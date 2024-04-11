seasonal picks：結合日常衣著 運動休閒風格潮流

同色系街頭風

當下時尚界興起的Athleisure潮流，既可定義為用於運動鍛煉，又可以視為休閒服飾打扮。韓國潮牌BONBOM以大膽誇張輪廓而見稱，一款鏤空連帽衫透過鏤空剪裁、馬甲式衫腳，塑造出剛柔並濟的女性形象，將前衛街頭風格糅合運動造型中；襯以同色系運動褲，不論做運動與否，都能穿上sporty girl味道。●

選擇舒適面料

除了身體，身心靈平衡也是健康的重要一環，wellness fashion正正帶出這種生活態度，強調選擇服裝時，不僅要考慮外觀，還要重視舒適和實用度，以及關注衣服的製造過程和物料的選擇。Loro Piana透過選用柔軟的空心絲面料、寬鬆的輪廓，為穿者帶來輕鬆的感受，散發出舒適休閒氣息。●

融入生活日常

運動風格服飾亦可融入辦公室，本地時裝品牌Autopilot主打兼具時尚和功能的運動服，務求融入穿者的一整天生活。品牌一款白色百褶連衣裙，配以不對稱下襬，腰間特別加入黑色橡筋帶裝飾，看起來充滿玩味與個性，讓穿者在漫長的工作日保持舒適和時尚感，下班後則可輕鬆投入到與好朋友聚會的快樂時光。●

露腰短身衣

單車短褲只限於騎單車時穿著？這想法已經過時。放眼當下，單車短褲不僅適用於運動時穿著，亦可作為休閒活動時的打扮，全因為它們非常舒適，穿起來就像短身的緊身褲，配搭時能輕鬆穿出型女風格。例如以一件短身上衣拉長身形比例，露出小蠻腰為造型帶出一份性感氣息；再加上單車鏈頸鏈點綴，為造型增添趣味。●

長褲百搭易襯

運動長褲的特點在於百搭易襯，能塑造既舒適又精緻的造型。它們本身予人休閒感覺，位於褲側的白邊醒目型格，可搭配相似氣息的白恤衫。另外還可以內襯白色小背心，讓它從領口展露出來，增添造型層次感。擁有長腿的女孩更可配搭高筒運動鞋，突顯腿長優勢。●

貼身剪裁

跑步、健身，已成為社交媒體分享的重要活動，當然要以「高顏值」 造型示人，令自己感覺良好。穿上貼身剪裁的短身運動上衣配搭高腰緊身褲，不但在運動時倍感輕鬆自在，同時能展現健美線條。在戶外運動時戴上運動眼鏡，除了看起來專業有型，還在造型中發揮重要作用，保護眼睛免受陽光傷害。●

查詢：Christian Louboutin 2595 9165（ifc店） COS 3580 7938（中環店） H&M 2337 3400 （銅鑼灣店） Optical 88 2537 7985（中環店） Loro Piana 2918 1620（太古廣場店）

連卡佛 2118 2288（中環ifc店）

文：劉詩言

模特兒：Kate K.（We Management）、Chen（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam、Sirming Wu

（Make Up For Ever Academy 非常作）

場地提供：香港麗晶酒店

編輯：陳淑安

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