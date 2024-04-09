Z世代熱捧韓式貼紙相 扮鬼扮馬變化多

現時在首爾弘大、延南洞等年輕人聚腳的熱點，甚至是台灣的西門町，都會看到各式各樣的韓式自拍貼紙相店舖，這類店舖跟1990年代流行的貼紙相有點不同，除了有與電話亭大小相若的新式自拍貼紙相機（下稱自拍機），還提供放置不少頭飾、假髮、眼鏡、毛公仔、服裝等道具的化妝間，有些甚至連直髮夾都有，可設計不同造型。自拍亭一般可拍攝4、6或8格的貼紙相，每次拍攝價錢約$40至$60不等，雖不像日式貼紙相般有花巧的相框或圖案可供後期製作，但部分自拍機配有高炒、低炒或魚眼鏡頭，切合不同年輕人的喜好。

改裝自拍機 配不同角度鏡頭

現於本港有30多個不同據點的「Snapio自拍亭」，除了在大型商場如銅鑼灣時代廣場、尖沙嘴K11購物藝術館等地設有自拍機及自助店外，更於年輕人流連熱點旺角T.O.P商場設有概念店，內有店員幫忙。Snapio創辦人Laurance Wu回想2019年把自拍亭由韓國引入香港時，純粹是想帶來一樣「好玩」的東西，「有一次去韓國旅遊時發現這個拍照亭在當地非常受歡迎，其後做了市場調查分析，覺得這個產品相當有趣、好玩、簡單，又可以帶來歡樂」。最初他由韓國原裝引入自拍機，但發現很多硬件及軟件也配合不到他的要求，索性讓自己的香港團隊全力設計出最能迎合本地市場需要的自拍亭，包括簡易操作的界面系統、多元化相框、不同角度的鏡頭配置，甚至獲授權推出卡通人物Pochacco及LINE FRIENDS等。

齊打扮研究甫士添樂趣

每逢平日放學後或假期，這些自拍機外都會聚集一大班中學生或年輕情侶，坦白說，以學生或年輕人消費力來算，$60影一張8格照片絕不便宜，加上智能手機有各式各樣的美顏濾鏡Apps，要自拍或與朋友合照實在易如反掌，為何還要花幾十元去自拍亭影貼紙相？Laurance卻有這樣的看法：「手機拍照的確方便，但用它影相欠缺了目的和意圖。試想你去自拍亭，由相約朋友開始，到在化妝鏡前打扮，大家研究如何擺甫士，都是一個很好的『線下』體驗。我們更相信保存實體照片作為紀念是一件很有意義的事，希望大家透過影貼紙相養成『capture the moment 記錄當刻』的習慣，把快樂時光的真實感和溫度保留下來。」●

文：顏燕雯

模特兒：Karlie、Karia、Jason

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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