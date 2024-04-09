教女無方：當孩子走上了父母曾經鋪的路

興趣重要還是麵包重要？

蘇菲3個月大時，我開始跟她看書講故事，每天堅持，盼望她喜歡閱讀。後來她還是愛上沉浸於書海中，研究她的語言文字。中三那年蘇菲參加的學校辯論隊有機會代表香港參加國際模擬法庭比賽，出發前校長鼓勵她們，問她們將來志向，所有隊員都回答入讀法律學院，只有蘇菲表示要讀語言學。那次我知道她開始認真了。到了蘇菲高中，多少朋友勸告，以她語言能力，應報讀法律系，以工作前景為重。我也不是全然豁達，跟蘇菲討論多次，興趣重要還是麵包重要，最後是我當年種下的種子得以萌芽，蘇菲是鐵了心要讀語言學。畢業後工作半年，蘇菲深切明白自己薪金不及其經濟系畢業的同學，也知道研究之路不易走，但仍堅持要繼續進修語言學。

不少父母在孩子小時，琴棋書畫，各方面積極培養孩子興趣能力，不惜聘請最好的老師，總希望其天分得以發揮，能在某些範疇有出色表現。當然，作為父母也深知要灌輸孩子正確價值觀，盡心教導，希望孩子品德端正貢獻社會。若當年被迫練琴的孩子真的要走音樂路，樂於助人的孩子決意要付出自己貢獻社會，當父母的是倍感欣慰還是會堅決反對？

協助孩子完成心願

電影中溫頓的母親得知兒子決心後，沒有阻止沒有勸說，而是協助兒子完成心願。到兒子獲頒爵士爵位、電影上畫，母親也早已不在人世，不能見證兒子的榮譽。

我不知蘇菲的研究路能否成功，也許她只是寂寂無聞地做着她喜歡的事，也許我也見證不到她的成功，我所知的是堅持要走這條路的她，是我努力培養教導的。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第496期]