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副刊
Happy PaMa 教得樂 第496期

Happy Pa Ma

家庭有教：從家長期望解鎖孩子潛能

【明報專訊】作為家長的你，曾經試過對孩子感到失望嗎？在孩子的成長過程中，我們總會對他們有不少的期望。有期望，自然也有失望。上回提及家長乃孩子最重要的「元氣」來源，就是為孩子提供最重要的支持與鼓勵。根據「期望理論」（expectancy theory），人類行為決定於他們對結果的期望，以及相關結果的價值。換句話說，孩子的行為表現會受家長所表達的期望，以及家長對這些結果的評價所驅動。家長的期望實際上可以被視為「心理引擎」，他們的期望和行為直接影響孩子的發展和成就，激勵孩子朝着特定的方向前進。

期望受不同因素影響

研究發現，家長的期望與孩子的學業成就有正面關係，家長對孩子的高期望不僅與孩子的學業成績有關，還與孩子的學習毅力有關。其中，德國學者Pinquart和Ebeling在2019年就期望理論發表研究，指出孩子未來成就的變化除了與孩子當下能力水平有關，更受家長的期望影響。此外，相對於一些直接參與或介入孩子學習的行為，例如檢查功課、與教師保持緊密溝通等，正面而恰當地對孩子表達學習上的期望，並配合一些能夠協助孩子理解內容的支持行為，更能有效地影響孩子對學習的投入度，提升孩子的學術自我概念，長遠更能提升孩子的學術成就。

家長對孩子的期望會受不同的因素影響。首先，家庭價值觀對期望有着相當的影響，有些家長本身成長於非常重視學術成就的家庭，很多時都會對孩子有相類似的學術期望；另一些家庭則可能較注重孩子的社交技能或創造力，相對着重孩子的個人思考、創意創新、推己及人的表現和價值。另一方面，家長的個人經歷和教育水平也會影響他們對孩子的期望，例如一些曾經在學術或事業上取得成功的家長，可能會較希望孩子「遵循」，甚至「複製」自己的「成功路」，因而對孩子的學業發展和未來，抱有較高的期望。相反，如果家長本身曾經在成長上經歷挫折，部分就可能會對孩子的發展持有更為謹慎的態度，以免孩子重蹈覆轍；另一些則可能變得更開放，因為他們明白到「條條大路通羅馬」的道理。

無論如何，在親職育兒上，家長對孩子「有期望，又有失望」的同時，免孩子於「絕望」亦相當重要。家長可以如何運用「期望理論」來塑造積極的期望，引導孩子釋放潛能呢？下回再談。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第496期]

相關字詞﹕親子筆陣 家庭有教

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