明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
People

FEATURE

攝影師Wolfgang Tillmans專訪 色彩與空間邂逅 唯物是真

【明報專訊】早前在社交媒體看到英國明星Jonathan Bailey接受美國雜誌Interview訪問，談及個人喜愛的藝術家包括旅英的德國攝影師Wolfgang Tillmans。不少人對Wolfgang Tillmans的認識也是來自他的時裝雜誌攝影。他早前在Art Basel Hong Kong前夕訪港，出席David Zwirner畫廊舉行的個人作品展。展覽有別於過往以人像為主的取向，主題更貼近他的人生歷練和想法。他的攝影一直跟時代變遷連結，但今次他分享更純粹的想法：「萬事，都始於物質……攝影是非常真實、非常有形的東西」。

Wolfgang Tillmans有不少作品曾在時裝雜誌如法國雜誌Purple，英國雜誌i-D和Arena Homme+，又或是荷蘭酷兒雜誌Butt等刊登，他的人像及充滿性暗示的靜物作品容易令人留下印象深刻。

本身是同性戀者的Wolfgang Tillmans，私生活的經歷跟時代變化「接軌」，如他是HIV positive，體驗過病毒帶來的黑暗時期，亦經驗了藥物帶來的曙光。他的作品亦捕捉了內地和香港的近代發展。藝術專業方面，他由相機轉型到數碼年代，也有由紙媒轉到社交媒體的經歷，更不消說由傳統攝影到當下的人工智能造像。其最新的香港個人作品展The Point Is Matter，便呈現他見證時代轉變的一面。

「萬事，都始於物質。」

「展覽以The Point Is Matter為題，原因是展覽雖以相片為主，但更着重整個空間體驗。很多時主題名稱不外乎一句別具詩意的文字，或直截了當的描述。這次主題所指，除了是攝影本身，也是作品與空間的陳列方式，展示我對身邊世界的思考。儘管我的想法經常被過去和未來、概念、靈性和情感佔據，但最終萬變不離萬物，一切最終都與物質相關，帶來人對事物的感覺及呈現事物的本來面目。我想說的是這個最基本、最不言而喻的道理——萬事，都始於物質。我希望大家能夠感受到活在當下的感覺，尊重你的環境，試圖理解事物，並且不斷地從不同角度，在有足夠理據的情况下保持開放的態度，改變你先入為主的想法。這個標題是一種詩意的暗示，暗示人該相信自己的眼睛，仔細研究及觀察事物。攝影是非常真實、非常有形的東西。」Wolfgang Tillmans說。

在發布會期間，有人問及他對人工智能造像的看法。Wolfgang Tillmans強調他的新作有部分雖用上數碼相機拍攝，但作品並沒有作數碼「移形換影」。他認為讓觀者對攝影作品「信任」，在着重人工智能造像及數碼修圖的當下來說十分重要。但他也不違言，攝影有着某程度上的人為介入，但那是相對微小的部分。「例如我不吃肉，但有時我坐飛機時忘記點素食餐，無可避免地吃肉，別人便可能會說你並非真正的素食主義者。我會認為這種想法很無聊，因為我和別人的差別明明在於我吃的肉比一般肉食者少98%，但人們只關注餘下的2%。」有時拍攝鏡頭會影響被拍攝的畫面，但對他而言，不影響攝影背後的意義。

着重空間色彩佈局

當現時大眾將大部分時間投放於手機及電子世界，Wolfgang Tillmans在策劃展覽時，更着重空間及色彩的佈局，呈現他如何以另一種方式展現時代變化。「我認為這個展覽中，每件作品都是空間內的色彩和紋理的拼圖，但這一點常常被排除在藝術對話之外。因為當你談論攝影或照片時，大都着重於攝影及照片作為媒介本身的特質，連我在會議和介紹作品時也是這樣。我覺得這一點很有趣，因為我的最終目的並不是視每張相片為獨立作品，我想整個展覽中的作品成為體驗色彩的工具，就像我背後的這幅畫講述藝術家置身的黃色空間。我展覽作品中的黃色，一方面與拍攝當下的體驗有某種聯繫，但另一方面，它們也讓此時此地在展覽畫面前的我們，產生一種新的體驗。例如亮起黃燈的時刻、在深圳街頭看到的黃色包裹，又或是洛杉磯街上看到的柑橘系黃色與橙色事物，這些作品都是攝影與色彩的邂逅。」

「我在工作室所做的，就是將這些顏色轉化為紙上的新顏色，然後再將它們帶到另一個空間，讓人們，包括我自己，可以在該空間中與該顏色一起度過新的時刻。這是一件全新的事。」這種身處實際空間中體驗色彩如何互相呼應，有別於我們當下囿於熒幕掃「芒」看照的體驗，正如Wolfgang Tillmans所言，「非常真實、非常有形」。●

Wolfgang Tillmans：The Point Is Matter

日期：即日至5月11日

地點：David Zwirner

中環皇后大道中80號 H Queen's 5至6樓

網址：https://www.davidzwirner.com

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕The Whale Club 私人會所 攝影師 Wolfgang Tillmans

上 / 下一篇新聞