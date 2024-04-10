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News：Art Deco風格融入私人會所

【明報專訊】筆者在Art Basel前夕，也參加了香港畫廊協會舉行的中環畫廊日發布會，但除了展出的作品，發布選址的私人會所Whale Club也同樣有趣。

限定開放 調酒師之夜

一年前開業的Whale Club（A），以男士品酒或私人聚會為本，並由梁志天設計集團旗下的梁志天酒店設計（SLH）主理，將Art Deco風格融入現代和簡約風，讓人聯想到是將電影The Aviator（《娛樂大亨》）及電視劇Mad Men（《廣告狂人》）的裝潢風格合二為一，帶1940、1950年代風格，成為不少品味男士的新聚腳地。

Whale Club主力讓各行各業作專業交流，分成接待廳、開放式酒吧區（B）及酒窖（C）三個主要空間，方便各式場合。作為私人會所，其活動大都以會所會員為主，一般甚少對外開放。但The Whale Club將於4月18日舉行限定開放日暨客席調酒師之夜，找來兩名台北調酒師獻技，分別是來自Jumi Tavern的路易和Staff Only Club的得獎調酒師張俊傑，以台灣特色食材如酸梅湯、台式泡菜、高山金萱烏龍等，創作特色雞尾酒（D），大家既能一試特色調酒，也能初探此私人會所，一石二鳥。●

查詢：6020 8873

電郵：info@whaleclub.vip

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

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