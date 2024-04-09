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副刊
Happy PaMa 教得樂 第496期

Happy Pa Ma

永明的天空：永遠的小王子

【明報專訊】一年容易又櫻花，復活之後是清明，朋友們，有留港唞唞兼掃墓嗎？賞櫻？其實也不一定要東瀛遊，香港就有。2024香港櫻花花期，康文署網站都有公布，按圖索驥，影相打卡，十分方便；一來免卻「飛來飛去」舟車勞頓，二來留港消費刺激經濟，其實許多時外遊比起平日上班還要累。無論如何，假期是自己的，時間空間要怎樣安排，有得揀就是幸福。

有安全感的自由空間

這段日子，時不時就想翻閱舊書好書，最近重讀了Le Petit Prince，故事雖然是沙漠背景，主角小王子卻並非來自中東。這本小書1943年出版到今天，一直廣受歡迎，是風行全球的成人童話經典。

如果你未知故事內容，簡單來說就是落難飛行員意外急降沙漠後遇上外星小王子的故事。故事中小王子向機師訴說着他離開B612星球後的遭遇和領悟，內容雋永，言簡意賅，在此很想與大家分享書中較少人提及的角度。

話說小王子初遇機師，就向陌生的機師說：「請你給我畫一隻羊，好嗎？」機師剛從夢中驚醒，心神安定後，看到小王子堅定地提出要求，只好順其意畫羊。可是他畫了一隻又一隻，也沒有得到這個神秘小孩的滿意。最後，機師就草草畫了一隻箱子，對小王子說：「這是一隻箱子，你要的羊就在裏面。」十分意外地，小王子這次笑逐顏開，他說：「這正是我要的……」

為人父母的你，可有熟悉的感覺嗎？孩子長大，每每都會踏進一些所謂troubled years，你給他A，他說不要，你給他B，他也不要……爸媽或會認為子女不聽話，父母子女之間似乎較難共鳴，有時還感到有點迷惘。其實子女要的，可能是一種有安全感的自由空間，就如機師給小王子畫的那隻裝載着羊的「箱子」，而不是羊本身。

孩子反叛 學做自己的「主人」

朋友們，一如書中提到：「每個大人都曾經是小孩，但只有少數人記得。」或許我們這群成年人整天都在趕東趕西，跑着完成一個又一個的任務，一項又一項的日程，卻忘記了騰出空間和耐性予自己和子女成長。其實孩子的所謂反叛期不止是12、13歲，專家說大概4歲8歲都會出現。理由簡單，這就是成長的必要過程，孩子要學做自己的「主人」，自我意識慢慢增強，愛唱反調，喜歡駁嘴，又情緒化，「十問九唔應」……然而，因為心智和生理條件尚未發展成熟，一邊硬要堅持自我，一邊卻還要依賴父母的幫忙或支持……這算是可愛的矛盾吧！

醒目的HappyPaMa，要給予孩子自我空間健康發展，有3個「不」需要注意呀！一不隨意批評；二不過度彼此勉強；三不和別的孩子比較……老生常談，對嗎？那麼你一定做得到吧！最後送你一個錦囊，也是書中金句：「只有用心看，才能看清楚，重要的東西是眼睛看不見的。」

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第496期]

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