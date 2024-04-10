Black Bay Chrono 打破常規 粉紅「周董」腕表 眼前一亮

Beckham代言 粉紅融入球衣設計

Black Bay是Tudor重中之重的系列，但向來外形設計均較為陽剛硬朗，採用黑啡白金藍綠紅等較傳統的腕表色系。當品牌今次推出Black Bay Chrono粉紅款，確實令一眾表迷眼前一亮。近年 Tudor 以「天生敢為」作口號，這次突破傳統的粉紅色設計倒也符合品牌精神。此粉紅色腕表由品牌跟周杰倫攜手創作，官方以獨特的「杰倫粉」色來形容。令人意外的粉紅色表盤設計並非人人能夠駕馭，卻呼應品牌喜歡打破常規的DNA。周杰倫對粉紅色情有獨鍾，粉紅是他的標誌之一，更是粉絲心目中周杰倫的專屬應援顏色。品牌另一代言人David Beckham在創立國際邁阿密足球會（Inter Miami CF）時，亦選擇將粉紅色融入球衣設計中，令球隊更突出亮眼；而品牌作為環意單車賽（Giro d'Italia）的大會指定計時，粉紅色更是賽事中車手的戰衣顏色。

以上品牌代言單位皆有意借助穿戴粉紅色衣飾，以大膽鮮明的顏色挑戰現狀和常規。事實上，推出粉紅色表款前，Black Bay Chrono 本身已經是一款設計大膽的腕表。自1970年推出首款計時腕表Oysterdate以來，Tudor一直致力研發並製造與賽車運動相關的系列腕表，自1954年起，品牌也不斷提升其專業潛水腕表的品質。Black Bay Chrono腕表便是秉承兩者的傳統，搭配對比鮮明的副計時盤、性能出眾的品牌自動上鏈機芯，並配備導柱輪以及垂直計時離合輪裝置，兼具運動氣息與時尚感覺。

保留潛水表標誌「雪花」指針

Black Bay Chrono忠實延續系列的美學特色，保留1969年以來即成為品牌潛水表標誌的「雪花」指針，搭配粉紅色圓拱形表盤及兩個內凹式黑色副計時盤，對比鮮明，「雪花」指針塗有A級瑞士Super-LumiNova夜光塗層。從第一代計時表汲取靈感，新表同樣配備45分鐘計時盤，6時位置設有日曆窗。直徑41毫米的鋼表殼保留Black Bay系列的特徵，包括磨砂及磨光修飾、斜切表耳及品牌玫瑰標誌表冠。精鋼按鈕設計靈感同樣來自初代計時表，精鋼固定外圈則搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈，頗具運動感，兼顧外觀與功能，個性十足。

精鋼五鏈節表鏈 T-fit 快速調節帶扣

新款腕表配備精鋼五鏈節表鏈，搭配 T-fit 快速調節帶扣，此裝置設置5個孔位，佩戴者毋須使用工具便可快速調校表帶，調校長度可達8毫米，方便實用。帶扣採用的陶瓷滾珠軸承確保開合順暢安全。機芯方面用上品牌計時機芯MT5813型，具備時、分、秒顯示，計時和日曆功能，其設計由Breitling 01計時機芯演化而來，在原機芯基礎上研發高精準的調節部件，並應用獨有的拋光修飾工藝精心打磨。其中一體成形的鏤空鎢自動擺陀經磨砂工藝處理，搭配噴砂細節，不同夾板上的噴砂及磨光飾面相互交錯，點綴激光飾紋，突顯科技感。

機芯配備矽游絲，動力儲備長達70小時，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的性能。根據瑞士官方天文台的認證規定，未裝進表殼的機芯運行時，每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而品牌則要求腕表在組裝以後，機芯運轉誤差仍必須保持在-2至+4秒之間。機芯配備的導柱輪及垂直計時離合輪裝置，正確保其計時功能精準。新作跟品牌其他產品一樣，均需通過一系列嚴格測試才推出市場，以確保每枚腕表的品質。品牌亦對旗下腕表品質充滿信心，為2020年1月1日後出售的所有產品提供5年保養。此保養毋須登記，也不要求定期檢查，且可以在保用期間轉讓；另建議每隔約10年將腕表送修保養。

新店以黑、紅、白標誌色彩為靈感

除了新表，品牌上月剛與零售商「高時錶行」合作，在九龍塘又一城開設全新概念專門店。新店以黑、紅、白3種品牌標誌色彩為靈感，建築物料用上磨砂、拉絲、透明或立體的處理，跟腕表一樣重視質感細節。新店另一搶眼之處是店內展示的衝浪板，它是香港首家展示衝浪板的店舖，以表揚2022年起成為品牌代言人的大浪滑浪手Nic von Rupp。他以奪目的表現在Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge 挑戰賽一舉奪下最佳團隊表現獎（Best Team Performance），贏得 Pelagos 腕表而與品牌結緣。店舖引人注目的圓柱形屏幕更播放着 Nic 征服巨浪時的精彩片段。

●查詢：2249 8833

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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