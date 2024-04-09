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Happy PaMa 教得樂 第496期

Happy Pa Ma

「三層應急」針對高危者 專家：還原基本步 照顧普遍學生

【明報專訊】去年學童自殺個案飈升，教育局為「撲火」，12月時在全港中學急推「三層應急機制」；今年1月尾，更宣布把這項原本只為期2個月的臨時措施，延長至今年12月31日。所謂「三層應急機制」，第一層是藉學校內的跨專業團隊，優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務；假如學校人手不足，教育局會協助將個案轉介予第二層，由社署統籌的「校外支援網絡隊伍」跟進；第三層是最後防線，為有嚴重精神健康需要的學生提供醫療服務。醫管局在早前回覆傳媒查詢時便透露，去年12月1日至今年1月15日，醫管局精神科透過「三層應急機制」共接獲50宗校長轉介個案及46宗校長電話查詢。

「把學校變回開心地方」

此外，教育局為加強支援學校及早識別有較高自殺風險學生，也推出新揩施，包括在今年首3個月，已為學校舉辦40多場培訓課程和工作坊，介紹實用技巧、輔導方法和介入策略；以及與社署合作，在今年2月起至4月期間，安排非政府機構到中學舉辦精神健康活動，提升學生對精神健康的意識，建立正向思維，以及加強他們的適應能力和求助意識。

不過，港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指出，教育局這「三層應急機制」，與在2016年成立、他擔任主席的「防止學生自殺委員會」所提出的「三層支援」建議，是兩碼子的事，指當局「偷換概念」。他解釋：「我們所說的三層，第一層是『普遍性』，第二層是『選擇性』，第三層是『針對性』，是包括所有學生的，而不是現在政府這樣，只集中做出了事的那一群。」

葉兆輝強調，為最頂層、最有需要的學童增加服務是絕對有必要的，但處理好底層和中層的學生，防患未然，同樣重要。要照顧最底層、「普遍性」的學生，他說還原基本步就可以，「把學校變回一個開心、因材施教、令學生感到被尊重的地方吧！而並非像現在，是一個經常讓年輕人經驗挫敗的地方」。至於第二層，需要尤其關注有特殊家庭狀况的學生，例如是來自單親、離婚或再婚家庭的。「我不是說這些家庭一定特別差，但數據顯示，的確有一半出事的學生，都是來自單親、離婚的家庭。當家庭不能夠成為子女的避風港，而學校的支援系統又未建立得好時，這些孩子便猶如『無主孤魂』般，很可憐。」

除了「三層應急機制」，政府在2016/17學年亦推出「醫教社同心協作計劃」（下稱醫教社計劃），由精神科醫生、精神科護士、臨牀心理學家、教育心理學家、駐校社工和職業治療師等組成的跨專業團隊，協助學校支援有精神健康需要的學生；而在2018年和2019年，教育局又於小學和中學，分別推行「一校一社工」和「一校兩社工」政策，應對學生在情緒和精神健康方面所面對的問題。但為何不斷增加「彈藥」，仍未能有效解決問題？

促調撥資源 完善醫教社計劃

樹仁大學輔導暨研究中心註冊輔導心理學家郭倩衡認同，醫教社計劃是德政，但在這個支援框架上，很多專業人士都處於學校體制以外，難以跟學生建立關係。「特別是中學生，他們很需要一個能信任、可經常接觸、清楚他在發生什麼事的人去支援自己的，但良好的關係，是需要時間去建立。我覺得現在用一種醫療體制的形式去處理，最有需要的學生，也可能1個月才有一次機會見到精神科護士、臨牀心理學家，很難有好效果。」

至於駐校社工，郭倩衡說，學生遇到困難，的確可向他們尋求協助，但現在政府卻好像濫用了社工，認為他們是「百搭」、「乜都得」，「社工固然懂得做輔導，只是他們需要兼顧的事情太多，既要替學生做服務轉介，又要幫他們尋找不同的外在資源，以致不能夠全時間專心替學生做輔導」。由於目前，輔導員並非在教育局的人手編制內，學校如欲聘請輔導員，需要運用校本資源，郭倩衡促請政府，可考慮調撥資源為中小學校設立輔導崗位，使社工與輔導員可相互配合，讓學生得到全面且深入的支援。

父母多聆聽不批判 擁抱勝千言

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國則認為，不應該依賴學校或政府政策去解決學童自殺的問題，「我不是說社會政策沒有用，我也一向鼓勵政府增加學校的資源，但問題是，能加多少呢？是否可增加至滿足到每個學生的需要呢？我相信短期內，不論是教師和學生的比例、駐校社工和學生的比例，都沒法做得到。因此，最實際是從家庭入手，這個是年輕人拿到關心和溫暖的最重要地方」。他建議父母，多營造環境與空間，讓子女安心抒發情緒，而且要抱多聆聽、少說話、不批判的態度，「盡量讓子女知道，爸爸媽媽是很愛他、支持他、很願意聆聽他傾訴的。假如爸爸媽媽真的什麼都不懂得說，也不緊要，最簡單，給子女一個擁抱，搭着他的肩膀，又或者給他按摩一下，這已經很足夠。當然，若有需要，甚至知悉子女有自殺念頭，可尋求專業人士的協助」。

[Happy PaMa 教得樂 第496期]

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