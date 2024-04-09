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Happy PaMa 教得樂 第496期

Happy Pa Ma

自由探索物料 水中撈復活蛋 七彩意粉教具 「一團糟」學習

【明報專訊】相信不論大人或小朋友，都不喜歡做「污糟貓」。可是有些爸媽，偏偏不介意讓小朋友把顏料、食材往手上身上抹，弄得一身污糟邋遢至為開心，而這情景可以在幼兒playgroup messy play中看到。Messy play（又稱sensory play）主張讓幼兒透過接觸不同物料，從自由探索、創作中，去建立對身邊事物的認知，讓寶寶在「一團糟」中學習。

文︰顏燕雯

剛過去的假期，一班6個月大至2歲幼兒的爸媽帶寶寶到會所參與以復活節為主題的messy play，導師以復活蛋、小甘筍、兔子、意大利粉和米粒等材料製作成不同的體驗玩具，如把煮熟了的意粉用食用色素染成彩色，又或者在紙皮雞蛋盒上戳一個小洞，剛好把一條小甘筍放進去。這些教具均是由BESTOWKIDS的導師Grace Chung製作，她和拍檔Michelle Tang曾任職幼稚園教師10年，辭職後一同開設幼兒playgroup已有4年，在節日或特定日子會舉辦主題messy play給家長個人報名或自組成班。

多個家庭一拍即合

這天9個參與messy play的家庭是自組小組，其中一名媽媽Michelle表示，平日帶17個月大的兒子到住所附近公園玩時認識了其他家長，傾談時發現大家都想試messy play，「我帶兒子上不同playgroup時認識了Miss Chung，覺得她教得不錯，知道她有開messy play便想試試。要知道小朋友平日最愛玩水，又愛四處摸不同物件，但在家很難做到，無論準備和收拾都是一大難題，由導師主理的messy play正是一個好機會滿足我和兒子的需求，加上有一大班小朋友陪同，氣氛也十分好」。

BESTOWKIDS的messy play跟其他playgroup一樣由circle time開始，家長和小朋友先圍圈唱歌熱身，熟習環境。然後導師會逐一介紹當天的教具，如可以把小甘筍放進透明兔子的肚皮內，打開「後門」又可讓牠「便便」；或者用不同小工具，把水中的復活蛋繞過障礙物撈出來等，讓家長和小朋友對玩法有一定的概念。同時導師亦提醒家長雖然某些教具是食物，但也要告訴小朋友別把它們放進口中，保持衛生。

毋須強迫觸摸物件

導師Michelle說，messy play適合6個月以上小朋友參加，好處是讓他們透過自由玩樂、接觸不同物料刺激觸感和視覺，例如她們把意粉和米粒染色，就是想製造色彩繽紛的視覺效果。她們亦較常用食材做教具，如啫喱、大菜糕、芝麻糊等，一來質感有軟有硬，二來萬一寶寶放進口內也沒大礙，她亦建議家長教導小朋友，讓他們知道這些是玩具，平日用來吃的食物就不能拿來玩，「小朋友很聰明，他們會懂得這個是遊戲環境，平日吃東西又是另一個環境，不同的地方要做不同的事」。她亦提醒家長在messy play中毋須強迫小朋友，「messy play主張自由探索，強迫小朋友去觸摸某物件只會令他們更害怕，家長可以身作則，告訴子女不用怕，然後示範如何去接觸，待他們建立了安全感便會去試，切忌太心急」。

■INFO

Messy Play By BESTOWKIDS

費用︰$150至$180 / 2名成人及1名小朋友

報名及查詢︰IG（bestowkids_messy）

[Happy PaMa 教得樂 第496期]

相關字詞﹕親子 遊戲小組 messy play

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