

跑步、健身,已成為社交媒體分享的重要活動,當然要以「高顏值」 造型示人,令自己感覺良好。穿上貼身剪裁的短身運動上衣配搭高腰緊身褲,不但在運動時倍感輕鬆自在,同時能展現健美線條。在戶外運動時戴上運動眼鏡,除了看起來專業有型,還在造型中發揮重要作用,保護眼睛免受陽光傷害。●

