防患未然：從教育制度、學校、家庭入手 「關水喉」源頭減壓 防學童自殺

機制成效如何，暫仍未知，惟綜合各方專家意見，皆憂慮未能及時對症下藥，包括為師生拆牆鬆縛、改革教育制度、擴闊青年就業出路，以至重建家庭角色等，港大防止自殺研究中心總監葉兆輝說：「我常說，學童自殺問題，就好比廚房弄得一地水，我們每個人都忙着去把廚房弄乾，但忘記了最重要的事，沒有去關掉水喉！」

文︰沈雅詩

教育局去年12月初回覆立法會書面質詢時指，全港中小學，在2023年首11個月，共獲匯報31宗學生懷疑自殺身亡個案，較2013/14學年的10宗，增加逾2倍。而今年首3個月，綜合港大防止自殺研究中心資料及媒體新聞，學童自殺及企圖自殺個案最少有9宗，其中3人死亡。

調查：1.6%中學生企圖自殺

此外，衛生署今年1月公布，2022/23學年透過學生健康服務中心，為23.3萬名小學生及9.7萬名中學生提供周年健康檢查（編按：此檢查為自願性質參與），從收集到的學生自我評估問卷中發現，在過去12個月內有計劃自殺或曾企圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%；當中以中學生比率較高，當中有3.7%有自殺念頭，而1.6%更曾經企圖輕生。換言之，上學年曾有尋死念頭的中小學生共有9240人，試圖自殺的，共有4290人。若按此百分比來推算，目前本港中小學生約65.5萬人，曾有計劃自殺學童多達18,340人，企圖自殺的也有8515人，數字十分驚人！

究竟我們這一代，面對什麼艱難，令他們要踏上尋死之路呢？綜合各方專家而言，在青少年成長階段，普遍令他們困擾，甚至走到輕生這一步，都關乎學業、家庭關係和人際相處的問題，而影響本港長達3年的新冠疫情和移民潮，被視為今波學童自殺個案上升的兩個重要催化劑。

功課、欺凌問題 隨復課「回歸」

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝坦言，在疫情期間，全港學校有很長時間暫停面授課，學生不用上學，壓力反而減輕，「對學生來說，上網課，就算不交功課，老師都追不到、奈不了何，他們感覺會輕鬆些。就是欺凌問題，只要不回到學校，被欺凌的機率也會減少。然而，當重新復課，他們便適應不到之間的反差（由上網課很輕鬆，變到復課後很緊張的狀態），壓力更加大」。

樹仁大學輔導暨研究中心註冊輔導心理學家郭倩衡說，在疫情之後，多了中學生質疑全日制的意義，「復課初期，學生都是半天上課的，但後來全面恢復全日上課，便多了學生問︰明明疫情期間，上半天課也可完成教學，現在為什麼硬要逼他們上全日呢？這個也能理解的，尤其是初中生，他們一踏入中學生涯，不論網課、實體課，都是返半天，已經習慣了」。

持續的疫情，也打亂了學生的社交支援系統，削弱了這個本來可防止自殺的「保護因子」之功能。葉兆輝指出，學生久久沒上學，難以跟同學建立友誼，跟教師建立互信，「這個保護屏障都未及張開，學生已經紛紛跌下來了」。郭倩衡同樣觀察到，學生在社交上的不適應，「口罩令解除後，我在學校帶組，見到仍然有四分之一學生，不是因為病的緣故而戴口罩，結果要開大食會去引誘他們除下口罩」。

教師同學移民 感「被遺棄」

近年移民潮，也令學童若有所失。香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國說，據了解，近年學校教師流失率很高，部分是移民，部分是轉校，這都不利學生的情緒支援，「我聽聞有學校，3年之間轉換了七成老師。當學生重返校園，看見這麼多自己完全不認識、無建立過關係的老師，若遇上情緒有困擾時，便會覺得無人能夠幫助他們」。葉兆輝甚至形容，對於某些社交支援系統已經不強的學生來說，稍為熟悉的同學、教師都相繼移民，會有一種「被遺棄」的感覺。

另外，隨着家長教育水平提高，對子女的期望增加，而社會亦愈趨知識型經濟所主導，「讀書不成無出路」這種觀念，也為莘莘學子帶來巨大壓力。曾展國不諱言，香港讀書壓力大，是存在已久的問題，惟上一代的家長，普遍學歷較低，亦要為口奔馳，既無力也無暇去「逼迫」子女，「那時父母最常掛在口邊的是『你讀到，我便供你，你讀不到，便出來工作』，子女反而會覺得，讀不成書，仍然有路可行」。但新一代的父母，學歷相對高，對子女的選校、成績都有很高要求，這都成為學童的壓力來源。

郭倩衡補充，近年中學生，他們對於生命，明顯多了「靈魂拷問」，「他們會問『為什麼要生存？』、『讀大學為了什麼？』、『金錢是否重要？』，問題背後，是反映他們生活得不開心。回想我像他們這個年紀，是不懂問得這樣深入的，又或者當時社會的大環境，不會令我很擔心自己的將來、前途」。

「考試主導，就業出路太窄」

「歸根究柢，問題出於整個教育制度都是考試主導、年輕人就業出路亦太窄，由上而下，都把年輕人箍得很緊」。葉兆輝一針見血，道出兩個「致命」關鍵。他透露，身邊不少友人帶同子女到外國讀書，不管是英國、澳洲、加拿大也好，適應過後，都紛紛表示，孩子比在香港讀書時開心很多，「因為在外國讀書，有很多科目給學生自由選擇，不一定只得學術科。他們亦知道，社會提供多元出路，即使入不到大學，去做技師、藍領工種，不論前途、薪酬、生活質素都不會比別人差，而且也會受到尊重」。這情况，跟香港大相逕庭，葉兆輝說：「我常說，學童自殺問題，就好比廚房弄得一地水，我們每個人都忙着去把廚房弄乾，但忘記了最重要的事，沒有去關掉水喉！」他指現在政府只處理下游，卻忽視上游問題，只會事倍功半，「盞搞」！

[Happy PaMa 教得樂 第496期]