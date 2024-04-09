善養救未來：善養先救自己（下）

上篇提到救自己的第一步，是父母先學習照顧好自己的內在小孩，才可以加強同感心去支持孩子，讓他們帶着安全感和價值感去探索世界，在愛和支持下成長。

學習接納脆弱和陰暗面

「Helping mode parenting 」輔助教養模式的目標是協助孩子成為真實的自己；而善養救自己的第二步，就是家長需要先學習接納自己的脆弱和陰暗面，那樣才能做到全然接納孩子，真正支持他們成為真實的自己。

我們大部分人或多或少擁有一些不喜歡、不接納，甚至批判自己的部分，可能是嫌棄自己的外表和出身，討厭自己的拖延和笨拙，為自己的成績和能力稍遜覺得自卑，為自己的惡念劣行感到羞愧，為自己犯的過錯自責和內疚。而一般我們會選擇藏起這些脆弱和陰暗面，強裝成一個符合社會期望的外觀，不承認這些不接納自己的部分，然後都一一投射出去，成為對身邊各樣人和事的批判，這是心理學家榮格的陰影理論。

我們未能全然接納自己，是因為我們是被社會化模式教養大的，較早期的是被父母打大的，之後是指罵和羞辱、懲罰和恐嚇，稍進步的可能會有讚賞和獎勵，不同形式的對待其實都是要求、控制和誘導孩子成為父母和社會所期望的人。

結果我們這（不知幾多）代人都陷入了對錯、好壞、乖曳、高低、成敗這些二元價值的框架中，明明父母都想孩子乖，但我們聽得最多的是：「點解你要咁曳？」家長都想子女聰明，口中卻常說：「你有無腦㗎？咁都唔識！真係死蠢！」

一個自小被辱罵長大的媽媽分享說，自己會禁止孩子們用「蠢」這個字去互相指罵，因為她一聽到就覺得難受，結果愈禁就愈聽得多，更大的影響是她自己已經內化了這把聲音，經常覺得自己蠢、做錯決定、比別人差、價值感低。

「每個生命都有價值，值得被愛」

社會化模式透過競爭、比較、考核、達標等，「成功」地創造了無數失敗者，縱然是考第二和攞亞軍的也總是覺得自己不夠好。我們都會在意別人的目光，渴望得到外界肯定，將幸福感交託於人，結果萬千讚美下的一個負評，足以令自己信心頓挫，介懷不已。

家長需要學習的第一步是先照顧好童年時受到羞辱而受傷的內在小孩，第二步是要察覺內在來自成長經歷的批判部分，時而責罵孩子的頑劣行為，時而批評自己是一個不稱職的父母，當我們察覺到這個部分是來自世代傳承之後，便可以選擇停止用對錯好壞這些二元價值去自我批判和教導孩子。

要改變自己幾十年的習性是非常不容易的，家長需要好好學習去建立新的信念，例如將過往以能力和成就高低、品格優劣來釐定個人價值的習性，改為相信「每個生命都是有價值的，值得被愛的」！

練習對自己說：「我是很有價值的，我是值得被愛的！」

多跟孩子說：「你是很有價值的，你是值得被愛的！」

改寫這個基礎信念，突破二元價值的框架，從內在去確認自己的價值感只是一個開始，家長需要先救自己，持續地學習去全然接納自己的脆弱和陰暗面，活現出表裏一致的自我。這樣才能讓孩子感受到，自己不需要滿足父母和社會的期望也是有價值和值得被愛的，可以安然地去探索和發展，成為真實的自己。

善養先救自己，支持孩子，惠及身邊所有人，當愈來愈多人加入，將會改變世界、拯救未來！邀請大家一起建立這個創造幸福的新信念。

文：Jeff Ong

作者簡介：血癌倖存者，回饋上天眷顧而投入生命工作，近年主力帶領善養及內在小孩工作坊，支持不少有需要的人透過生命成長走出苦困。

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[Happy PaMa 教得樂 第496期]